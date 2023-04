Deportivo Municipal: equipo femenino denunció falta de pagos y pidió mejores condiciones de trabajo

Deportivo Municipal marcha en el cuarto puesto de la Liga Femenina 2023 (Deportivo Municipal).

La crisis institucional en Deportivo Municipal continúa. El plantel del equipo femenino publicó un comunicado en redes sociales denunciando la falta de dos meses de pagos, aspecto al que se había comprometido la nueva junta directiva liderada por Samuel Astudillo, luego de la salida de Franja Edil de la administración del club:

Te puede interesar: Gol de Emanuel Herrera tras sutil habilitación de Alex Valera para el 2-1 en Universitario vs Municipal

“Queremos hacer de conocimiento público y de la hinchada del Club Deportivo Municipal, que las condiciones a las que se comprometió la nueva Junta Directiva con el plantel del equipo femenino no se vienen cumpliendo para el buen desarrollo de nuestra competencia. Hoy la situación económica de las jugadoras se ve afectada por la falta de pagos. A la fecha nos adeudan los meses de marzo y abril por vencer”, informaron.

En el comunicado, el plantel femenino denunció que los nuevos responsables de la ‘academia’ incumplieron con la fecha de pago que les habían prometido. Además, señalaron que tampoco se está cumpliendo con brindarles las condiciones óptimas para entrenar, aspecto que han sufrido desde inicios de temporada y que significan una falta al reglamento establecido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Plantel femenino de Deportivo Municipal denunció falta de pagos y condiciones de trabajo.

“La Junta Directiva, a pesar de haberse comprometido a pagar todo el día 21 de abril, aún no se pronuncia para cancelar lo adeudado. A todo ello le sumamos la falta de condiciones básicas que solicitamos a inicios de temporada y que también se han visto afectadas, como las facilidades de campo, las instalaciones adecuadas de entrenamiento (estipuladas en el Reglamento de la Liga Femenina 2023, Capítulo x, Artículo 47°), hidratación y medicamentos”, indicaron.

La respuesta de Deportivo Municipal

Deportivo Municipal respondió a la denuncia mediante otro comunicado emitido desde sus redes sociales oficiales. El cuadro ‘edil’ recalcó la importancia que le dan al fútbol femenino y señaló que la responsabilidad de la falta de pagos recae en la administración saliente, la cual no les permite tener acceso a los últimos ingresos de la institución.

Te puede interesar: Golazo de Municipal, con increíble ‘huacha’ de Christopher Olivares, ante Universitario por Liga 1

“El club Centro Deportivo Municipal expresa su total compromiso con el plantel, comando técnico, auxiliares y trabajadores del equipo femenino de fútbol, quienes son prioridad para la actual junta directiva que continúa haciendo esfuerzos desmedidos para sacar adelante a la institución en medio de las adversidades económicas y administrativas en las que se encuentra. Lamentamos comunicarles que una serie de irregularidades generadas por la administración anterior no nos permite disponer hasta la fecha de la totalidad de nuestra última taquilla, ingreso con el cual se había proyectado cancelarle el mes pendiente al equipo femenino. Se estima solucionar dicho impasse en el transcurso de la próxima semana”, citó el club Municipal.

Comunicado de Deportivo Municipal respecto a situación de equipo femenino.

Esta respuesta no contentó a las futbolistas de la ‘academia’. Marisella Joya, una de sus referentes del equipo, señaló nuevas quejas respecto a la falta de condiciones para trabajar y la poca comunicación que vienen teniendo con la nueva directiva.

Te puede interesar: Ángel Comizzo presumió sus logros con Universitario y lanzó indirecta:“Tienen que ganar bastante para superarme”

“Aún no recibimos respuestas de la nueva Junta Directiva. No sabemos donde entrenaremos mañana y los próximos días. Las chicas ya no tienen como solventar sus pasajes. Tenemos un partido contra Universitario el día martes y no sabemos cómo lo afrontaremos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La actualidad de Deportivo Municipal femenino

A pesar de la crisis institucional que padecen, el plantel de Deportivo Municipal ha tenido un buen arranque en la Liga Femenina 2023. En su debut golearon 3-0 a Defensores de Ilucán, en la segunda jornada cayeron 2-1 con Carlos A. Mannucci en Trujillo, pero en la tercera jornada pudieron recuperarse al derrotar 2-0 a la Academia Cantolao.

Con estos resultados se sitúan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Este martes 25 de abril tendrán uno de sus retos más complicados cuando visiten a Universitario de Deportes, líder del torneo con 9 puntos, en el estadio Andrés Bedoya Díaz a las 13:00 horas.