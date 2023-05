La eufórica reacción de Diego Montalbán al enterarse de que Alessia y Jimmy estan enamorados

Diego Montalbán enfurece al saber que Alessia y Jimmy están enamorados. (América TV)

¡Por fin lo revelaron! Alessia Montalbán y Jimmy González gritaron a los cuatro vientos su amor y Diego Montalbán no aguanto la cólera en la última edición de ‘Al Fondo Hay Sitio’ este 26 de mayo. Todo sucedió luego de que la feliz pareja se quedara atrapada en el ascensor de la empresa de Francesca. Durante varias horas, la joven chef y el hijo de Charito perdieron comunicación con sus familias, lo que empezó a preocupar a todos.

Para empeorar la situación, Joel Gonzales también se quedó encerrado con ellos. Los Gonzales y los Maldini - Montalbán se juntaron para orar para que nada malo les pase, cuando de pronto Francesca recibió una llamada que le avisaba que los tres jóvenes estaban a salvo.

Alessia, Jimmy y Joel llegaron a ‘Las Nuevas Lomas’ y fueron recibidos por sus familias. En ese momento, Diego Montalbán le pregunta a su hija qué había pasado y por qué estaba con ellos. Si bien, Jimmy quiso mentir y decir que se habían encontrado con la joven chef en el ascensor, Alessia decidió que era momento de contar la verdad.

Al principio, Diego no creyó en las palabras de su primogénita y pensó que era una broma. Sin embargo, Alessia se mostró más firme. “No bromearía con algo tan importante para mí, papá. Jimmy y yo estamos juntos. Es tan difícil para ti creer que dos chicos como nosotros pueden amarse”, exclamó.

En ese momento, Diego Montalbán estalló de cólera y tildó de “porquería” a Jimmy Gonzales. Todos se exaltaron y Alessia le explicó a su padre que siempre le ocultó la verdad por miedo a su reacción. “No voy a callar más, no estoy haciendo nada malo. Estoy enamorada y jamás había sido tan feliz en mi vida”, expresó la chef.

El esposo de Francesca intentó convencer a su primogénita que entre a la casa para conversar mejor, pero ella se negó. Jimmy intervino y aseguró que protegería a Alessia. “Señor Diego, yo amo a su hija con todo mi corazón. Jamás voy a permitir que algo malo le pase”, dijo Jaimito, sin imaginar que Diego se le tiraría encima para golpearlo.

Hiro, Félix y Cristóbal se llevaron a Diego hasta la casa, pero nunca imaginaron que el chef iba a salir corriendo para intentar pegarle otra vez a Jimmy. Aunque no logró su cometido, lo amenazó y le dio una advertencia. Alessia se quedó llorando, mientras era consolada por su pareja.

Diego Montalbán llora desconsoladamente

Un poco más calmado, Diego Montalbán quiso conversar con Alessia, quien se encontraba en la casa de los Gonzales. El chef le pidió disculpas a su hija por su abrupta reacción y le dijo que podían mejorar su relación de padre e hija, insinuando que todo lo que ella estaba haciendo era para llamar su atención.

“Tú y ese muchacho no pueden estar juntos. No son compatibles, date cuenta. ¿Quién gana en todo esto? ¿Quién gana en esta relación? Él. Te has encaprichado. Te ha metido ideas en la cabeza. Estos meses han sido difíciles para nosotros y él ha aprovechado. ¿Por qué no te tomas un tiempo?”, dijo Diego visiblemente desesperado.

Pese a sus súplicas y jaloneos, Alessia se negó a regresar a su casa con su papá. Diego salió del domicilio de los Gonzales lleno de furia y culpando a todos de “lavarle el cerebro a su hija”. Segundos antes de que termine el capítulo, se pudo ver al chef caminando con cólera, pero triste. Al llegar a las rejas de su casa, no aguantó el llanto y se tiró al piso a llorar.