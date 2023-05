Hiciste estofado con mis conejos, ¿y quieres regalo para el Día de la Madre?: el nuevo trend que circula en TikTok

Gracioso trend por el Día de la Madre se hizo viral en TikTok. (Foto: captura de TikTok)

En TikTok ha surgido una nueva —y graciosa— forma de celebrar el Día de las Madres. Los usuarios de la plataforma de videos han adaptado la canción ‘Mi buen amor’, de Mon Laferte, para recordar momentos graciosos junto a sus mamás.

La melodía de la cantante chilena hace referencia a una decepción dolorosa de la artista. La letra relata la historia de una mujer que sufre por la confusa presencia de su pareja. Una de las partes de la canción menciona: “Después de todo lo que tuve que pasar, las terapias, los amores, de mentira, más mentiras, y ahora quieres que sea tu amiga”.

Anteriormente, los usuarios de la red social utilizaban en el fondo de sus videos estas melodías para recordar amores pasados. Muchos de ellos se grababan cantando la letra y otros simplemente la escuchaban. Sin embargo, con motivo de celebración del Día de la Madre, los jóvenes han optado por adaptar esta letra —con una pizca de humor— a situaciones complejas que vivieron con su madre.

“Hiciste estofado con mis conejos, ¿y todavía quieres regalo para el día de la madre?”, se lee en el video del usuario Dime Pelen. En los comentarios, los miembros de la red opinaron sobre sus experiencias pasadas con sus madres con mucha alegría.

“Ya veo a mi hija haciendo este trend, pero con su cuy. En mi defensa puedo decir que me confundí de cuy porque había otro parecido, pero ese sí era para comer”, “Mi madre cocinó mi cuy y quiso reemplazarlo”, “Haré uno cuando me pegó mi mamá porque no encontró mi cuaderno de matemática y luego de pegarme me preguntó ‘¿dónde está?’ y le dije que lo tenía la maestra”, contaron.

Los usuarios adaptaron la canción de Mon Laferte para recordar sus experiencias junto a sus mamás. (Video: TikTok)

Alison Giamile también creó un video donde comentó que su mamá le hacía pasar vergüenza por mandarla a cambiar su pedido por haberse equivocado de condimento. “Me hacías pasar la vergüenza de mi vida cuando me mandabas a cambiar el comino a la tienda porque me habías pedido pimienta, ¿y estás esperando un regalo por el Día de la Madre?”, relata el video.

La publicación que acumula más de 23 mil corazones fue muy bien aceptada por los usuarios, quienes no dudaron en aportar con sus vivencias: “Cuando me mandó al mediodía por pan para la huancaína y le traje pan colisa”, “La mía me mandó a comprar papa y le traje zanahoria y me la tiró en la cabeza. Me mandó a devolverla”, “Me mandó a comprar palillo y fui a la librería por los de madera. Yo no sabía que había un condimento con ese nombre”, “A mí me pasaba con el cilandro y pereji”.

Se trata de un trend donde recuerdan experiencias anteriores con sus mamás y de fondo suena una canción de decepción de Mon Laferte. (Video: TikTok)

En este nuevo trend tampoco dejaron de lado los polémicos permisos para salir a fiestas, y es que todos tenemos recuerdos graciosos de las horas de llegadas que establecían las mamás. Gianella Clavijo retrató esta situación y grabó un video con la frase “No me dejabas llegar a las 6 a.m. de las fiestas, ¿y quieres un regalo para el Día de la Madre?”.

“Me castigó 1 año por llegar a las 6″, “A mí, mi mamá me pedía que regrese al otro día, ya que no quería que regrese de madrugada. Se merece todo”, “A mí me deja porque dice que es mejor regresar cuando amaneció que en la madrugada. Mami, sí te mereces regalo”, “Mi mamá me sacó de los pelos y a cachetadas de una fiesta por pasarme de la hora”, empatizaron los usuarios con la TikToker en los comentarios.

La TikToker creó un video haciendo referencia a los permisos de las mamás para salir a fiestas.

Sheyla Dom también aportó a este trend con un video que recibió más de 42 mil corazones. La joven se refirió a los alimentos que su madre le hacía comer cuando era pequeña: “Me obligabas a comer la parte negrita del pescado, ¿y quieres regalo por el Día de la Madre?”. El video fue publicado hace cuatro días y fue guardado por más de 3 mil personas, fue reenviado 5 mil 161 veces y tiene más de 800 comentarios. “Tan identificada, no me gustaba esa parte”, opinaron.