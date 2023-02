Alianza Lima pidió suspender partido ante Sporting Cristal por falta de garantías, pero solicitud fue rechazada por la Federación

Alianza Lima buscó evitar primer Walk Over en su contra. (Liga 1)

Alianza Lima trató de evitar el Walk Over. Mediante un oficio enviado ayer viernes 3 de febrero, la directiva ‘íntima’ pidió a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol suspender el partido programado para mañana domingo 5 ante Sporting Cristal, pero dicha solicitud fue rechazada.

El bicampeón de la Liga 1 quiso aplazar el cotejo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura por la vía administrativa argumentando falta de garantías, pero la comisión antes mencionada indicó que dicha decisión no estaba bajo su poder, indicando que cumplir con todos los permisos solicitados por la FPF es responsabilidad del club que ejerce como local, en este caso Sporting Cristal.

“Es menester de este colegiado determinar que la actuación de este órgano jurisdiccional no está delimitada para resolver esta causa procesal, por no ser parte de las competencias específicas de sus prerrogativas, siendo exclusivamente de la Liga 1 de Fútbol Profesional, como órgano administrativo de la Federación Peruana de Fútbol”, señala parte de la resolución firmada por Omar Montalvo Sánchez, presidente de la Comisión Disciplinaria.

En el mismo oficio se hace hincapié a lo establecido en el artículo 49 numeral 1 del reglamento de la Liga 1 2023, en el que se indica que la organización de los encuentros deportivos recaen en la institución que ejerza localía.

“La organización del partido que el club juegue de local es estricta responsabilidad de éste, sin embargo, deberá cumplir con todas las normas y disposiciones establecidas por la FPF y la Liga de Fútbol Profesional. Es obligación de la entidad contar con todo lo exigido por la legislación nacional”.

El pedido de Alianza Lima llega tras su decisión de no presentarse a jugar el Torneo Apertura junto a otros seis equipos hasta que la Federación retire la medida cautelar por los derechos televisivos que les impide renovar sus contratos con el Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU, para que sus partidos de local sean transmitidos por dicha señal.

Los de La Victoria pretendieron no perder su primer partido por abandono, algo que si cumplieron Cusco FC y FBC Melgar al no acudir a sus duelos pactados ante Sport Huancayo y Atlético Grau respectivamente. Mañana domingo 4 de febrero deberán asistir al Estadio Alberto Gallardo desde las 10:00 horas de Perú, de no cumplir sumarán su primer W.O. del año, y de sumar uno más corre el riesgo de ser sancionado con un descenso.

Oficio con el que la Comisión Disciplinaria de la FPF rechaza pedido 'blanquiazul'.

