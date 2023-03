Universitario de Deportes vs Melgar EN VIVO: dónde ver el partido por la fecha 7 de la Liga 1

¿Cómo llega Melgar?

Los ‘rojinegros’ no la pasan bien en la Liga 1 pues no han celebro triunfos desde que empezó el torneo peruano, sufrieron tres derrotas consecutivas: una fue por ‘walk over’ ante Atlético Grau porque decidieron no presentarse debido al conflicto por los derecho de televisión. El ‘dominó' es uno de los clubes opositores de la Federación Peruana de Fútbol y luchan para que se respete su posición de renovar con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU).