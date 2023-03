Contratan a Gonzalo Alegría, denunciado por violencia, en Municipalidad de Chosica

Contratan a excandidato a la alcaldía de Lima Gonzalo Alegría en la Municipalidad de Chosica. (Andina)

El excandidato a la alcaldía municipal de Lima, de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, fue contratado en la Municipalidad de Chosica, a pesar de que sobre él pesa una grave denuncia por violencia hacia su hijo.

Te puede interesar: Congreso recalcó que los 48 pasajes aéreos a disposición de los parlamentarios son solo para el desempeño de su función

El programa ‘Al Estilo de Juliana’ pudo corroborar que el excandidato del partido de izquierda figura en el portal del Gobierno del Perú como el nuevo gerente de Cooperación Técnica Nacional e Internacional del municipio de Chosica.

Alegría habría empezado a ejercer esta función desde el pasado 2 de enero de 2023, según el portal oficial.

Gonzalo Alegría es contratado como gerente en Municipalidad de Chosica.

Cabe resaltar que este municipio está encabezado por el alcalde Oswaldo Vargas, quien postuló a este cargo con el mismo partido de Alegría: Juntos por el Perú.

Te puede interesar: Waldemar Cerrón propone que la prisión preventiva no dure más de 12 meses

En setiembre de 2022, Gonzalo Alegría acompañó a Vargas en su cierre de campaña política en Chosica. En ese momento, ya se había hecho pública la denuncia por violencia puesta contra el excandidato a la alcaldía de Lima.

Denunciado por violencia sexual

El canal digital Nativa reveló que sobre el excandidato a la alcaldía de Lima Gonzalo Alegría pesaba una denuncia por violencia sexual y psicológica contra su hijo. La acusación se presentó en la comisaría de San Isidro el 31 de marzo de 2021.

Te puede interesar: Gobierno dispone que PNP supervise trabajo periodístico en protestas

Según el documento, el actual gerente de la Municipalidad de Chosica obligó a su hijo de 21 años a acompañarlo a firmar el alquilar de un local, en San Juan de Lurigancho, a pesar de que lo habían operado unos días antes y no se sentía físicamente apto para salir de casa.

“Él me recriminó, me dijo que hacía mucho escándalo, que solo era firmar unos papeles. Después de eso me desmayé. Unos policías me levantaron y atendieron dentro de la municipalidad (de San Juan de Lurigancho) Yo seguía mareado, con dolores de cabeza, nauseas y pérdida de visión”, se lee en la denuncia que interpuso su hijo, según Nativa.

Además de esta acusación, el joven denunció que Gonzalo Alegría era violento con él y le proponía tener relaciones sexuales. Detalló que le mostraba sus genitales sin su consentimiento y le pedía lo mismo a él, pese a ser su hijo. También dijo que le sugirió tener relaciones sexuales con él y su amigo.

“Él me disminuye siempre, me dice que soy una carga para él, que soy un tonto, yo solo le tengo temor. Él me ha enseñado su pene pidiéndome que yo le enseñe el mío, a lo cual me negué. Me ha propuesto hacer un trio con él y su amigo pintor. Yo nunca tendría sexo con mi papá ya que soy su hijo. Creo que si yo no me hubiera cuidado él me pudo haber hecho más daño”, denunció el joven.

El medio de comunicación Nativa precisó que, tras denunciar a su papá, el hijo de Gonzalo Alegría viajó a España para evitar sufrir represalias de parte de él.

Ante esta grave acusación, el excandidato de Juntos por el Perú aseguró que demostraría que tal denuncia no existía.

“Mi descargo es que yo voy a demostrar que esa denuncia no existe. ¿Su trabajo es enlodarme o qué?”, respondió.