Cómo obtener préstamos personales y liquidez para la campaña escolar

El inicio del año escolar está cada vez más cerca (algunos hasta ya iniciaron) y muchos padres de familia todavía no saben cómo hacer para solventar todos los gastos que esto representa.

Por ejemplo, los útiles escolares, el uniforme completo, las loncheras y todo aquello que el menor de la casa necesita para comenzar volver al colegio con todas las comodidades respectivas.

En ese sentido, una gran ayuda puede ser el consultar las comisiones que están cobrando las diversas entidades financieras para ver las posibilidades solicitar un préstamo personal que nos ayude a solventar todos los gastos descritos líneas arriba u otros imprevistos que suelen suceder en los momentos menos esperados.

Si se decide por pedir un préstamo, lo mejor será comparar lo que ofrecen cada una de ellas y elegir la que más se ajuste a nuestras necesidades.

Préstamo a un año

Si has elegido solicitar un préstamo que no sobrepase el año, debes tener en cuenta que, en promedio, la tasa de interés más baja en menda nacional para aquellos préstamos que no son revolventes de libre disponibilidad hasta 360 días está en 7.64% anual. La misma que es ofrecida por Banbif. Esto d acuerdo con información de la uperintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Con un tasa promedio de 10% la siguiente es Financiera Crediscotia. Detrás de ella están la Financiera Mitsui y BBVA, con tasas promedio de 18.53 % y 18.64 %.

Para saber todas las tasas que ofrecen bancos y otras entidades financieras del Perú revisa la siguiente lista:

Entidades financieras Tasa anual (%)

BanBif 7.64

Financiera

Crediscotia 10.00

Financiera

Mitsui 18.53

BBVA 18.64

CMAC

Maynas* 18.69

CRAC

Incasur* 20.58

Alfin

Banco 21.44

Scotiabank 25.94

CMAC

Ica* 30.57

Interbank 31.63

CMAC

Arequipa* 32.28

CRAC Del

Centro* 33.25

CMAC

Cusco* 33.70

Banco

Falabella 33.97

Empresa

de crédito Acceso Crediticio* 34.96

CMAC

Piura* 38.23

Banco

Pichincha 38.31

Banco de

Comercio 38.43

CRAC

Prymera* 39.52

Financiera

Credinka 39.86

CMAC

Sullana* 42.68

CMAC

Tacna* 42.85

Financiera

Confianza 43.79

CMAC

Huancayo* 46.04

CMAC

Trujillo* 46.19

CMCP

Lima* 48.86

CRAC

Raíz* 49.22

CMAC

Paita* 50.21

Compartamos

Financiera 51.51

CRAC Los

Andes* 52.49

CMAC del

Santa* 60.61

Empresa

de crédito Alternativa* 61.50

Financiera

Proempresa 69.49

Mibanco 69.75

Financiera

Efectiva 77.96

Financiera

Qapaq 78.32

Banco de

Crédito 79.03

Empresa

de crédito Inversiones La Cruz* 87.91

Fuente: SBS

Si necesitas más tiempo

En este rubro, para los que necesitarán más de un año para pagar el préstamo que solicitarán, debe saber que la tasa de interés promedio más baja en soles la tiene Banco GNB y se encuentra en 11.09%.

En este ranking le sigue al empresa Acceso Crediticio, cuya tasa promedio es de 13.16%, el Banco de Comercio con 14.88% y BanBif con 16.03%.

La lista completa de todos los lugares donde podrías pedir tu préstamo y la tasa de interés que deberás pagar.

