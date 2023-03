Dina Boluarte declarará ante la Fiscalía por pago indebido de EsSalud a una empresa

ARCHIVO - La presidenta peruana, Dina Boluarte, ofrece una rueda de prensa en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 10 de febrero de 2023. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

La presidenta de la república, Dina Boluarte, declarará este jueves en calidad de testigo en la investigación que la Fiscalía de la Nación sigue contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén; el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, y su exasesora Grika Asayag por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En esta ocasión lo hará desde Palacio de Gobierno y no lo hará en la sede del Ministerio Público.

La indagación preliminar inició el 1 de marzo tras una denuncia realizada por el semanario Hildebrandt en sus Trece que señaló que EsSalud pagó S/ 41 000 520 a la empresa Aiona Technology Corporation SAC en enero pasado a pesar de que la Contraloría General de la República había alertado que la operación no se podía dar debido a que hubo un direccionamiento en la firma por 1,2 millones de pruebas rápidas en el 2020 cuando se requería por la pandemia del coronavirus.

En esta trama de aparente corrupción, Grika Asayag, quien por entonces estaba cerca a Boluarte Zegarra dentro del Gobierno, tuvo un rol clave de acuerdo a lo señalado por el medio de comunicación. “La información que le llegó a la presidenta es que Asayag habría actuado como intermediaria entre Orellana y del Castillo, amigo de Carlos Valdivia (propietario de Aiona) desde hace varios años”, se lee en el informe de investigación.

Hay que señalar que los involucrados en este caso también afrontan otras investigaciones fiscales.

Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo.

En el caso del ministro Andrianzén también afronta una indagación por el presunto delito de colusión agravada debido a la contratación de la excuñada del premier Alberto Otárola llamada Carola Gisella Rodríguez Bringas. Ella también se encuentra compredida en la investigación.

“En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”, comentó Otárola al respecto.

Mientras tanto, el titular del Misterio de Trabajo también usó sus redes sociales para referirse sobre el tema. En su publicación, rechazó recibir alguna “indicación o recomendación” del jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la citada designación.

Por su parte, Grika Asayag también es investigada por las contrataciones de empresas suyas, Total Force S.A.C. y de Asociación Educativa Florence Nightingale, y una orden de servicio a favor de su hija en los ministerios de Trabajo y Comercio Exterior durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

Grika Asayag, la asesora de la presidenta Dina Boluarte.

Por este tema, la presidenta Boluarte también responderá en calidad de testigo porque durante el tiempo que se Asayag se vio favorecida cumplía con liderar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la vicepresidencia. Sin embargo, la relación entre ambas era evidente durante estos meses. Todo cambió, como se sabe, tras las sendas denuncias que los programas Cuarto Poder y Panorama revelaron sobre la exasesora presidencial.

Asayag presentó tres certificados de estudios adulterados para ser asesora de Boluarte Zegarra. Como prueba de ello, las personas que supuestamente firmaron estos documentos negaron que lo hayan hecho al dominical.

La historia comenzó cuando la asesora de la presidenta Boluarte informó que Roberto Justo Tejada Estrada había asumido como director general para buscar el licenciamiento de su Asociación Educativa Florence Nightingale y el Instituto Virginia Henderson ante el Ministerio de Educación en 2019.

Sin embargo, Tejada negó al mencionado espacio de América Televisión que haya asumido el cargo. Luego, Grika Asayag dio cuenta que el 24 de agosto del 2021 logró su certificado de estudios como “Profesional de Enfermería Técnica” en el Instituto Virginia Henderson, la cual había fundado y presidido entre 2008 hasta el año pasado, con la firma de Tejada. Una vez más, esta persona negó su rúbrica.

“No, definitivamente no (es mi firma). La fecha también me asombra mucho más. Por intermedio mi abogado le voy a hacer llegar documentos acreditan que ese documento es totalmente falso y cuál era mi condición en esa fecha”, comentó Tejada que reveló que el 2021 se encontraba en prisión por presunta corrupción en una universidad pública.

Por estas irregularidades, el órgano de control interno del Poder Ejecutivo inició una investigación sobre los certificados presentados por Grika Asayag. Sin embargo, la exasesora de Dina Boluarte también había sido acusada de querer apropiarse de una casa ubicada en la cuadra siete de la avenida Bolivia, en el distrito de Breña.