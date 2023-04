Richard Acuña reveló la razón detrás de la denuncia de Camila Ganoza: “Ya no le pago el seguro a su papá”

Richard Acuña niega agresiones contra Camila Ganoza.

Richard Acuña se pronunció luego de las denuncias que hizo Camila Ganoza, madre de una de sus hijas, por tenencia de la menor, alimentos y maltrato.

Te puede interesar: Camila Ganoza advierte a Brunella Horna: “A mí también me hablaron mal de la exesposa”

En un programa de Willax TV, el político dio a entender que el motivo por el cual Camila Ganoza lo denunció fue porque le dejó de pagar los seguros médicos a sus exsuegros. Además, contó otros detalles de cómo la apoyaba a ella y a sus familiares.

“Lo único que ha podido modificar del pequeño inconveniente que tenemos y, como lo vuelvo a mencionar espero se resuelva, es que ya no le pago el seguro [médico] a su mamá, ya no le pago el seguro [médico] a su papá, que no es mi obligación. Antes, yo sí le pagaba el seguro, a su papá, a su mamá, le daba una pensión también adicional a unos familiares que ella me pedía y, como te menciono, yo los sigo apoyando sin ningún problema. Hasta la casa donde viven en Trujillo en estos momentos su familia, es un departamento mío”, declaró el excongresista.

Amenaza con denunciarla

En otro momento, Richard Acuña salió a defender a Brunella Horna, su actual esposa, luego de que Camila Ganoza dejara entrever que la modelo se metió con el político cuando aún estaban en una relación.

Richard Acuña negó haberle sido infiel a Camila Ganoza con Brunella Horna.

“Si ella [Camila Ganoza] menciona a mi esposa, obviamente, voy a tener que tomar medidas legales contra ella porque lamentablemente yo no voy a seguir permitiendo que ella se llene la boca diciendo cosas que no son, cuando sabe que quien falló en dicha relación fue ella”, señaló el político.

Te puede interesar: Richard Acuña se defiende de la denuncia que le hizo la madre de su hija con comunicado: “No la maltraté”

Acuña también descartó que Brunella Horna haya usado algunas pertenencias de Camila Ganoza durante el lapso de su separación con ella y el inicio de su nueva relación.

Asimismo, el hijo de César Acuña señaló que cuando Camila Ganoza se retiró de su hogar “se llevó algunas cosas”, además de que “se perdieron” otras.

Te puede interesar: Los memes y críticas a Brunella Horna después de la denuncia a su esposo Richard Acuña

“Es imposible que ella [Camila Ganoza] mencione que Brunella usó algunas de sus cosas, teniendo en cuenta que, cuando nos separamos, Camila fue [a la casa] y sacó sus cosas de la casa porque se fue a otra propiedad que yo tengo y se llevó hasta mis cosas: se perdió mi maleta, se perdió mi mochila, se perdió mi ropa (risas) y yo después de varios meses recién estuve con Brunella, así que yo sé que ni yo, ni Brunella, tenemos necesidad de ello”, puntualizó.