Entidades financieras Tasa anual (%)

Banco

GNB 11.09

Empresa

de crédito Acceso Crediticio* 13.16

Banco de

Comercio 14.88

BanBif 16.03

Financiera

Mitsui 17.92

BBVA 18.36

CMCP

Lima* 19.46

CRAC

Incasur* 19.86

CMAC

Cusco* 19.93

Banco de

Crédito 20.21

CMAC

Trujillo* 20.47

CRAC

Prymera* 20.83

Scotiabank 21.12

CMAC

Tacna* 21.25

Interbank 22.86

CRAC Del

Centro* 22.93

CMAC

Huancayo* 26.05

CMAC

Arequipa* 27.71

Financiera

Confianza 27.93

Banco

Ripley 28.43

CMAC

Ica* 28.94

Empresa

de crédito Santander Consumo* 31.13

Banco

Falabella 32.13

Banco

Pichincha 35.29

CRAC

Raíz* 35.30

Compartamos

Financiera 35.53

CMAC

Paita* 38.90

Financiera

Credinka 39.11

CMAC

Sullana* 40.18

Financiera

Proempresa 42.43

Mibanco 43.06

CMAC

Piura* 43.69

Empresa

de crédito Alternativa* 43.93

Financiera

Crediscotia 45.50

CMAC del

Santa* 49.92

CRAC Los

Andes* 50.34

Alfin

Banco 67.17

Financiera

Efectiva 73.60

Financiera

Qapaq 77.72

CMAC

Maynas* 83.30

Empresa

de crédito Inversiones La Cruz* 87.91

Fuente: SBS

Vale recordar que en el Perú hay 12 bancos, ocho entidades financieras, 12 cajas municipales, cinco cajas rurales y cuatro empresas de créditos que están autorizadas a ofrecer préstamos personales.

Cómo disponer de un adelanto de sueldo sin préstamos

El salario bajo demanda es una solución que se abre paso cada vez más en el mundo corporativo. No solo porque beneficia a los trabajadores, permitiéndoles cobrar su sueldo de los días trabajados en cualquier momento, sino porque genera varias ventajas para las empresas que contratan el servicio.

Una startup que trae esta solución es Payflow. Como explica Sergio Zuzunaga, country manager en Perú, ellos se asocian con las empresas y lo que hacen es darle la posibilidad a los colaboradores a que cobren día a día su sueldo a través del aplicativo que brindan, conforme lo requiera.

Préstamos en Perú pueden ser caros o riesgosos en algunos casos. REUTERS/Mariana Bazo

“Imagina que el salario de una persona es S/ 1,500, al segundo día trabajado ya podría cobrar S/ 50, el día 3 podría cobrar S/ 100, y así va avanzando. Claro, hay ciertas configuraciones que la empresa puede poner”, precisa.

El sistema es sencillo. Una vez que se activa el servicio con la empresa, los colaboradores pueden descargarse el app. Payflow hace un plan de activación para que todos sepan del beneficio y cómo funciona. Al abrir el aplicativo puedes ver cuánto disponible tienes y con solo mover una ruedita puedes sacar lo que necesitas. Ese dinero va a llegar a la cuenta sueldo donde la empresa le paga al trabajador.

Este modelo se ajusta mucho a la realidad local, donde muchas personas se han acostumbrado a vivir del día a día, por lo que les cuesta recibir su salario cada 15 o 30 días.

El sueldo bajo demanda puede servir para cubrir gastos como la compra de útiles. En Perú hay algunas opciones para tener liquidez que suelen ser más costosas y hasta peligrosas, mientras que Payflow es totalmente gratuito.

“Si necesitas liquidez, tienes la opción de pedirle a la empresa que te dé un adelanto, algo que muchas veces no está en la política de las compañías. Otra opción es pedir un préstamo a un allegado, que siempre es incómodo. Después vienen los adelantos de sueldo en los bancos que cobran altas comisiones. Y algo que está creciendo mucho en el país es el préstamo gota a gota, que son créditos ilegales con intereses altísimos y que incluso conlleva un riesgo personal. Nuestra idea es alejarlo de los créditos legales e ilegales. Que puedan utilizar su propio dinero sin tener que recurrir a otros”, precisa Zuzunaga.