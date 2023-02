Ana Paula Consorte respondió a críticas por su embarazo y habló de matrimonio con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte responde a críticas y habla sobre el matrimonio. | Magaly Tv: La firme.

Desde que Ana Paula Consorte compartió en su cuenta de Instagram la primera fotografía presumiendo su embarazo, fruto de su relación sentimental con Paolo Guerrero, varios usuarios se han mostrado en desacuerdo con la modelo por concebir a un bebé a menos de 1 año de romance con el futbolista y no han dudado en criticarla.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las respuestas que dio la brasilera a los comentarios negativos en sus redes sociales. La modelo se defendió ante los ataques de sus detractores, quienes indicaron que todo fue muy rápido y un plan de su parte para tener un buen futuro.

“Se embarazó rapidísimo, ya aseguró su futuro, la pensión. Se tuvo que decir y se dijo”, escribió una usuaria y a lo que Ana Paula Consorte no se quedó callada. “Ocúpate de tus propios asuntos, no me importa la gente como tú. Le encanta opinar sobre la vida de otras personas. La tuya debe ser una mi...”.

Pero es no fue todo, el programa de Magaly Medina se comunicó con Ana Paula Consorte para saber más a fondo lo que opina de las críticas que recibe en su plataforma digital. La brasileña recalcó que no está pendiente de lo que la gente diga de ella y recalcó que su historia de amor con Paolo Guerrero empezó cuando él ya estaba soltero.

“Las personas que me escriben no viven mi vida, así que no me importa. La relación pasada de Paolo terminó por razones que solo ellos dos conocen. Conocí a Paolo soltero y estamos construyendo nuestra historia. Ten mi manera, mis creencias, principios y mi cultura. No voy a hacer ni ser lo que la gente quiere. No necesito el permiso de nadie para vivir mi vida y hacer lo que quiero. Las únicas personas a las que debo satisfacción están bajo mi techo”, se lee en la conversación de WhatsApp.

¿Se casará con Paolo Guerrero?

Por otro lado, Ana Paula Consorte también fue consultada sobre sus planes de llegar al altar con Paolo Guerrero. Y es que, ambos se han mostrado muy unidos desde que iniciaron su vínculo amoroso, paseando por varios países y hasta conviviendo.

“¿Dices ceremonia? Porque vivimos una vida de casados, pero si se trata de papel o ceremonia religiosa, nunca fue mi sueño. Mi preocupación es ser feliz y no estar en estado. Ese fue siempre mi pensamiento mucho antes de conocer a Paolo”, respondió.

Ana Paula Consorte responde con contundente mensaje a las críticas. (Instagram)

Tendrían un varón

El cantante Javier Lobatón estuvo con Paolo Guerrero y su novia Ana Paula Consorte en una reunión familiar, así lo dio a conocer en una entrevista con Trome, donde señaló que los seres queridos del deportista se encuentran feliz porque un nuevo integrante a la familia se encuentra por llegar.

“Paolo está en Lima desde hace unos días, hace poco fue el cumpleaños de su hermano Julio ‘El coyote’ Rivera, así que vino para pasarla en familia y para que conozcan a su flaca. Todos están contentos, sobre todo porque se especula sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia”, precisó.

Además, contó que la pareja estaría esperando un varón. “(La familia comenta) que podría ser varón, pero es una cosa que aún los dos lo tienen en total reserva. Ambos (Paolo y Ana Paula) son los que dirán en su momento si es varoncito o mujercita. La más feliz es mi tía ‘Peta’ (mamá de Guerrero) porque la familia crece y Julio superó el cáncer, así que es motivo de celebración y lo que jamás puede faltar es la música criolla, al igual que la salsa”, añadió.