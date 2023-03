Jazmín Pinedo habló de Pedro Araujo y la posibilidad de tener otro hijo: “Me gustaría un varón”

Jazmín Pinedo habla de su novio y la probabilidad de tener otro hijo. La conductora dijo que no lo descarta. América TV

Este 13 de marzo, Jazmín Pinedo habló de la probabilidad de volver a convertirse en madre junto a su pareja, Pedro Araujo. Como se sabe, la exchica reality tuvo a su primera hija con Gino Assereto en 2015. Ambos se separaron y la oportunidad de quedar nuevamente embarazada quedó en el olvido. Tras varios años soltera, conoció al uruguayo en una reunión familiar y comenzaron su historia de amor.

Pese a tener poco más de 4 meses de relación, las dudas sobre darle un hermanito a su pequeña empiezan a surgir. Todo sucedió cuando su compañero de conducción le preguntó este lunes 13 de marzo si le gustaría tener otro primogénito. La modelo comenzó señalando que una de las facetas que más le gusta de su vida es ser mamá.

“Yo siempre he dicho que, a mí la verdad, siento que las mujeres tenemos diferentes facetas y siento que la faceta más importante de mi vida, y que más disfruto y que me encanta y que creo que lo hago muy bien, es mi faceta como mamá”, dijo en vivo.

Asimismo, Jazmín Pinedo sorprendió al revelar que le hubiera encantado que su hija tenga un hermano del mismo padre. Sin embargo, no descartó volver a concebir otro bebé y que sea varón. “A mí me hubiera encantado que Khalessi tuviera un hermanito o una hermanita, creo que eso es súper bonito, pero al final y al cabo es como que depende también de la vida. A mí sí me gustaría tener un varoncito”.

Rápidamente, Jazmín Pinedo fue consultada si ha pensado en tener un hijo con Pedro Araujo. La exintegrante de ‘EEG’ indicó que desearía volver a vivir la etapa de los biberones y pañales, pero no es un tema que le quite el sueño. “Amor tranquilo, no te asustes. O sea, obviamente es como que una sensación, yo además he vivido con mi gordita y que me gustaría poder repetir, pero al final y al cabo es un tema que ni le doy tanta vuelta”.

Jazmín Pinedo no descarta tener un hijo con su actual pareja. (Captura)

Finalmente, resaltó que todavía tiene meses de romance con el empresario y que deja todo en manos de Dios. “Eso es depende del destino, o sea, es si Dios quiere y si la vida es tan propicia para. Pedro y yo tenemos meses de relación ¿Cómo se te ocurre pensar en esas cosas? Yo soy bien madura”, sentenció.

Cabe mencionar que, Jazmín Pinedo ha expresado sus deseos de volver a convertirse en madre en reiteradas ocasiones. Incluso, en 2019, llevó un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada por segunda vez. Lamentablemente, confesó que tuvo dos pérdidas y decidió dejar de intentarlo. “Sí. Me quedé con las ganas de tener un segundo bebé. Después de tener a mi gordita, quedé embarazada dos veces. La primera vez de dos meses y lo perdí, la segunda vez de tres meses y también lo perdí”, reveló en entrevista con Trome en enero del 2022.

Michelle Soifer le confiesa a Jazmín Pinedo que le gusta su novio

Michelle Soifer estuvo en el set de ‘Más Espectáculos’ y se animó a realizar un reto al lado de su exenemiga pública Jazmín Pinedo. Las figuras se enfrentaron en un duelo donde ambas se dijeron las cosas que más les gustan de ambas. La primera en salir al frente fue la ‘Chinita’, quien señaló que siempre admiró sus deseos por trabajar para sacar adelante a su familia.

En el turno de Michelle Soifer, la cantante decidió jugarle una broma pesada a la conductora de televisión y dijo que lo que más le gustaba de Jazmín Pinedo era su actual pareja. “¡Ay! China...me gusta tu novio”, dijo. Este comentario no fue del agrado de la presentadora, pues de inmediato se empezó a mover por todo el set y hasta pidió que la agarren para que no se lance sobre la exchica reality. “¡Qué! Agárrala, agárrala (...) Pásame el cuchillo”, indicó.

Antes que las cosas se salieran de control, Michelle Soifer decidió aclarar que en realidad le gustaba su novio para ella, pues se ven bien juntos. “Espera, me gusta tu novio porque se le ve tierno, y se les ve lindos juntos, se ve que están ilusionados”.