Lauren Jauregui llegó a Lima: cantante se encontró con sus fans, se tomó fotos y hasta firmó autógrafos

Lauren Jauregui llegó a nuestro país este lunes 6 de marzo en medio de gran expectativa. Numerosos fans la esperaron afuera del aeropuerto Jorge Chávez para lograr verla. Sin embargo, consiguieron mucho más que eso. La artista se tomó fotos y hasta firmó autógrafos a los emocionados seguidores.

A través de los videos que fueron viralizados en Twitter e Instarándula, se puede ver a la cantante y exintegrante de Fifth Harmony acercándose a los fans y tomando sus lapiceros para firmar autógrafos. Con gran alegría, la joven de 26 años saludó y se despidió de su público.

Lauren Jauregui llegó a Perú después de haber dado un espectacular concierto en Chile. Este martes 7 de marzo, la artista estadounidense hará lo propio en el Parque de la Exposición.

Aquí los fans podrán disfrutar de sus exitosos temas como ‘Worth it’, ‘BO$$’, ‘That’s my girl’', “I’m in love with a monster’ y ‘Work from home’.

¿Quién será el telonero de Lauren Jauregui?

La cantante Lauren Jauregui viene a Lima como parte de su exitosa gira mundial como solista ‘An Evening With’. Para sorpresa de los fans peruanos es que tendrá un artista soporte de lujo, el talentoso artista peruano de R&B y Hip-Hop, Lateral.

Rodrigo Alejandro Guzmán, conocido artísticamente como Lateral, es reconocido por su excepcional rapeo y su enérgica puesta en escena. Comenzó su carrera en el mundo del rap y el freestyle competitivo, pero en 2020 decidió enfocarse en el R&B y ha lanzado varias canciones en colaboración con otros artistas, como Sergi y KID FLEX de Warner Music Latina, y M2H, un dúo de hip-hop peruano.

Su EP ‘Casi Sobrenatural’, lanzado en 2022, ha sido muy bien recibido por el público y lo llevó a realizar una gira nacional por diversas ciudades del Perú y a presentarse en el Festival Contracorriente de Ecuador, donde compartió escenario con otros artistas latinoamericanos.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Lauren Jauregui?

El concierto de Lauren Jauregui cuenta con 2 zonas disponibles, Campo A y B.

CAMPO A S/ 323.30

CAMPO B S/ 194.00

¿A partir de qué edad se puede asistir al concierto de Lauren Jauregui?

La edad mínima es 5 años, acompañados de un adulto responsable de su seguridad. La compra máxima es de 4 entradas por persona.

¿Cuándo fue la última vez que Lauren Jauregui estuvo en Lim?

La última vez que Lauren Jauregui pisó el territorio nacional fue en el 2016, cuando Fifth Harmony aún seguía vigente en la industria. En aquel entonces, la intérprete de “Expectations” cantó y bailó en compañía de Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Camila Cabello en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.