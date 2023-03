Eduardo Rabanal fue denunciado por la madre de su hijo por agresión, hasta en dos oportunidades

Eduardo Rabanal es acusado por su exesposa de ser un hombre violento | Magaly TV: La Firme

Según el informe de Magaly TV La Firme, el exfutbolista Eduardo Rabanal fue denunciado por la madre de su hijo, María Fernanda Rodríguez. El deportista fue acusado de actitudes violentas contra su expareja, hasta en dos oportunidades. La primera denuncia fue en octubre del 2021 y la otra en febrero del 2023.

María Fernanda Rodríguez contó que Eduardo Rabanal vive amenazándola, es por ello que no dudó en hacer su última denuncia. Además, no dudó en responder al reportero de Magaly Medina, indicando que el deportista es un hombre agresivo e impulsivo.

Magaly TV La Firme tuvo acceso a un documento del Décimo Juzgado de Lima Norte, donde se le ordena al deportista al cese y abstención de toda agresión física, psicológica, económica y verbal, o de cualquier forma, ya sea en lugares públicos o privados. También se le ordena que no se comunique con la afectada por ninguna vía.

No solo eso, se le solicitó a la comisaría de Túpac Amaru que le otorgue las medidas de protección a favor de María Fernanda Rodríguez. Mientras que al deportista le ordenaron que siga un tratamiento reeducativo de manejo de la agresividad, control de impulso, ira, problemas en el consumo de alcohol, etc.

Como se recuerda, Eduardo Rabanal sorprendió a la misma Paula Arias al emitir un comunicado donde informaba su ruptura con la salsera. Más aún cuando publicó otro comunicado donde aclara que nunca agredió a la cantante, tal como se viene especulando.

María Fernanda Rodríguez se refirió a esta acusación de agresión contra Paula, e indicó que no le sorprendería, pues conoce de lo que es capaz Eduardo Ranabal. “Estoy segunda, por su comportamiento, yo no dudo que le haya metido la mano. Para mí sinceramente no es algo nuevo, yo lo conozco, sé cómo es de agresivo, de impulsivo, de demente”, indicó.

¿Qué dijo Paula Arias sobre la supuesta agresión física?

Paula Arias llegó al programa de Jazmín Pinedo con el rostro resquebrajado y los ojos vidriosos. La conductora resaltó que la notaba bastante triste y le aclaró que no iba a ahondar en el tema, sin embargo, era preciso preguntarle si había sido agredido por Eduardo Rabanal.

La salsera señaló que estaba pasando por una situación complicada, pero que debía seguir trabajando porque era cabeza de familia y de una orquesta. Además, señaló que no hablaría del tema porque sus hijos ya están mayores.

“No, menos (quisiera hablar de ello), no quisiera ni siquiera mencionarlo. Muy aparte de eso, es algo privado, tengo hijos que ya están creciendo y quisiera evitarlo”, señaló la cantante, quien resaltó que la relación con el futbolista terminó de manera definitiva. Además, señaló que seguirá adelante con su agrupación.

“Definitivo, si obviamente, estoy en familia, enfocada. Mi vida persona me puede doler, me puede chocar, pero no tiene que ver nada con mi vida profesional”, concluyó Paula.