Amy Gutiérrez se refirió a su colaboración con Sergio George y a la posibilidad de cantar con Yahaira Plasencia

Amy Gutiérrez estrenó nueva canción y anuncia próximo álbum.

Amy Gutiérrez se juntó con Sergio George y You Salsa, orquesta a la que perteneció años atrás, para lanzar “Hasta mañana”, su más reciente canción. Esta es la primera colaboración de la joven salsera con el reconocido productor musical, quien ha trabajado con grandes artistas como Tito Nieves, Marc Anthony y Celia Cruz.

En conversación con Infobae, la recordada ganadora de la primera temporada de ‘La Voz Kids’ habló sobre su primer acercamiento con Sergio George, lo que opina sobre Yahaira Plasencia y sobre su papel como mujer en la competitiva industria musical, la cual reconoce como dominada “por hombres”.

Amy, felicidades por tu nueva canción. ¿Cómo has sentido la reacción del público hasta ahora?

La gente la ha recibido con mucho amor, con mucho cariño. Es una oportunidad muy bonita también por la colaboración con Sergio. Es algo importante para mi carrera.

¿Cómo ha sido para ti hacer música de la mano de Sergio George?

La verdad es que Sergio es muy capo. Definitivamente, yo creo que todo lo que él hace, todo lo que él toca, lo vuelve internacional, lo vuelve grande. Y creo que no hay mejor manera para mí que internacionalizarme que grabando con él.

¿Sentiste nervios durante las grabaciones?

Sí, durante el proceso me sentía muy nerviosa. Me sentía comprometida en hacerlo al 100. Y eso era también como un esfuerzo más para sacar lo mejor de mí.

¿Cómo fue el primer contacto con Sergio George?

Él me escribió hace como cuatro años atrás. Él ya estaba aquí, trabajando con Yahaira (Plasencia). Y de hecho, para mí fue una gran sorpresa que me escribiera. Me contactó para hacer una colaboración y también para estar en un concurso en Univisión, que él era productor o director musical. Y al final no se pudo dar por diferentes motivos, pero no porque yo no quería realmente, yo sí quería aprovechar la oportunidad. Pero las cosas sucedieron así. Creo que ahora la oportunidad no la desaproveché para nada.

Amy Gutiérrez colaboró con Sergio George y You Salsa.

¿Seguirán trabajando juntos?

Sergio está viendo talento en Perú y está firmando a varios chicos. Así que espero que esta no sea la última colaboración que haga con él.

Sergio George también es productor de Yahaira Plasencia, ¿hablaste primero con ella para realizar esta colaboración?

Yahaira y yo somos muy buenas amigas. No habría que tener una conversación en específico porque Sergio está haciendo su chamba. Además, Yahaira es muy buena onda, no sé por qué la pintan de otro modo. Siempre le desea lo mejor a sus compañeros. Y es una persona que no tiene envidia. Siempre ha sido como… muy ella, está en su mundo, en su carrera.

En algún momento concursante para ser su corista…

Sí, hace tiempo. No gané, pero ahí salió la oportunidad de poder estar en Son Tentacion. Y bueno, si no hubiera ido por el concurso, obviamente si no hubiera ido, no hubiera pasado lo que vino a continuación.

¿Te gustaría colaborar con Yahaira?

Sí, claro, ¿por qué no? Lo he dicho varias veces. Pero tú sabes, (no se puede) por los tiempos o porque a veces no se encuentra una canción que quizá nos guste.

Yahaira Plasencia, Sergio George y Amy Gutiérrez en los Premios Heat 2021.

¿Puedes decirnos cuál es la historia detrás de “Hasta Mañana”?

Hasta Mañana es de esas historias que se pasan una vez en la vida. Una historia de amor que se acaba al instante, como estar con una persona con la que solamente quieres pasarlo bien un día y ya está. No es tanto amor y desamor, es más que todo diversión.

En tu caso, ¿ya iniciaste tu historia de amor o te mantienes firme en la decisión de no ventilarla al público?

Recontra firme. igual, yo soy muy transparente, o sea, no me oculto ni nada.

Por otro lado, este 8 de marzo te unes con Susan Ochoa y Ruby Palomino en el concierto ‘Mujeres’. ¿Has trabajado con ellas antes?

