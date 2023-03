¿Ciclón Yaku se convertirá en un huracán? Esto es lo que dicen los expertos

Un ciclón de características tropicales ha puesto en alerta a la población peruana en los últimos días. Se trata de Yaku, que se formó desde hace unos días frente al mar peruano a la altura de la costa norte y centro.

Abraham Levy, conocido como el hombre del tiempo, explicó más detalles sobre esta formación. Descartó que se vaya a convertir en un huracán, pero dejó en claro que este es un fenómeno completamente inusual.

“Primero hay que separar el concepto cuando uno escucha la palabra ciclón. Siempre se relaciona con un huracán, ¿no? No es el caso”, aseveró el experto.

Señaló que las masas de aire que constituyen la atmósfera en todo el planeta están organizadas en sistemas de alta y baja presión. Por ejemplo, todo el Pacífico Sur, frente a Chile y Perú, está dominado por una alta presión, es una zona donde el aire tiende a hundirse y no permite la circulación de áreas de lluvia. El anticiclón es como un gran remolino de aire, que circula en sentido inverso a las agujas del reloj. En el caso del anticiclón que tenemos, hace ingresar aire frío y vientos del sur hacia la costa peruana, y las características que todos conocemos de clima costero son las mismas.

ciclón Yaku en Ecuador

Pero ahora se ha presentado lo opuesto al anticiclón, una baja presión es ciclón. La baja presión es una zona de una parcela de aire dominada por poco peso.

Respecto a los daños, señaló que este remolino, que gira en sentido opuesto horario, está enviando viento, aire caliente y húmedo, propio de la zona ecuatorial hacia la costa norte del Perú y hacia la costa ecuatoriana. “Y en los últimos días, un incremento de la temperatura de la superficie del mar frente a la costa norte característico del [fenómeno del] Niño. Por eso el aviso de vigilancia del Niño. Y estamos teniendo lluvias”, señaló.

Estimó que estará con nosotros alrededor de cuatro o cinco días más y no se acercará a la costa, más bien se va a alejar. “Ahí termina la influencia de este sistema de baja presión. Y diría que todas las condiciones que están produciendo estos diluvios en el norte desde hace un año, tienden a disiparse dentro de seis o siete días, según los modelos disponibles”, expresó Levy.

¿Qué son los modelos disponibles?

Son técnicas de cómputo que utilizan los meteorólogos en todo el mundo y las instituciones meteorológicas para anticiparse a las condiciones del tiempo. O sea, hay una ventana de una semana más de lluvias muy fuertes en Tumbes, Piura, Lambayeque, y algunos otros puntos. Habrá un calentamiento del mar que puede ser muy alto, pero no necesariamente va a llover.

Lluvias en Piura (Canal N)

“Tú puedes tener aguas muy calientes en Acapulco y no está lloviendo. Tiene que darse en condiciones de inestabilidad”, sostuvo el experto.

Si bien aclaró que hay que empezar a tomar medidas respecto a las lluvias, refirió que la intensidad es muy inferior a lo que vimos en el Niño Costero. Añadió que el Niño Costero puede desarrollarse en otoño, pero en otoño ya no llueve. “Vamos a tener probablemente un otoño cálido en la costa peruana. Después de haber pasado dos años y medio aproximadamente con la Niña enfriándonos el mar, trayéndonos inviernos muy marcados y veranos muy atenuados. Lo que estamos teniendo es una transición hacia la normalidad”, explicó.

Finalmente, el ‘hombre del tiempo’ recalcó: “No vamos a tener un huracán en la costa peruana, definitivamente.

En la misma línea, Kelita Quispe, supervisora de predicción meteorológica del Senamhi, señaló que no hay que confundir, no es un huracán. “Tenemos la presencia de un ciclón, con características similares a un huracán, pero no llega a ser un huracán”.