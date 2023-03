Canales para ver Perú vs Alemania en vivo: amistoso por fecha FIFA

La selección peruana debutará ante Paraguay en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

La selección peruana tendrá su primera prueba del año ante Alemania este sábado 25 de marzo a las 14:45 (hora peruana) en el Mewa Arena, ubicado en Mainz. La ‘blanquirroja’ se prepara al máximo en la Cuidad Deportiva Real Madrid para sorprender a los ‘teutones’ y sumar su cuarto triunfo consecutivo en la ‘Era Reynoso’. Todos podrán seguir las incidencias del amistoso, pues será televisado.

Los hinchas verán los detalles del encuentro a través de los canales de señal abierta de América TV (canal 4) y ATV (canal 9); ambos cuentan con opción de alta definición: 704 y 709, respectivamente. También tienen activas sus plataformas digitales como América TV GO y ATV EN VIVO.

Y por cable está Movistar Deportes: canal 3 Movistar TV, 703 en HD y Movistar Play, que también contará con una cobertura del choque de preparación de la ‘blanquirroja’. Todos empezarán la transmisión a partir de las 14:30 horas para cubrir toda la previa desde la ciudad alemana.

Cabe resaltar que Infobae Perú cubrirá las incidencias del cotejo: previa, el minuto a minuto, post partido, análisis y declaraciones de los protagonistas. Estas son las diferentes opciones que se tiene para el Perú vs Alemania.

Canales del mundo

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: Star+

Germany: ZDF

Mexico: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

United States: Fox Soccer Plus

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿Jugará Lapadula ante Alemania?

Una de las dudas de la selección peruana es la presencia de Gianluca Lapadula, pues presenta una torcedura en el tobillo derecho y por eso está realizando entrenamiento diferenciado a dos días del partido contra Alemania. Hasta el momento no está trabajando a la par de sus compañeros y hay cierta incertidumbre si podrá ser considerado desde el arranque este sábado 25 de marzo.

El pasado miércoles 22 de marzo, Juan Reynoso decidió hacer fútbol en el segundo turno para moldear la alineación que pondrá ante los ‘teutones’. Pedro Gallese estuvo en la portería, Luis Advíncula y Marcos López como laterales por derecho e izquierdo respectivamente y Anderson Santamaría, Renato Tapia y Luis Abram completaron la zaga. Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún estaban el medicampo, dejando a Ray Sandoval y André Carrillo en los extremos. Raúl Ruidiaz fue considerado como ‘9′.

La ‘Pulga’ estuvo como delantero debido a que el ‘Bambino’ sigue recuperándose de su lesión que parece ser leve, pero mientras tanto se le está llevando de a pocos. El jugador del Seattle Sounders sería su reemplazo por si no llega completamente. Todo dependerá de cómo evoluciona en los próximos días.

“Estoy preparado para jugar 90 minutos, pero ya es una decisión del comando técnico. Yo solo vengo a aportar mi granito de arena. Cada vez que vengo, siempre estoy con la misma alegría y ganas de aportar. Yo no lo tomo como una revancha, sino como una nueva oportunidad que tengo que aprovecharla. Enfrentar a Alemania y a Marruecos es una oportunidad linda para nosotros. Nos va a servir para ver que nivel estamos”, declaró Ruidíaz en su llegada a Madrid.

La selección peruana entrenó en el estadio Wanda Alcalá de Henares.

Convocados de Perú

Arqueros

Pedro Gallese

José Carvallo

Carlos Cáceda

Defensas

Luis Advíncula

Luis Abram

Carlos Zambrano

Miguel Trauco

Anderson Santamaría

Marcos López

Miguel Araujo

Mediocampistas

Renato Tapia

Wilder Cartagena

Yoshimar Yotún

Edison Flores

Christofer Gonzales

Jésus Castillo

Pedro Aquino

Sergio Peña

Delanteros

Andy Polo

Gianluca Lapadula

Raúl Ruidíaz

André Carrillo

Alex Valera

Percy Liza

Ray Sandoval

Convocados de Alemania

Arqueros

Bernd Leno

Marc-André ter Stegen

Kevin Trapp

Defensas

Armel Bella Kotchap

Mathias Ginter

Christian Gunter

Thilo Kehrer

David Raum

Nico Schlotterbeck

Joshua Vagnoman

Marius Wolf

Mediocampistas

Emre Can

Leon Goretzka

Mario Gotze

Kai Havertz

Joshua Kimmich

Timo Werner

Delanteros