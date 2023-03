Universitario de Deportes: Aldo Corzo explicó por qué fue capitán ante Cienciano en la Copa Sudamericana

Aldo Corzo: "El capitán es José Carvallo" | Infobae - Nicole Cueva

Una de las novedades en Universitario de Deportes el el duelo frente a Cienciano fue ver a Aldo Corzo como capitán. El lateral fue el encargado de llevar la voz de mando en los ‘cremas’ en el debut copero. Normalmente, la cinta la lleva José Carvallo en el brazo, pero esta vez Jorge Fossati decidió dársela al defensa, quien contó por qué el técnico uruguayo confió en él. Eso sí, dejó en claro que la capitanía de la ‘U’ le pertenece al arquero nacional, que solo le tocó a él por una decisión del entrenador. Además, confesó que lo habló con el guardameta y que no hay ningún problema al respecto.

“Más que la cinta del capitán, el triunfo es más importante . Estamos muy contentos, hicimos un gran esfuerzo, fue un partido súper complicado. El equipo tuvo bastante intensidad y eso se vio en el campo. Acá hay muchos líderes, muchos capitanes. José es el capitán natural, la verdad, por un tema que se necesita a un jugador que esté más cerca del árbitro por eso lo hizo el profe, pero el capitán es Carvallo. Es él y como te digo a mi me toca porque en la cancha estoy más cerca al juez. Lo hablé con Carvallo, es humilde y me dijo que no había problema, al final todos somos líderes”, confesó el jugador después del encuentro.

Los de Ate no solo lograron pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, también ganaron una cantidad de dinero importante que cae perfecto al club: la clasificación llegará con cerca de un millón de dólares como premio que hace la Conmebol a los equipos que llegan a esa instancia, para ser exactos se trata de USD 900 mil. A ese monto se le puede adicionar USD 100 mil si logra la victoria en el próximo encuentro del campeonato internacional, ese dinero será otorgado por cada choque ganado.

“Cuando ganas es todo, primero es gloria y luego es plata, es la verdad. Estamos contentos porque ganamos un partido, veníamos de una mala racha, hemos ganado dos partidos seguidos, venimos con un buen envión y eso es lo que me pone más contento. Es una forma de jugar que se nos acomoda, es práctico. Siento que hemos hecho las cosas bien y rápido”, aseguró Corzo.

Dato: No es la primera vez que Aldo Corzo es capitán de la ‘U’, lo fue en varias oportunidades con Ángel Comizzo en el 2021, y hasta con Nicolás Cordova en el 2008.

Aldo Corzo fue el capitán de Universitario de Deportes ante Cienciano por la Copa Sudamericana.

Cabanillas golpeado

El defensa de Universitario de Deportes no pudo terminar el partido contra Cienciano debido a una molestia que sintió durante el encuentro, fue cambiado a los 46 minutos y en su lugar ingresó José Bolívar. Después del choque, se le vio a Nelson Cabanillas cogeando al caminar, pero aseguró que no es nada grave, que solo fue producto de un golpe y que se encuentra bien. Sin embargo, su presencia está en duda ante Deportivo Binacional este lunes 13 de marzo por la Liga 1, se le harán pruebas para determinar el nivel de su lesión y Jorge Fossati tome una decisión al respecto pues dependiendo de eso se sabrá si podrá estar en la alineación o no.

“Feliz por el grupo, creo que esta victoria creo que lo merecimos después de todo el trabajo que hicimos duramte en la semana. Un poco triste porque no pude terminar el partido, pero feliz por mi compañero Bolívar que pudo hacerlo de la mejor manera. Con el pasar de los días se demuestra que vamos adaptando la idea de jugar del profe. Todavía no tengo el diagnóstico, solo fue un golpe y gracias a Dios estoy bien”, afirmó el jugador ‘crema’.