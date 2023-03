Gianluca Lapadula anotó gol en empate de Cagliari ante Brescia por Serie B

El delantero peruano marcó en el empate de su equipo y llegó a los 11 tantos esta temporada. (Video: DAZN)

Gianluca Lapadula es uno de los jugadores peruanos que militan en el extranjero que mejor forma viene mostrando. Y es que su cuota goleadora ha venido siendo asidua, motivo por el cual es uno de los más destacados. En esta ocasión, fue responsable directo del empate entre Cagliari y Brescia con un tanto fundamental en el marco de la fecha 28 de la Serie B.

El equipo del delantero nacional había visitado el estadio Mario Rigamonti con la intención de salir de la zona media de la tabla y empezar a mirar los primeros lugares. De hecho, el técnico Claudio Ranieri puso lo mejor de su plantel, con ‘Lapa’ entre los titulares.

Fue así como a los 65 minutos de la contienda, el cuadro ‘rossoblu’ se disponía a hacer daño en campo rival a través de Antoine Makoumbou, quien prosperó por la zona derecha y dio un pase para Zito Luvumbo, que trató de quitarse la marca con un regate, aunque fue tomado por el defensa rival que solo pudo hacerle la falta en su área. El árbitro no dudó en sancionar la pena máxima.

El encargado de ejecutar el remate fue Gianluca Lapadula, quien realizó un pique corto al inicio hasta sacar un potente disparo rasante al lado izquierdo que se terminó colando en el arco defendido por Lorenzo Andrenacci y significó el 1-0 parcial.

Gianluca Lapadula en Cagliari vs Brescia

A diferencia de alineaciones pasadas del Cagliari, Gianluca Lapadula fue alineado como único delantero centro. Lorenzo Pavoletti no estaba dispuesto para este duelo y Zito Luvumbo fue ubicado en la zona de la medular. Y desde un principio, el atacante peruano luchó cada balón que le llegó por arriba, aunque no en todos pudo ganar. A los siete minutos tuvo un cabezazo, pero el arquero rival lo contuvo sin problemas. Diez minutos más tarde intentó por la misma vía y, en esta ocasión, no alcanzó a golpear el balón, que terminó pasando de largo.

La defensa del Brescia se mostraba sólida y casi impasable. Sus jugadores sabían agruparse y replegarse en cada progresión ofensiva de los de Cerdeña. De pronto, a los 39 minutos, Lapadula recibió un gran centro desde la derecha de parte de Nahitan Nández, ganó por alto y cabeceó solo, empero, su disparo salió por encima de la valla contraria. Hasta que llegó la diana del ‘Bambino’ por la falta indicada líneas arriba en contra de Luvumbo.

El delantero de la selección peruana supo ejecutar muy bien su disparo desde los doce pasos. Sin embargo, la alegría de los ‘isleños’ no duró mucho, ya que a los 77 minutos, Florian Ayé se impuso por alto y pivoteó para que llegue Dimitri Bisoli, quien con un potente golpeo cruzado venció el arco del Cagliari y colocó el 1-1.

Con este resultado, el elenco ‘rossoblu’ se ubica en la octava casilla de la Serie B con 39 puntos, dentro de la zona en la lucha por el ascenso, aunque en fases eliminatorias. Para llegar de forma directa a la Serie A, deberá culminar, como mínimo en el segundo puesto, actualmente en propiedad del Bari con 49 unidades.

Gianluca Lapadula entre los goleadores de la Serie B

Con el gol que le hizo al Brescia, Gianluca Lapadula llegó a las 11 anotaciones esta temporada en la Serie B con el Cagliari. Por el momento, se ubica en la tercera ubicación, por detrás del italiano Matteo Brunori del Palermo (2° con 13) y el marroquí Walid Cheddira (1° con 15 del Bari).

Opinión de Claudio Ranieri

El técnico del Cagliari, Claudio Ranieri, se mostró decepcionado por el empate de su equipo en su visita al Brescia. “Tratamos de llevarnos la victoria a casa, habíamos logrado tomar la delantera y luego el desvío accidental de nuestra defensa llevó a un empate. (…) Quizás nos faltó un poco de claridad en algún momento, pero no les puedo reprochar nada a los muchachos”, manifestó en conferencia de prensa.