“No nos toca juzgar”: Usuarios lamentan situación de Magaly Solier y piden ayuda para ella

Magaly Solier llegó al hospital con el rostro desfigurado. | Magaly Tv: La firme.

Usuarios de las redes sociales expresaron su preocupación al ver las últimas imágenes que se difundieron de Magaly Solier, donde se le ve en el hospital María Auxiliadora con el rostro desfigurado. Aunque la actriz señaló estar bien y no quiso brindar entrevista alguna, se notó a la actriz ida de la realidad.

La recordada ganadora del Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, señaló que los golpes se originaron tras caerse de la bicicleta. Asimismo, muy escuetamente indicó que tenían que operarla y ella no quería, pese a que presentaba fisuras en el cráneo.

‘Al Estilo Juliana’ y ‘Magaly TV La Firme’ mostraron videos donde se le ve a la actriz escapando de los médicos y hasta rompiendo la receta médica.

Reacción de los usuarios de Twitter

Al ver esta noticia, los cibernautas se solidarizaron con la actriz peruana y pidieron ayuda para ella. Otros cuestionaron que la hayan dejado irse, pues se le veía con heridas graves.

“Qué triste lo que está viviendo Magaly Solier. Realmente necesita ayuda y ojalá alguna autoridad del Ministerio de la Mujer se involucre porque las imágenes que están saliendo en Magaly TV La Firme son demasiado fuertes”, escribió un usuario.

Otra seguidora señaló que no nos toca juzgarla, solo brindarle ayuda. “Ha sido muy un impactante y triste ver las imágenes de Magaly Solier. No nos toca juzgar, no sabemos qué situación está atravesando. Pero lo que toca sí o sí es ayudarla. ¡Requiere apoyo urgente! Pero ayudarla sin cámaras, sin exponerla, sin asustarla. Esperemos que así sea”, indico.

Otros seguidores recordaron su paso por el cine y pidieron por ella antes que todo empeore. “Magaly Solier tremenda actriz, pero está pasando evidentemente por problemas personales y depresión, necesita tratamiento urgente, no esperemos un fatal desenlace.

Seguidores apenados por situación de Magaly Solier.

Magaly Medina preocupada por Magaly Solier

Al igual que los usuarios de las redes sociales, las figuras de la TV también lamentaron lo ocurrido con la actriz. Magaly Medina, incluso, especuló que estos golpes habrían sido ocasionados por una pareja.

“Ella le ha dicho a los doctores que se ha caído de la bicicleta, pero los mismos médicos que la atendieron dicen que eso no parece, pues uno no tiene esos golpes cuando te caes de una bicicleta”, comentó La Urraca en la reciente edición de su programa.

“De verdad una lástima y una pena verla así... Los voceros del hospital especulan que estos golpes pueden ser golpes propinados por alguna pareja. Ella no lo dice, pero esos golpes no son tan recientes”, indicó Magaly Medina, expresando su preocupación.

Rosario Sasieta

La conductora de TV y abogada Rosario Sasieta es otra de las figuras que se pronunciaron sobre Magaly Solier, y no dudó en expresar su indignación por haberla dejado salir del centro de salud pese a verse tal afectada.

“¿Por qué la dejaron ir a Magaly Solier del Hospital María Auxiliadora? ¿Quién autorizó el alta? ¿Quién era el sujeto que quería sacar a Magaly del hospital? Su rostro era un hematoma completo. Señalan que el examen médico presenta “fisuras” en el cerebro”, escribió en Twitter la abogada, que etiquetó al Ministerio de Salud.

Rosario Sasieta se pronunció sobre Magaly Solier.

Milagros Leiva

Milagros Leiva tampoco dejó de opinar y lamentó la noticia sobre la actriz y cantante. “Qué triste noticia. Ojalá y las personas que estén al lado de Magaly Solier puedan ayudarla a buscar ayuda, valga la redundancia”, escribió en la red social.