Carlos Zambrano saludó con explosiva frase que Alianza Lima se presente ante Sport Boys por Liga 1

Carlos Zambrano firmó contrato con el club de La Victoria hasta fines de 2024. (Alianza Lima)

Alianza Lima regresará a los terrenos de juego este fin de semana para enfrentar a Sport Boys. Pese a no llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para poder hacer válido la prórroga de su contrato con GOLPERU, la escuadra ‘blanquiazul’ no quiere arriesgar más la parte deportiva con un segundo ‘walk over’ y por ello participarán en la fecha 4 del Torneo Apertura.

Alianza Lima: Carlos Zambrano volvió a los entrenamientos tras recuperarse de un desgarro en el aductor El defensor ‘blanquiazul’ estuvo haciendo trabajos diferenciados para poder llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato. VER NOTA

El perder por abandono ante Sporting Cristal no fue la mejor manera de iniciar su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1. Ahora se reencontrarán con la afición ‘íntima’ el domingo 12 de febrero desde las 16:00 horas de Perú. Uno de los fichajes más importantes para esta temporada, el zaguero Carlos Zambrano, se refirió a lo que sería su estreno en el certamen y calificó como una “vergüenza” lo sucedido en el estadio Alberto Gallardo.

“A jugar la liga por fin. Ya era hora, fue una vergüenza, pero ya era hora. Estamos preparados para debutar, va a ser un partido complicado, pero jugamos en casa y tenemos que reponernos del ‘walk over’ que tenemos”, declaró el futbolista de la selección peruana a la salida de los entrenamientos en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sporting Cristal vs Alianza Lima 3-0: ‘walk over’ y triunfo ‘celeste’ por fecha 3 de Liga 1 Tal y como lo anunció, los ‘blanquiazules’ no se presentaron en el Estadio Alberto Gallardo. Con esto, el equipo de Tiago Nunes consigue sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura. VER NOTA

El defensor central se reintegró el miércoles 8 de febrero a los entrenamientos del técnico Guillermo Salas tras superar un desgarro en el aductor que lo obligó a trabajar diferenciado del resto del primer equipo. El defensor no pudo participar en los amistosos programados por su equipo previo al inicio de la Liga 1. El ‘León’ se refirió sobre su retorno a los trabajos.

“Hicimos un poco de fútbol, ya me reintegré al grupo, me siento mejor y vamos poco a poco. Vine con una molestia, pero ya estoy bien”, indicó Carlos Zambrano.

Partidos de hoy, domingo 5 de febrero: horarios, canales TV y resultados en vivo La jornada dominical está llena de grandes encuentros que no te puedes perder. Equipos empiezan a marcar su destino en las distintas ligas del mundo. VER NOTA

El ex jugador de Boca Juniors se refirió a la posibilidad de disputar su primer partido oficial con camiseta ‘blanquiazul’ y espera que los conflictos por derechos de transmisión sean recompensados con un triunfo ante Sport Boys. “Simplemente queda ganar, ganar es lo más importante. Jugamos en casa y tenemos que darle una alegría al pueblo aliancista”, finalizó.

Carlos Zambrano calificó como "vergüenza" el inicio de la Liga 1 con seis 'Walk Overs'. | (Ovación)

Alianza Lima confirmó presencia ante Sport Boys

Alianza Lima oficializó que se presentará a jugar ante Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura y aclaró que el encuentro será con público, pero no podrá ser televisado por ninguna cadena televisiva ni en señales digitales.

“Informamos que el partido no podrá ser transmitido por ninguna señal televisiva, radial o virtual, incluyendo nuestros canales propios y redes sociales, todo esto debido a la medida cautelar interpuesta por la FPF”, mencionaron en la primera parte de su comunicado.

“Así mismo, anunciamos que el partido podrá contar con la presencia de la hinchada ‘blanquiazul’. En las próximas horas, estaremos dando mayor detalle de las tribunas habilitadas y entradas disponibles”, citó en el documento el club.

Comunicado aliancista donde comunica su presencia para jugar ante Sport Boys este domingo 12 de febrero. (Alianza Lima)

Equipo titular de Alianza para el debut en Liga 1

El bicampeón de la Liga 1 prepara su primera oncena titular oficial del año para medirse ante Sport Boys y ‘Chicho’ Salas tendría definido a quienes iniciarían acciones ante los comandados por Guillermo Sanguinetti.

Los de La Victoria formarían con Ángelo Campos en portería; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Santiago García y Ricardo Lagos en defensa. En la volante estarían Josepmir Ballón, Jairo Concha y Pablo Lavandeira. El ataque estaría conformado por Gabriel Costa, Bryan Reyna y Hernán Barcos.