Universitario y la vez que hizo historia al ganarle a Racing Club y River Plate en 48 horas

Universitario tuvo un gran plantel en 1967 que le valió ganarle a River Plate y Racing Club. (Difusión)

Universitario de Deportes es uno de los clubes más grandes del Perú. Y aunque su presente indica que atraviesa por una sequía de títulos de 10 años con pobres actuaciones a nivel internacional, en los años 60 vivió grandes momentos que marcaron su rica historia. En ese sentido, es importante recordar la vez que el cuadro ‘crema’ derrotó en condición de visitante a River Plate y Racing Club de Argentina en tan solo 48 horas.

Esto sucedió en la Copa Libertadores de 1967. La ‘U’ venía de salir campeón nacional el año anterior bajo el mando de Marcos Calderón luego de quedar en el primer lugar de la tabla con 41 puntos, seis más que su máximo perseguidor, Sport Boys (también clasificado a la competición sudamericana), dejando a Alianza Lima en el tercer puesto con 33 unidades. Esta posición de privilegio le permitió conseguir su cupo directo al máximo certamen continental de clubes.

El conjunto ‘merengue’ integró el grupo 1 junto a Cruzeiro de Brasil, el mismo conjunto ‘rosado’ y dos equipos de Venezuela (Deportivo Galicia y Deportivo Italia). Y tras haber transcurrido ocho jornadas, Universitario pudo acceder a la siguiente ronda como segundo, pues sumó 11 puntos (cada partido ganado otorgaba dos puntos), cuatro menos que el cuadro de Belo Horizonte. En total, ganó cinco partidos, empató uno y perdió dos.

Con estos resultados, el elenco de Ate se hizo con un espacio entre los siete mejores de la Copa Libertadores. Esto debido a que en aquel entonces, pasaban dos equipos de los tres grupos que había, con la presencia adicional del vigente campeón, Peñarol de Uruguay. Asimismo, esto significó un hecho histórico: ningún equipo peruano había podido superar esta etapa en su historia.

Ya en la segunda ronda, la ‘U’ integró el grupo A conformado por los argentinos, Racing Club y River Plate, además de Colo Colo de Chile. El primer encuentro fue ante el ‘Cacique’, con una contundente victoria peruana por 3-0 en Lima. La siguiente fecha recibió a la ‘Academia’ y cayó por 2-1.

Víctor Calatayud, Roberto Challe, Enrique Cassaretto, Ángel Uribe y Víctor Lobatón fueron figuras de Universitario en 1967. (Conmebol)

Viaje a Argentina y choque con River Plate

Hasta ese momento, Universitario solo había sumado tres puntos y lo que se le venía no era nada alentador, ya que le tocaba afrontar dos partidos en apenas 48 horas. Y como factor complementario, ambos eran en Argentina. El motivo de ese periodo de tiempo no se llega a detallar, pues probablemente haya sido por cuestiones de calendarización.

El primer duelo ocurrió el 13 de junio y ante River Plate, subcampeón del Campeonato de Primera División de Argentina. El estadio Monumental de Núñez era el escenario en donde los ‘estudiantiles’ tenían la necesidad de sumar puntos para aferrarse a sus esperanzas de estirar su hazaña. “De lo que estoy seguro es que esta vez no nos harán lo de 1966″, había declarado Marcos Calderón, en referencia a la goleada sufrida ante el ‘millonario’ la temporada anterior de la Copa Libertadores por 5-0 con las dianas de Daniel Ónega (10′, 53′ y 62′), Luis Cubilla (84′) y el peruano Miguel Loayza (89′ de penal).

El cuadro de La Plata había presentado un once alterno y con varios jóvenes, ya que su prioridad era el campeonato argentino en ese entonces. Incluso, la prensa ‘gaucha’ anticipaba una victoria de la ‘U’, algo que terminó concretándose.

Según trascendió, el recinto deportivo de Buenos Aires albergó pocas personas en medio de un frío intenso (aproximadamente dos grados bajo cero). El solitario gol de Enrique Rodríguez a los 55 minutos le dio el triunfo meritorio a un equipo que alineó de la siguiente manera: Rubén Correa, Pedro González, Luis La Fuente, Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Luis Cruzado y Roberto Challe, Víctor Calatayud, Enrique Cassaretto, Ángel Uribe y Víctor Lobatón. De hecho, el autor del tanto ingresó a los 45 minutos por Lobatón y pudo otorgarle los tres puntos a Universitario, que soñaba con llegar a la final de la Copa Libertadores.

