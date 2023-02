Centro Ann Sullivan: el primer espacio educativo en Perú para personas con habilidades diferentes

Liliana Mayo y alumnos del Centro Ann Sullivan que ahora dan el ejemplo.

A diario en el Perú vemos a personas con habilidades diferentes (autismo, síndrome de down, etc), quienes se sienten un tanto cohibidas, muchas veces motivado por la familia que los acompaña. Ellos no les ven un futuro próspero y solo viven el día a día. No los creen capaces de superarse en la vida, algo que contradice totalmente el Centro Ann Sullivan del Perú (CASP), fundado ya hace mucho años por la Dr. Liliana Mayo.

El CASP es una organización creada en 1979 que se dedica a la educación y al servicio de la comunidad de personas con habilidades diferentes y sus familias. Tratan casos de autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, deficiencia cognitiva, entre otros. Este proyecto ha avanzado tanto que hoy es ejemplo a nivel internacional y varios países han replicado su idea adquiriendo su modelo. Incluso, alumnos de este centro son los que se encargan de sostener a sus familias y tienen cargos relevantes.

El inicio de la CASP

Todo arranca cuando la Dr. Liliana Mayo estaba en plena Universidad San Marcos estudiando la carrera de Sicología Clínica. Sus ganas de aprender constantemente y saber cada día más fue el motivo para que un maestro la castigara y la mandara tres meses a trabajar en Educación Espacial. Esto cambió su vida y ahora es el camino por el que anda de la mano con un grupo de profesionales y con miles de chicos con ganas de superarse.

Cuando culminaron los tres meses entendió que eso era a lo que quería dedicarse. Habló con sus padres, quienes eran profesionales como médicos farmaceúticos, y pidió la cochera de su casa para iniciar con un centro de ayuda para estos chicos. Al inicio fueron 8 y para 1981 ya eran más de 50 chicos. Hasta ahora han pasado miles y miles de personas con habilidades diferentes.

Liliana ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más poderosas del Perú por la revista Forbes.

A qué se dedica el CASP

Este centro cuenta con programas y servicios basados en el método Currículo Funcional-Natural, el cual prepara a los estudiantes con habilidades diferentes para la vida. Utiliza una “enseñanza individualizada y personalizada que atiende las prioridades educativas —y de la vida diaria— de cada uno de ellos, y de sus familias”.

Esta atencón puede iniciar a los 2 años de edad y no tiene un límite de edad. Además, las inscripciones, que pueden ser realizadas por los padres o el encargado del menor, se puede hacer en cualquier momento del año e incluye invitaciones a conferencias mensuales También realizan clases virtuales, por lo que no será un problema si te encuentras en provincia. Actualmente cuenta con dos programas:

Pasó de una cochera a un gran espacio en la Calle Petronila Álvarez 180 Urb. Pando 5ta Etapa, San Miguel, Lima.

Programa Escuela Intensiva a Familia

El programa tiene la modalidad semipresencial o virtual y consiste en sesiones de dos horas semanales para alumnos en edades similares y sus familias. Las sesiones son lideradas por un especialista del CASP y enfatizan la enseñanza de habilidades que sirven a nuestros alumnos y alumnas para la vida. Así mismo, fortalecen las capacidades de los familiares para convertirse en los mejores padres-maestros para sus hijos, tanto en su casa como en la comunidad.

Consultoría Individual

El programa también cuenta con la modalidad semipresencial y virtual. Consiste en sesiones individuales de una hora con el alumno, sus familiares y un especialista del CASP. Se enfoca en las prioridades que la familia ha identificado y la capacitamos para enseñar a sus hijos nuevas habilidades, reforzar y mantener las ya logradas y a que aprendan a manejar adecuadamente sus conductas.

La Dr. Liliana Mayo visitando a los chicos en San Miguel.

Puedes hacer donaciones al CASP

El Centro Ann Sullivan del Perú necesita de la ayuda de todos para formar más individuos independientes, productivos y felices. Por tal motivo, en su página web cuenta con una opción para realizar donaciones y asi poder seguir sustentando algunos gastos ¿Cómo hacerl? Te lo detallamos paso a paso:

1. Ingresa a la página web del CASP

2. En la parte derecha superior ubica la opción “Donar” y dale clic

Paso a paso para hacer una donación al CASP.

3. Se abrirá una venta donde podrás anotar tus datos (nombres, dni, correo y la cantidad de dinero.

Paso a paso para hacer una donación al CASP.

4. Luego podrás colocar los datos de tu tarjeta de crédito o débito.