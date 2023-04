Patricia Benavides colocó a su asesor de tesis en el Ministerio Público a días de jurar como fiscal de la nación

Patricia Benavides ha ganado numerosos cuestionamientos en su contra por negarse a hacer pública sus tesis de maestría y doctorado.

Patricia Benavides continúa en el centro de los cuestionamientos por su negativa a hacer públicas sus tesis de doctorado y maestría. De acuerdo a las normativas, ambos grados académicos son indispensables para ocupar el cargo de fiscal de la nación. En medio de esa situación, se han conocido nuevas detalles que acrecientan el manto de dudas sobre sus investigaciones.

En la más reciente edición de Hildebrandt en sus trece, se expuso el testimonio de una pareja de esposos abogados que recurrieron en 2009 a la Universidad Alas Peruanas (UAP) para obtener sus doctorados en Derecho. En sus declaraciones aparece un nombre importante: Norvil Cieza Montenegro.

Según la pareja, Cieza Montenegro, también abogado de profesión, fue el profesor que dictó el curso de cuatro meses para conseguir el tan ansiado doctorado. “En ese curso no había asesores individuales. Cieza era quien decidía sobre tus notas, él era el único que podía darte el pase para que pudieras sustentar ante el jurado”, dijo uno de los esposos al semanario.

Los cuestionamientos a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, responden a que no ha querido hacer públicas sus tesis de maestría y doctorado.

De acuerdo a Hildebrandt, el letrado en mención también fue alumno de la Universidad Alas Peruanas, vinculada a la familia Ramírez. Este posee doctorados en Derecho y Filosofía, así como una maestría en Derecho Civil y Comercial, la misma que la actual titular del Ministerio Público cursó en esa casa de estudios.

En el semanario se precisó que Benavides y Cieza fueron compañeros de esa maestría en 2008 y obtuvieron sus diplomas en julio de ese año. Tiempo después el abogado se convirtió en su asesor de tesis doctoral.

Sin embargo, lo más llamativo de esta historia, siguiendo con lo revelado por Hildebrandt, fue que cuando la fiscal de la nación asumió su actual cargo demoró solo siete días en designar a Cieza como gerente central de la Escuela del Ministerio Público.

La Universidad Alas Peruanas solicitó licenciamento a la Sunedu en dos ocasiones, una en diciembre de 2019 y la última en noviembre de 2021, y ambas fueron rechazadas. (Andina)

La pareja de esposos explicó que el curso para obtener el doctorado consistía “en reforzar la metodología de los trabajos de investigación de la tesis”, pero ellos afirmaron que para algunos alumnos hubo preferencias.

“Algunos daban examen y algunos no. Alos que no teníamos ‘padrinos’, nos decían: ‘tal fecha va a estar el jurado y a tal hora’. Otros sí podían elegir con jurado o sin jurado”, señalaron.

Nunca la vieron en clase

En ese mismo informe periodístico se reveló que siete exalumnos de las Alas Peruanas, incluido la pareja de esposos abogados, nunca vieron -durante el curso para el doctorado- a la fiscal de la nación en el aula de clases.

La fiscal de la Nación contestó a las críticas luego que no responda por la desaparición de sus tesis de maestría y doctorado. Video: TikTok/jmamagwxrj2

Solo un consultado para la publicación aseguró que compartió ambiente académico con Benavides. Se trata de Alberto Rossel, exfiscal denunciado por suplantar identidades e investigado por tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Los demás entrevistados coinciden en que la fiscal de la Nación no asistió al curso por el que obtuvo su título doctoral, fundamental para que llegara a presidir su cargo.

“No la recuerdo, no te voy a mentir, eso no quiere decir nada, simplemente no la recuerdo”, dijo Jorge Rodríguez Vélez, exmagistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien también llevó el curso de doctorado con Benavides.