Yo las conozco hace bastante tiempo y siempre hemos tenido una bonita amistad. Creo que ahora la oportunidad de cantar juntas en un mismo escenario va a ser algo muy especial. Lo que rescato de cada una es que son muy guerreras, defienden mucho su música. Con sus canciones dan mensajes, experiencias de vida. Eso es algo que admiro bastante.

Amy Gutiérrez, Susan Ochoa y Ruby Palomina se presentarán juntas en 'Mujeres'.

Desde tu vivencia personal, ¿qué tal difícil es ser mujer en la industria musical?

Yo creo que cada uno sabe el duelo que vive en el día a día como mujer. En mi caso, desde que tengo uso de razón, desde que empecé a trabajar en la música y desde que soy mayor de edad, he vivido ciertas experiencias que no me imaginé pasar, algunas buenas, algunas no tan buenas. Creo que, en general, nada es de color de rosa y más si luchas por tus sueños y más si estás en un ambiente donde están acostumbrados a ver muchos hombres. Pero qué bonito que tantas mujeres han venido luchando, me incluyo también, para darle más poder a la mujer, que haya igualdad.

Has estado en Son Tentación, un grupo femenino. ¿Ha sido difícil por el tema de los celos o el choque de personalidades?

Yo creo que cuando es un grupo de buenas personas no pasa tanto eso. Bueno, sí tienen sus diferencias, pero llegar a tener envidias y peleas fuertes, no. Con Son Sentación siempre hubo hermandad y apoyo.

¿Fuiste testigo de algunas rencillas?

Ellas tenían mucho más tiempo que yo, tenían sus diferencias, pero yo no me metía mucho porque era la más chibola, la más chica. Entonces, siempre me mantenían al margen. Y eso era mejor para mí, pero todo bien con ellas.

Amy Gutiérrez durante una presentación de 'Son Tentación'.

Fuera de Son Tentación, ¿has sentido envidia hacia tu persona?

Sí, las cosas no siempre van a ser bonitas. Cuando he ganado concursos, cuando he ganado muchos proyectos grandes, de todas formas… hay sentimientos de otras personas. Creo yo que está mal porque se fijan mucho en la vida de otros y deberían enfocarse más en la de uno, pero eso ya no sería tanto mi tema o mi problema. Lo único que yo puedo desearle a esta persona es tranquilidad, felicidad y que le vaya bien. Porque todo lo que uno desea, todo lo que uno da, se le devuelve también.

A propósito de la victoria de Milena Warthon en Viña del Mar, ¿has pensado participar en el certamen musical?

Sí, claro. Todavía no lo he hecho, pero me imagino… Vamos a ver si el otro año se da la oportunidad.

Amy Gutiérrez se coronó tres veces ganadora en 'El Artista del Año'. (GV Producciones)

¿En qué proyectos estás enfocada actualmente?

Mira, se vienen muchas participaciones mías en películas, en algo muy importante para mi carrera. Ya he actuado en algunas novelas y en “Cosa Seria” fue la primera vez en la pantalla grande… la primera de muchas. Aparte, también estoy grabando un disco, lo preparo desde el año pasado. Falta poquito. Cuando menos lo esperen, sacaré un álbum entero de canciones propias.

¿Puedes adelantarnos el género?

No será solo de salsa, es lo que te puedo decir.

¿No temes incluir vivencias personales en la composición de canciones? Al estilo de Shakira…

Como cualquier fan y seguidora de su música, obviamente yo la apoyo. Es como un camaleón porque de verdad es muy versátil. Le sale bien todo. Yo creo que seguiré esos pasos, ¿no? No solamente hacer música de lo que me gusta, que es la salsa y las baladas, sino también por ahí agregar otros géneros y realizarlos. Y claro, ¿por qué no contar historias mías dentro de las canciones? Creo que eso es lo más bonito de un artista, que pueda expresar sus sentimientos.

Amy Gutiérrez alista nueva música para este 2023.

El dato: ‘Mujeres’ se llevará a cabo este miércoles 8 de marzo a las 21:30 horas, en el Centro de convenciones Bianca, en Barranco. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.