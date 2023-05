Alessia Rovegno se despide de la corona del Miss Perú con conmovedor mensaje: “Siempre estarán en mi corazón”

Alessia Rovegno se despide de la corona del Miss Perú.

Este jueves 18 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del Miss Perú, en esta ocasión se escogerá a la nueva reina que nos representará en el próximo Miss Universo, que se desarrollará en El Salvador en diciembre de este año.

Serán 22 participantes las que busquen hacerse con la corona y convertirse en la sucesora Alessia Rovegno. La hija de Bárbara Cayo deberá despedirse de su reinado tras haber conseguido ingresar al top 16 del certamen internacional que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Asimismo, ella utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del Miss Perú y agradecer todo el apoyo que recibió en el último año. Ella también le pidió a sus seguidores que le den su respaldo a las candidatas, quien se han esforzado al máximo para conseguir la corona.

Alessia Rovegno lloró de emoción.

“No puedo creer que ya paso un año desde que comenzó este camino tan maravilloso hacia el Miss Universo. Siempre van a estar en mi corazón. Esta noche coronamos a la nueva Miss Perú. Vamos a darle todo nuestro amor y apoyo a todas las candidatas que vienen esforzándose, superándose y trabajando tanto para esta gran final”, señaló.

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes de aliento, ellos no pudieron evitar lamentarse por ya no verla en las pasarelas y cumpliendo su labor social como reina de belleza, sin embargo, le desearon muchos éxitos en sus futuros proyectos personales.

“Eres bella, noble y dejaste al Peru en alto con tu presentación. Te vamos a extrañar pero sigue adelante con tu sueños”, “Eres increíble Alessia Rovegno, no tengo duda que la vida te va a llenar de solo bendiciones y pura luz”, “Hiciste un trabajo espectacular. Gracias por representarnos hermosa Alessia”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Alessia Rovegno y su mensaje de despedida del Miss Perú.

¿Cuánto dinero ganó Alessia Rovegno por ser Miss Perú?

Cuando Alessia Rovegno fue coronada como Miss Perú 2022, la organización le otorgó un premio monetario de 10.000 dólares. Sin embargo, ese no fue que se llevó, pues también le otorgaron un kit de electrodomésticos de cocina de alta gama.

Además, a la hija de Bárbara Cayo le pagaron todos los gastos para su preparación para el Miss Universo, pues ella representó al Perú en este certamen internacional y la organización buscaba realizar una buena campaña, como el que hicieron cuando llevaron a Janick Maceta.

Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022

¿Qué otros talentos tiene Alessia?

Cuando Alessia Rovegna terminó el colegio, ella decidió meterse de lleno al mundo del modelaje, por lo que a los 19 años partió a Estados Unidos con la intención de materializar sus sueños, llegando a participar en el New York Fashion Week 2022.

Sin embargo, otras de sus pasiones es la música, por lo que no dudó en realizar un dúo con su hermana para sacar adelante su primer tema musical, el cual lleva el nombre de ‘Un amor como el nuestro’. Además, gracias a su romance con Hugo García, su presencia en redes sociales aumentó considerablemente, provocando que su última canción, ‘Nada serio’, sea todo un éxito en las diferentes plataformas.