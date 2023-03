Santa Rosa de Quives: Familia se prestó 50 mil soles para ampliar su negocio, pero huaico los dejó en la calle

El desborde de la laguna Yarcan ha ocasionado que decenas de familias pierdan sus viviendas y sus pertenencias tanto en el distrito de Santa Rosa de Quives y en Canta. El último lunes, se conoció que son varios los damnificados y que muchos necesitan el apoyo de sus autoridades.

Una familia en Santa Rosa de Quives se ha quedado completamente endeudada, luego que solicitaran al banco un crédito de 50 mil soles con la finalidad de remodelar el restaurante que poseen desde hace 10 años. Al tener este negocio en condición humilde, se visionaron para engrandecerlo y darle una mejor apariencia.

Sin embargo, con el paso del huaico por el desborde de la laguna, la vivienda de Erika García fue completamente destruida, e incluso perdió su negocio, el cual estaba siendo remodelado.

“He perdido todo. Mis cosas están en el río y la casa llena de lodo, nadie nos viene ayudar. Desde ayer me encuentro trabajando con mi esposo y no hay apoyo, lo necesitamos económica y moralmente. El préstamo es lo que más me preocupa, por qué de dónde vamos a pagar, no tenemos con qué laborar”, declaró a radio Exitosa.

Por su parte, Enrique López, esposo de la damnificada, comentó que se sienten defraudados por sus autoridades porque no han llegado hasta su zona para ofrecer alguna ayuda o brindar algunos víveres a fin de sostenerse ante esta crisis.

En ese sentido, los damnificados instaron que se les proporcione una solución, con el objetivo de seguir trabajando y “levantarse” de los embates de la naturaleza.

“Solicitamos a las autoridades a que vengan a colaborar, también con maquinaria. Me siento muy mal porque no tengo ni un lugar para dormir, no hay como trabajar y pedimos que alguien nos apoye para podernos levantar”, enfatizó de manera conmovida.

Antes de culminar con su relato, Erika García hizo un llamado a la ministra de Vivienda para que pueda acceder al bono 500 soles para damnificados. Además, solicitó el apoyo de una cocina para poder comenzar de nuevo un negocio de comida.

“Que la ministra de Vivienda, que nos ayude con al menos una cocina para poder emprender de nuevo”, concluyó.

De esta manera, la familia de López García viene solicitando apoyo para que puedan saldar el préstamo de 50 mil soles que ostentan, luego de retirar dicho monto para la reconstrucción de su restaurante. Para cualquier ayuda, comunícate con Erika García al siguiente número: 926 409 234.

Vecinos piden maquinarias

Tras el desborde de la laguna Yarcan, son más de 300 personas que lo han perdido todo y que necesitan el apoyo de las autoridades, ya que la mayoría de esta población están en estado de vulnerabilidad.

“La ambulancia no se puede trasladar porque no hay pase. Necesitamos de los puentes. El médico no llegó por el deslizamiento. Mi jefa, que es obstetra, tampoco puede llegar”, contó.

Por esa razón, se espera que el alcalde de Canta pueda llegar pronto a Arahuay en las próximas horas. Y es que la restauración de los tres puentes será clave para que el personal pueda llegar a los puestos de salud y atender a la población.