Jefferson Farfán confesó la cruda y difícil situación que vivió el día que anunció su retiro del fútbol

Jefferson Farfán se retiró después de 21 años de carrera futbolística.

Mientras todos se preguntaban si Jefferson Farfán seguiría en Alianza Lima y los términos de su renovación de contrato para la temporada 2023, la ‘Foquita’ sorprendió anunciando su retiro del fútbol después de 21 años de carrera deportiva, en diciembre del año pasado. El exfutbolista dio a conocer su decisión a través de un emotivo video y después de casi dos meses confesó los motivos que lo llevaron a colgar los botines.

Alianza Lima fichó a refuerzos de Ucrania y Estados Unidos para la Liga Nacional de Vóley El equipo ‘blanquiazul’ busca lograr el ansiado título en la máxima categoría que no consiguen desde 1993. VER NOTA

“Yo ya había hablado algo meses atrás con mi mamá y mi empresario, ya se los había comunicado. Obviamente, a nadie más. Uno como futbolista nunca quiere retirarse, pero era el momento, era un tema de pensar más en mi salud, me incomodaba la rodilla”, declaró en una entrevista en América TV.

‘Jeffry’ pensó que estaba preparado para tomar esa decisión. Sin embargo, no pudo envitar derrumarse al anunciar que ya no jugaría más al fútbol profesionalmente. Reconoció que lloró por varias horas desconsoladamente.

Alianza Lima pedirá reprogramar el partido ante Sporting Cristal y acudiría al TAS de ser necesario El presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzales Posada, también indicó que este fin de semana no se permitirá el ingreso de ninguna unidad móvil para transmitir el partido ante Sport Boys. VER NOTA

“Y recuerdo que me decía que iba a estar fuerte y no iba a llorar. El día que hice el anuncio de mi retiro, me metí al baño, me lavé la cara y se me salieron las lágrimas. Cuando lo anuncié en redes, se me salieron las lágrimas. Me quedé llorando desde las 9 (de la mañana) hasta el mediodía”, contó el ‘10′ de la calle.

Jefferson Farfán. "El día que anuncié mi retiro lloré mucho" | América TV

“Me duele bastante. Yo me hacía el fuerte, me decía a mí mismo que lo iba a superar, yo me estaba preparando mentalmente porque sabía que me tenía que retirar en algún momento y sabía que ese era el momento para retirarme”, añadió.

André Carrillo habló de la final del Mundial de Clubes ante Real Madrid y su regreso a Alianza Lima La ‘Culebra’ se refirió a la nueva posición en el campo de juego con Al Hilal tras la llegada del técnico Ramón Díaz. VER NOTA

Dentro de todo, Jefferson Farfán admitió que era el momento de dar un paso al costado pues quería tiempo para poder disfrutar de sus hijos y de su familia. Pasó muchos años lejos de ellos cuando jugaba en Países Bajos, Alemania, Emiratos Árabes y Rusia.

“Lloré y con el tiempo pude estar más tranquilo, más cerca de mis hijos, de mi madre, de mi familia. Creo que los jugadores que han vivido bastante tiempo en Europa saben lo complicado que es porque te pierdes momentos con tu familia, esos 17 años afuera no te los devuelve nadie”, sentenció.

La historia del número ‘10′

Jefferson Farfán admitió que no siempre llevó la camiseta con el ‘10′ en la espalda, es más confesó que varios números pasaron antes de quedarse con ese glorioso dorsal. Además, dio a conocer qué entrenador se lo otorgó y en qué momento.

“No siempre fui el ‘10′, tuve otros números en mi carrera. ‘17′ y ‘25′ cuando estuve en Alianza Lima, pero me acuerdo que el profesor Pablo Bengoechea me entregó la ‘10′ porque me dijo que tenía talento y quería que asuma la selección peruana con ese número”, declaró el exfutbolista.

La ‘Foquita’ comentó que vive agradecido con el extécnico de Alianza Lima porque le entregó la camiseta con la que pudo alcanzar la gloria con la selección peruana al clasificar al Mundial Rusia 2018. “Y bueno esa fue la camiseta con la que conseguí la alegría más grande que me dio porque fui al Mundial. La tengo marcada acá en mi pared”.

Pablo Bengoechea dirigió a Jefferson Farfán en la selección peruana en 2014.

Farfán y la anécdota con Carrillo

La ‘Foquita’ contó un episodio divertido que pasó con André Carrillo cuando fueron a la boda de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz en el 2015. Confesó que tuvo que recoger a la ‘Culebra’ en el puente Atocongo porque no quería gastar en un taxi que lo lleve hasta la casa de Jefferson Farfán, razón por la que lo para molestando de tacaño.

“Lo recogí, me acuerdo a Carrillo, en el Puente Atocongo. Es que el negro salió al puente todo ‘enternado’ y tenía que pasar por ahí para recogerlo. Ese negro es más duro. Sí ese negro es tieso, olvídate. Es más en ese tiempo creo que estaba con el carro de su mamá o de su papá, con ese iba a entrenar no se compraba carro”, declaró entre risas.