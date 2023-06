‘Grupo 5′ lamenta accidente en concierto de Tacna y niega responsabilidad: “Lamentamos la mala organización”

Christian, Elmer ‘Chico’ y Andy Yaipén, integrantes de ‘Grupo 5′, usaron sus redes sociales para pronunciarse sobre el concierto gratuito que brindaron el pasado 28 de mayo, donde también estuvo Yarita Lizeth y más artistas.

El show, el cual se realizó por el aniversario del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, región de Tacna, no tuvo el resultado esperado, pues cerca de la medianoche, una estampida humana violentó el candado de la entrada e ingresó a la fuerza al estadio Joel Gutiérrez, dejando una decena de heridos.

Luego que esta noticia fuera difundida, ‘Grupo 5′ no dudó en pronunciarse a través de un video. Bastante serios, indicaron estar bastante incómodos por el hecho que se pronuncie solo el nombre de la orquesta al relatar el accidente. Los músicos dejaron en claro que no fueron los únicos que se presentaron en el recinto.

Asimismo, lamentaron el incidente ocurrido y se solidarizaron con los heridos.

“Después de nuestra presentación en el aniversario del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, donde fuimos contratados, vemos nuevamente que las noticias dejan entrever que tuvimos algo que ver con alguna desorganización o accidente ocurrido durante el evento, donde además hubo más artistas y la verdad es muy incómodo. Lamentamos que la mala organización haya causado que algunos integrantes del público terminen heridos. Nosotros nos debemos a ustedes y lo que les pueda pasar nos causa mucha preocupación. Esperamos de corazón que estén bien”, indicó Christian Yaipén.

Elmer y Andy señalaron que no dejarán que la desinformación perjudique a la orquesta. “Como siempre, cada mensaje está dirigido con cariño a nuestro público, a los seguidores, a quienes valoran nuestro trabajo. Ustedes se merecen todo de nosotros. Muchas gracias”, concluyeron.

¿Qué pasó en concierto de Tacna?

El pasado 28 de mayo, el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, región de Tacna, celebró su aniversario en medio de un concierto gratuito, donde estuvieron ‘Grupo 5′, Yarita Lizeth y más artistas. Lo que nunca imaginaron es el terror que vivirían los asistentes después que se atrevieran a forzar la puerta cerrada.

Tras abrirla, la estampida corrió descontrolada, ocasionando heridos a su paso. Entre las víctimas se encontraban madres de familia que buscaban disfrutar junto a sus hijos de este show.

Los miembros de seguridad intentaron de controlar la situación de la peor manera. Según reportaron, reaccionó de manera agresiva, lanzando gas pimienta en el rostro de las personas que quería a toda costa entrar al estadio. Muchos quedaron desorientados y desmayados.

Concierto de Grupo 5 y Yarita Lizeth en Tacna provoca estampida y casi termina en tragedia | Video: YaPeCausita

‘Grupo 5′ se pronunció sobre la demanda de Toño Sosaya

Después que el Poder Judicial determinara su fallo a favor de Tony Sosaya, el exvocalista de ‘Grupo 5′, Elmer Yaipén no dudó en pronunciarse. Como se recuerda, la orquesta fue acusada de despedir a la cantante de forma arbitraria y de no pagarle los beneficios laborales tras tantos años de ser parte del grupo.

La justicia solicitó que ‘Grupo 5′ debe pagarle a Toño Sosaya la suma de casi medio millón de dólares.

“Sobre el caso de Toño Sosaya continuamos con la lucha por la justicia. Por recomendación y por un favor, le dimos hace muchos años la oportunidad de integrar nuestra agrupación. La verdad y la justicia no se pueden manchar. Nuestro equipo legal seguirá defendiendo nuestra posición, nosotros seguiremos haciendo música”, dijo Elmer Yaipén, resaltando que Sosaya no estuvo durante 3 años en su agrupación, 2003 a 2006.

Durante este periodo, Sosaya integró el grupo Caribeños de Guadalupe. Es por ello que pidió al líder de esta agrupación, Santiago Aspericueta, que confirmara la presencia del cantante en su agrupación ante el Poder Judicial.

“Llamé a Santiago y no obtuve respuesta. Después me envió mensaje diciendo que su abogado le dijo que no le convenía aceptar porque si no pagaría lo que Toño pedía”, contó.

En otro momento, reveló audios de Toño Sosaya hablando en contra el Grupo 5. Además, el cantante manifestó que le convenía que lo boten de la agrupación de Monsefú.

Bajo esta línea, Elmer Yaipén indicó que su orquesta continuará con el proceso para demostrar su verdad.