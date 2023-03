Desde México, Lilia Paredes recuerda entre lágrimas lo último que habló con Pedro Castillo

Lilia Paredes reaparece en videoconferencia desde México

Desde México, país que le concedió el asilo político, la ex primera dama Lilia Paredes reapareció en una videoconferencia para expresar su pesar por la situación que atraviesa su esposo Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate-Vitarte), luego de su intento de golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre de 2022.

En su alocución, Paredes reiteró que el exmandatario es “un preso político” y negó que hubiera un acto de rebelión de su parte como para que esté privado de su libertad.

“Esta preso injustamente. Y quiero contar al Perú entero lo último que hablé con mi esposo. Él me dijo: ‘me calumniarán, me difamarán, pero nunca traicionaré a mi pueblo’. Fueron sus últimas palabras, después le dije: ‘¿qué podemos hacer?’ Y él me respondió: ‘Vamos, los dejo a ustedes en la embajada de México, me regreso y voy a luchar junto con todo mi pueblo peruano”, manifestó entre lágrimas.

Lilia Paredes dejó el Perú, luego del intento de golpe de Estado de su esposo, el expresidente de Pedro Castillo.

La ex primera dama aseguró que nunca dejaron trabajar a su esposo y solo se dedicaron a “difamarlo”. Negó que este se haya escapado, como informaron algunos medios de comunicación, de manera malintencionada.

“Eso es mentira, porque él nunca pensaba separarse de su pueblo. Me separaré de la familia, pero nunca de mi pueblo, fueron sus últimas palabras”, señaló.

Paredes también expresó su preocupación por la salud de su esposo y remarcó que vive “en carne propia” lo que es tener un familiar preso.

Pedro Castillo cumple prisión preventiva en penal Barbadillo de Ate-Vitarte.

Además, ella se refirió al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, a quien acusó de “ordenar” a la Fiscalía y al Congreso de la República que de inmediato investiguen a Castillo nuevamente.

Durante su discurso, también recordó que su hermana menor, Yenifer Paredes, investigada por el llamado Caso Anguía, fue privada de su libertad por información “difamatoria”. Solicitó al Comité de Derechos Humanos que la apoye con su situación legal.

“Es un dolor que yo pasé, dos meses y medio que estuvo mi hija mayor, Yenifer, sin mí (por una orden judicial de prisión preventiva). (...) ¿Pero a quién pedir ayuda si nadie nos ayuda?”, indicó la ex primera dama.

La ex primera dama pidió ayuda para su hermana menor Yenifer Paredes, quien es investigada por el denominado caso Anguía. (Andina)

Agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por otorgarle a ella y sus dos menores hijos el asilo político.

“Agradezco al pueblo mexicano y al presidente de México, que nos acogió. Muchas gracias. (...) A causa de eso lo expulsaron al embajador de acá de México, del Perú”, acotó.

Retiraron a embajador

El pasado 25 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México lamentó la decisión del gobierno de Dina Boluarte de retirar a su embajador en ese país.

Andrés Manuel Lopez Obrador fue artífice del asilo político de Lilia Paredes en México. (Reuters/Luis Cortes)

El Gobierno de México lamenta la decisión del actual gobierno de la República del Perú de reducir el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países al de Encargado de Negocios y retirar de manera definitiva al embajador Manuel Gerardo Talavera, quien fuera llamado a consultas el pasado 15 de diciembre de 2022″, se señaló en un comunicado.

Esa nueva escalada en la crisis diplomática entre países se dio luego de que el presidente López Obrador se pronunció en contra de la gestión de Boluarte. Aseguró que el gobierno “violó la Constitución” en relación a la destitución del entonces presidente Castillo, además de referirse a ella como una “presidenta espuria”.