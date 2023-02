Santiago Acasiete afirmó que Alexander Callens tiene las cualidades para destacar en el Girona FC

El ex defensor afirmó que el zaguero de 30 años va a triunfar en el Girona FC.

El fichaje de Alexander Callens con Girona FC de la liga española ha sido uno de los últimos grandes movimientos del fútbol peruano. El defensor de 30 años finalizó su estancia en el New York City tras siete años. En ese sentido, Santiago Acasiete alabó su llegada del seleccionado nacional a una de las ligas más importantes del mundo.

“Alexander Callens ha ido en crecimiento positivo. También contento por Renato Tapia que está en el Celta de Vigo. A Callens le deseo lo mejor, es un buen jugador, siempre fue de menos a más. Recuerdas cuánto tiempo esperó su chance en la selección, y cuando llegó su momento, lo supo aprovechar. Estuvo preparado para eso”, sostuvo en una entrevista para el diario Depor.

“Él está listo para competir en la liga española, una de las mejores del mundo. Yo estuve ahí y la verdad es muy difícil. Todo es esfuerzo y sacrificio. Creo que él está bien centrado, espero que no me equivoque y pueda aportar mucho al Girona”, apuntó el entrenador de 45 años.

Además, el ex jugador contó que la edad no importa para poder llegar a un equipo en Europa: “Nunca es tarde. Es linda esa edad. Porque llegas con experiencia a una liga competitiva. Él está preparado, con partidos de selección, tiene gol, es completito. Esperemos que siga sumando para su vida personal y también la selección que lo necesita”, afirmó.

Comparaciones con otros defensores

El ‘Santi’ se refirió a las grandes condiciones que tiene Callens para jugar en una de las competiciones más exigentes de Europa. Asimismo, el ex futbolista lo comparó con otros defensores nacionales que jugaron en las grandes ligas en los últimos años.

“Tiene muchísimas. El buen pase, la anticipación, tiene presencia, buena talla, buen biotipo. Siempre es importante tener un central así. Como Carlos Zambrano o Alberto Rodríguez, tiene mucha presencia en su área y área rival. Y defensivamente es muy sólido, contundente, eso hace que esté donde esté”, declaró.

Alexander Callens firmó contrato hasta el 2025.

Acasiete también lo comparó con las condiciones que tenía él a lo largo de carrera en España: “Somos diferentes porque yo soy derecho y él zurdo. Pero bueno son épocas diferentes, quizá nos parecemos en la anticipación. Eso me llevó a hacer bien las cosas en la liga española”, comentó.

Por último, el ex zaguero central habló acerca de su experiencia en el Almería: “Sí, bastante. A mí me costó seis meses adaptarme a La Liga por los horarios, eran siete horas de diferencia, el nivel era bastante más exigente. Yo llegaba de Cienciano, otra realidad. No era el ritmo de entrenamiento que tenía todos los días en el Cusco. A partir de ahí dejé muchas cosas, no era que fui a pasear, a visitar a los otros jugadores peruanos. En los seis meses la pasé mal porque estaba lejos de la familia. Después, gracias a Dios, todo me fue bien”, contó.

Aún no juega con el Girona FC

Callens aún no ha tenido la oportunidad de debutar con los ‘blancos y tintos’. En los dos partidos que fue tomado en cuenta, se quedó en el banco de suplentes. Esos encuentros fueron contra el FC Barcelona, en donde cayeron por 1-0, y contra el Valencia, juego en el que salieron victoriosos con el mismo marcador.

Los dirigidos por Salva Funet se encuentran en la 11 puesto con 24 unidades, a siete puntos de clasificar a la UEFA Conference League. Para esa única plaza, tiene como rivales al Real Betis, Athletic Club, Rayo Vallecano, Mallorca y Osasuna. Su rival para la siguiente jornada es el Cádiz, que se ubica en los puestos de descenso.