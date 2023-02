Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precio, cronograma de venta y zonas del partido por la Liga 1

Alianza Lima debutará en la Liga 1 2023 este domingo 12 de febrero ante Sport Boys

Alianza Lima jugará este domingo 12 de febrero ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, de La Victoria. Para ello, el club blanquiazul lanzó el cronograma de venta de las entradas para este importante duelo que se dará a las 4:00 p.m. por la fecha 4 de la Liga 1.

De acuerdo al calendario indicado por Alianza, este viernes 10/02 desde las 4:00 p.m. hasta el día del partido se dará el canje de asientos solo para los abonados occidente central.

El sábado 11/02, desde las 11:00 a.m. a la 1:00 p.m., será la venta para abonados 2023 que están suscritos al programa ‘Íntimo’.

Este mismo día, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. habrá la venta para abonados 2023 suscritos y no suscritos al programa ‘Íntimo’. Asimismo, desde las 2:00 p.m. a 5:00 p.m. se venderá a abonados 2023 e íntimos en general.

Finalmente, desde las 6:00 p.m. del sábado 11/02 se iniciará la venta general.

Cronograma de venta de entradas para Alianza Lima vs Sport Boys

Precio de las entradas

Alianza Lima aún no ha lanzado el precio que tendrán las entradas para el partido ante Sport Boys, duelo que marcará el debut del equipo ‘blanquiazul’ en la Liga 1 2023. Sin embargo, debido al enfrentamiento que mantiene con la FPF este importante encuentro no podrá ser transmitido por TV, radio ni streaming, por lo que varios medios de comunicación optarán por el minuto a minuto a través de redes sociales para conocer cómo se desarrolla el encuentro en Matute.

Se prevee que el costo de los boletos se anuncien en breve y sean comprados a través de la tienda virtual joinnus.com.

El anuncio del cronograma de ventas de las entradas no fue del agrado de algunos hinchas, quienes manifestaron que “a este paso los abonados se van a llevar todas las entradas y el beneficio de ‘hazte íntimo’ perdería valor. Lo que obligaría a la hinchada a hacerse abonado si quiere obtener entradas”.

También hay aquellos fanáticos que no van a poder ir al estadio y reclaman que el partido sea transmitido por YouTube, pero de acuerdo a la comunicación dada por el club íntimo, el Alianza vs Boys no se podrá ver por ninguna red social, canal de streaming, ni se podrá escuchar por radio.

'Blanquiazules' no se presentaron y, de acuerdo a las bases, perdieron 3-0. Todo esto por la jornada 3 de Liga 1 2023. (Video: DIRECTV).

Debut de Alianza Lima

El partido Alianza vs Boys marcará el debut del equipo íntimo en la Liga 1 2023, debido a que en la fecha anterior decidió no presentarse al encuentro contra Sporting Cristal por el conflicto que aún mantiene con la Federación Peruana de Fútbol por los derechos de TV. Este es el primer ‘walk-over’ del equipo blanquiazul en muchos años y si en caso no se presentaba en esta segunda fecha, podría incurrir en una grave falta y descender a segunda división.

El día miércoles, Alianza y otros cinco clubes que mantienen la polémica con la FPF se reunieron con Agustín Lozano, pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que solo se aceptó que se jueguen los partidos, pero en algunos casos estos no serán transmitidos por ninguna señal, incluso la ‘oficial’ que es 1190 Sports.

Las negociaciones y tratos continuarán en los próximos días, pero los dirigentes del Fondo Blanquiazul han manifestado que no darán su brazo a torcer e incluso, indicaron que harán lo posible para sacar a Lozano del frente de la Federación.

En la fecha 3 hubo 5 walk-over, un record que no se ha visto en el fútbol mundial en los últimos años.