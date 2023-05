Ministro del Interior fue agredido por ciudadanos tras inaugurar una comisaría en Ayacucho

Vicente Romero, ministro del Interior, tuvo que abandonar Ayacucho.

La molestia con el Gobierno de Dina Boluarte parece que no cesa en las regiones del sur. De otra manera no se podría entender lo ocurrido con el ministro del Interior, Vicente Romero, quien no fue bien recibido ayer en la ciudad de Ayacucho, a donde llegó para cumplir con algunas actividades protocolares de su sector.

Según videos del portal ayacuchano Semanario Sur, el titular del Mininter fue agredido por ciudadanos quienes expresaron su rechazo por su presencia. Romero había llegado a esta zona del país para anunciar la implementación de más comisarías en distritos como Huanta, Carmen Alto y 28 de Julio tras haber inaugurado una.

Además, el ministro del Interior participó del lanzamiento de la campaña de la Policía Nacional del Perú (PNP) denominada “El préstamo gota a gota es un delito”. Como es público, esta modalidad criminal - que sería aplicada por ciudadanos de nacionalidad colombiana- se ha hecho muy recurrente en las últimas semanas en Lima y provincias.

Vicente Romero estaba en la comisaría de Ayacucho, ubicada en el Jirón 28 de julio en pleno centro histórico, pero tuvo que retirarse debido a la llegada de manifestantes del Comité de Lucha de la región, conformado principalmente por comerciantes del mercado central Andrés F. Vivanco.

Manifestantes llegaron a la comisaría de Ayacucho para expresar su rechazo al ministro del Interior, Vicente Romero.

Además, los familiares de los diez fallecidos durante las protestas que se dieron contra la presidenta Boluarte en Ayacucho también se hicieron presente. Varios de ellos lanzaron duros calificativos contra el ministro Romero como “asesino” e “indolente”.

Por cuestiones de seguridad, el titular del Mininter tuvo que retirarse y salir bien resguardado por su comitiva. Sin embargo, los agentes policiales que acompañaron al integrante del gabinete de Alberto Otárola no impidieron que el vehículo en el que se trasladaba sea atacado con una lluvia de huevos.

Responsabilidad

Tras este ataque contra el ministro Romero en Ayacucho, el premier Alberto Otárola responsabilizó al expresidente Pedro Castillo de estar detrás pese a que se encuentra en la cárcel del penal de Barbadillo. Agregó que algunos integrantes de su gabinete han sido “apedreados” durante las actividades oficiales que estos realizan como parte de la agenda del Ejecutivo.

“Creo que la responsabilidad del señor Castillo es evidente. Él dirige a pandillas políticas urbanas que permanentemente están hostilizando y apedreando a los ministros de Estado; a eso se ha reducido la actividad política de este personaje”, aseveró.

La presidente de la república sostuvo que el exdignatario interfiere con las actividades de Palacio de Gobierno. (TV Perú)

La postura de Otárola Peñaranda coincide con la expresada por la presidenta Boluarte el sábado pasado.

“No vamos a detenernos con aquellas provocaciones que manda Pedro Castillo, que vienen pagados algunas personas con dinero ilegal y no son de acá. Nosotros ya sabemos: a donde vamos, nos manda su piquete Pedro Castillo financiado por el narcotráfico y la minería ilegal. No les vamos a hacer caso. Nosotros seguimos trabajando”, afirmó durante la ceremonia de implementación de las campañas “Perú Limío-Chuya Chuya Perú” y la “Gran Cruzada Verde” Manchay 2023.

Boluarte Zegarra también responsabilizó al investigado por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, por los decesos ocurridos en las protestas entre diciembre del 2022 y enero del presente año. “Hemos vivido momentos políticos muy tristes y con una tremenda violencia. Yo les pregunto: ¿Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año a quién beneficiaba? ¿A este Gobierno de una mujer andina o a Pedro Castillo? Pues a Castillo Terrones”, aseveró.

“El asesino sentado en la Diroes es Pedro Castillo. Es el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política que lamentamos tremendamente. No vamos a caer en esa provocación ni en ese juego, vamos a trabajar por el bien de todos los peruanos y peruanas. Estamos firmes defendiendo la democracia y la institucionalidad”, puntualizó.