Gabriela Herrera hace fuerte revelación contra ‘El Gran Show’: “Sentía el bullying demasiado fuerte”

Gabriela Herrera revela que en ‘El Gran Show’ sufrió de bullying. (YouTube)

Gabriela Herrera brindó una entrevista a Giancarlo Granda, donde fue consultada sobre su participación en ‘El Gran Show’ y su polémica salida. Como se recuerda, la modelo fue retirada del espacio de Gisela Valcárcel después de brindar declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’.

Te puede interesar: Gabriela Herrera revela qué pasó con la millonaria multa que le impuso GV Producciones

Para Gabriela Herrera, participar en este espacio de baile fue una mala experiencia, pues sentía mucho bullying de parte de la producción.

“Era más quien hacía más show para la gente. No era un concurso de baile, era cualquier cosa, menos un concurso de baile. Había muchas cosas que no me gustaron de esa temporada. Estuve feliz con todos, pero esta última temporada sentí tanta ansiedad, desesperación, me sentía deprimida, fastidiada, el bullying demasiado fuerte. Yo te puedo soportar, aunque no sea verdad, que me digan que soy creída, te lo soporto, porque me quito el estrés bailando y ya está”, expresó la bailarina en esta entrevista.

Te puede interesar: Ruby Palomino planea postular a Viña del Mar 2024: “Me voy a reunir con unos productores”

Asimismo, señaló que le decían “no” a muchas cosas que ella hacía o proponía, Además, nombró la vez que le hicieron llorar en un programa, en clara referencia a ‘América Hoy’. La joven fue criticada en ese espacio por su falta de humildad.

“Pero en la temporada era no a la canción, no a la cargada, no al vestuario. Me mandan a un programa y me hacían llorar porque me decían eso no es verdad cuando había sido cierto. Le hacían creer a la gente que era así y me hacían cargamontón entre todos los conductores, el público, la gente del baile y yo parada ahí al frente”, agregó.

Incluso, afirmó que quiso renunciar en más de una ocasión y eso se lo comentó a su madre, pero por el contrato que tenía no podía hacerlo. “Me sentía tan estresada que quería renunciar. Le decía a mi mamá que me quería largar, no disfrutaba lo que tanto amo hacer. Llegaba a los ensayos deprimidos, fastidiada, no me sentía bien para nada”, confesó.

Gabriela Herrera estalla contra 'El Gran Show'.

¿Qué pasó con Gabriela Herrera en ‘El Gran Show’?

Pese a ser una de las concursantes favoritas, Gabriela Herrera fue retirada del programa de Gisela Valcárcel por brindar declaraciones a otra televisora. En este caso, el programa de Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre.

Te puede interesar: Daniela Romo pidió no trivializar el tema de la violencia contra la mujer: “Queremos tocar almas, no solo consciencias”

“Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero, Gabriela no cumplió con una de las reglas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal debe de cuidarse de ir a declarar a otro”, señaló la blonda animadora en el mes de noviembre del 2022.

Ante ello, Gabriela Herrera no dudó en responder y tachar de “hipócritas” a la producción de ‘El Gran Show’, por tomar esa medida cuando otras concursantes han cometido errores peores.

“Siento que muchos fueron hipócritas. A la gente no le gusta que le digan la verdad en la cara y eso está mal (...) Este mundo es tan raro. Hemos visto, imagínate, regresar a personas que han hecho peores cosas y mira, están ahí parados”, señaló.