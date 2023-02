Zamir Villaverde niega conocer y entregar dinero a congresistas del grupo denominado “Los Niños”

Zamir Villaverde, investigado por presuntos actos de corrupción durante el exgobierno de Pedro Castillo, se presentó este martes siete ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidido por Lady Camones (Alianza para el Progreso), para brindar sus descargos sobre el caso “Los Niños”.

El empresario fue consultado por la legisladora Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular, sobre su relación con los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori y Jorge Luis Flores Ancachi.

“De acuerdo a la pregunta, no conozco a los congresistas y tampoco me he reunido con ellos”, comentó Villaverde.

En otro momento de la sesión, Yarrow Lumbreras también preguntó por las supuestas entregas de dinero, realizadas en diversas ocasiones según una denuncia, a los citados legisladores. A su vez, el investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, en el caso Puente Tarata III, también negó que dichas situaciones hubiesen ocurrido.

En este sentido, rechazó las declaraciones de Karelim López, empresaria también investigada por el Ministerio Público, quien aseguró tiempo atrás que Villaverde sí mantuvo una relación cercana con estos parlamentarios

“No les he entregado ningún dinero a razón que no conozco a estos congresistas investigados”, señaló.

Noticia en desarrollo...