Universitario pudo derrotar a River Plate en la Copa Libertadores de 1967. (Universitario)

El técnico de los ‘mernegue’, Marcos Calderón, no tuvo reparos en elogiar al cuadro ‘millonario’, aún con el triunfo. “Pese a todos los errores que hoy cometió (River Plate), es siempre peligroso y duro. Tiene una gran experiencia y con ella se ayuda para salvar los malos momentos. Creo que si nuestra defensa flaqueaba en algún momento nos hubieran empatado y hasta ganado el encuentro”, dijo para el diario La Crónica.

Partido contra Racing Club

La siguiente parada era Avellaneda, para medirse contra Racing Club el 15 de junio. La temperatura era aún más baja (cuatro grados bajo cero), aunque con un rival que venía de un mejor presente que River Plate. Y es que la ‘academia’ clasificó luego de salir campeón del Campeonato de Primera División de Argentina y acabó primera en el grupo 2 de la Copa Libertadores de ese año.

La alineación del entrenador Calderón apenas varió en el delantero centro (sacó a Víctor Lobatón y puso a Enrique Rodríguez, posiblemente en mérito de su gol en el anterior cotejo). En síntesis, Universitario formó de la siguiente manera: Rubén Correa, Pedro González, Luis La Fuente, Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Luis Cruzado y Roberto Chale, Víctor Calatayud, Enrique Cassaretto, Ángel Uribe y Enrique Rodríguez.

Por su parte, los de Avellaneda formaron así: Agustín Cejas, Alfio Basile, Miguel Mori, Rubén Díaz, Roberto Perfumo, Óscar Martín, Juan Rulli, Juan José Rodríguez, Humberto Maschio, Noberto Raffo y Juan Cárdenas.

Roberto Challe era un jugador elemental en Universitario y ante Racing Club. (Universitario)

Desde el principio, el cuadro ‘racinguista’ impuso su poderío y atacó en varias ocasiones a su rival, aunque sin poder abrir el marcador. De pronto, Luis La Fuente cometió un penal sobre Humberto Maschio que el árbitro sancionó. El encargado de cobrar el tiro desde los 12 pasos fue Roberto Perfumo, pero su disparo salió totalmente por encima del arco defendido por Rubén Correa. A partir de ahí, la ‘U’ creció moralmente.

En el segundo tiempo, la situación se fue emparejando, aunque fueron los locales los que dieron el primer golpe. En eso, el mismo Maschio convirtió el 1-0 a los 77 minutos luego de una gran combinación entre Juan Rulli y Fernando Parenti.

La reacción del conjunto peruano no demoró, ya que a los 85 minutos apareció Roberto Challe para igualar las acciones con un remate esquinado luego de una triangulación con un Enrique Cassaretto y Ángel Uribe. Pero eso no fue todo, ya que tres minutos más tarde, Héctor Chumpitaz cobró un tiro libre a su favor. El ‘Capitán de América’ ejecutó un potente misil que el arquero Agustín Cejas no pudo controlar, dejó el balón a un costado que fue aprovechado por Víctor Calatayud para poner el 2-0 y una victoria definitiva.

Goles de la victoria 'crema' luego de jugar 48 horas antes con River Plate. (Video: DiFilm)

Desenlace en Copa Libertadores 1967

Al final, Racing Club terminó colocándose como líder del grupo A con 9 puntos, los mismos que Universitario, aunque este último no clasificó a la gran final apenas por diferencia de goles. De hecho, hubo una revancha de ambos equipos para definir el primer lugar, pero los argentinos supieron imponerse por 3-1, quienes al término fueron los campeones del certamen continental tras vencer a Nacional de Uruguay en un encuentro de desempate por 2-1.

De todos modos, la ‘U’ pudo hacerle partido a dos grandes del continente como Racing Club y River Plate, en una Copa Libertadores y en 48 horas, algo que jamás volvió a ocurrir.