Dura crítica de Sebastián Abreu a directivos del fútbol peruano: “Dirigentes retrógradas”

El DT Sebastián Abreu ha sido uno de los protagonistas de la fecha en el fútbol peruano, debido a sus duras críticas contra los árbitros por los errores que perjudicaron a su equipo César Vallejo en la derrota 2-0 ante Alianza Lima. Sin embargo, este no es el único aspecto que tiene preocupado al técnico uruguayo, quien también se quejó por el mal estado de las canchas y los horarios en los que se programan los partidos de la Liga 1.

“Tenemos que actualizarnos, si queremos crecer y evolucionar, tenemos que mantener las canchas en buenas condiciones, con iluminación, que programen horarios acordes para desempeñar en alto rendimiento. Nos quedamos en el tiempo. Ahora estoy en Perú y defiendo al fútbol peruano, cuando hablo, lo hago de las cosas buenas que tiene, pero tampoco puedo ser como muchos, que se tapan los ojos y miran para el costado”, comentó en el canal Mauricio y Michael.

El exjugador de la selección de Uruguay también fue duro contra los dirigentes, señalando que si siguen tratando de sacar ventaja de la geografía para ganar los encuentros, solo lograrán estancar más el desarrollo de sus futbolistas, a quienes no podrán transferir al exterior por el estigma que se tiene de ‘jugador de altura’ o ‘jugador de calor’.

“A los dirigentes retrógradas que quieren jugar a la 1 de la tarde para sacar la ‘ventajita’, quiero decirles que no van a vender a ningún jugador. Nadie va a analizar a sus jugadores porque los etiquetan y dicen: ‘Este anda bien porque juega a 45 grados de calor, pero después no le da’, o ‘Este juega en la altura y a las 3 de la tarde con calor, se arruinan los demás y los pasa por arriba’. Los de altura no tienen la culpa, pero se pueden poner mejores horarios”, disparó.

Sebastián Abreu también reveló que pudo conversar con otros colegas, quienes le confesaron no estar contentos con los horarios, pero que no pueden hacer nada porque la decisión escapa de sus manos. Además, pidió a Safap defender a sus representados, abogando para que se dejen de organizar partidos en dichos horarios:

“He hablado con otros entrenadores, porque a uno le da intriga. Me han dicho ‘Vos crees que a mí me gusta mostrar este fútbol lento, tedioso y aburrido. ¿A dónde me puedo proyectar con esto? Yo quiero jugar más tarde, pero no me dejan. Hay que comenzar a hacer valer los estatutos Conmebol y FIFA. El sindicato de jugadores debe defenderlos, que no vayan a la carnicería a la 1 de la tarde o 11 de la mañana en Sullana, Piura”, aseguró.

Por último, señaló que el fútbol peruano se quedó atrasado 30 años y concluyó que la única forma para cambiar la situación es trabajando juntos: “Hay que ponerse los pantalones y defender cada uno su sector, pero no para sacar ventaja, sino para mejorar, crecer, potenciar, que todos ganemos, pero no veo eso, estamos estancados en los años 90″, concluyó.

Sebastián Abreu no perdió la ocasión para volver a quejarse del arbitraje, e hizo énfasis en la posición adelantada que le cobraron a Yorleys Mena y que pudo significar el primero para los ‘poetas’. Además, remarcó que el asistente que levantó el banderín, fue el mismo que los perjudicó en el empate con Deportivo Municipal unas fechas atrás.

“El grande presiona, está acá en Lima, está en la Federación, los quieren tener contentos para que no molesten y para eso cag... a César Vallejo, a Mannucci, mañana se olvida todo y comenzamos a hablar del próximo partido, y los grandes pelean arriba y todos platillos rimbombantes, y nos vamos, y no avanzamos. El mismo juez que nos cobró un fuera de juego, cuando Mena estaba habilitado un metro, fue el que nos perjudicó hace dos semanas contra Municipal. Uno quiere pensar que es porque no tienen buenas condiciones, pero luego se da cuenta que es por el sistema”, finalizó.