Paolo Guerrero y la vez que el ‘Coyote’ Rivera quiso llevarlo a Sporting Cristal, pero lo rechazó

El 'Coyote' Rivera contó anécdotas de su hermano Paolo Guerrero.

Cada vez que le preguntan a Julio ‘Coyote’ Rivera por Paolo Guerrero, vienen a su mente todas esas anécdotas que no se cansa de contar. Y hay una en especial que sorprendió a todos. El exfutbolista buscó que el ‘Depredador’ juegue en Sporting Cristal igual que él. Todo esto cuando el delantero estaba en las divisiones menores de Alianza Lima. Sin embargo, su respuesta fue tajante y ya no le volvió a insistir. El delantero de Racing Club tenía bien claro dónde quería empezar su carrera futbolística.

“Paolo era terrible, de chibolo era pirañita. Era gringuito, blanconcito, rubiecito. Paraba en la calle, era bandido, mi vieja tenía que corretearlo para comer. Siempre le gustaba estar en el barrio jugando pelota, había nacido con ese talento. Mi relación con él es muy buena, me quiere mucho. Cuando estaba pequeño en las menores de Alianza, me lo quería llevar a Cristal. él dijo no, porque era aliancista”, contó Rivera en una entrevista en el programa del ‘Cuto’ Guadalupe.

Julio 'Coyote' Rivera contó cuando quiso llevar a Paolo Guerrero a Sporting Cristal. | Trome

La versión de Guerrero

Cuando hubo cuarentena por COVID-129, Paolo Guerrero tocó este tema en un ‘live’ con su amigo Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ le preguntó si en algún momento pudo llegar a Universitario de Deportes y el goleador le respondió que no, pero sí a los ‘celestes’. Esa oportunidad se iba a dar porque los directivos ‘cerveceros’ le decían al ‘Coyote’ Rivera, su hermano, para que lo lleve a La Florida.

“A él (José Rivera) le decían siempre que me lleve. Mi mamá veía que era mejor que vaya porque iba a estar con mi hermano, pero para mí era más complicado porque yo vivía en Chorrillos y era lejos. Además, yo siempre fui hincha de Alianza. Sin embargo, sí tuve la oportunidad de ir a Cristal”, explicó el excapitán de la selección peruana.

Superó al maestro

No fue la única anécdota que contó el ‘Coyote’ Rivera sobre Paolo Guerrero, pues reveló que siempre lo molestaba cuando era pequeño a pesar que estaba metido en el Ejército del Perú. Aseguró que una vez su mamá, Doña Peta, le dijo que el ‘Depredador’ jugaba mucho, y el exfutbolista le decía que no pasaba nada con su hermano. Le paraba diciendo que tiene que aprender de él para que sepa jugar el fútbol, y ahora confiesa que el delantero logró superarlo. Además, resaltó que el atacante del Racing Club es el favorito de su mamá.

“Toda su etapa de menores la vio mi madre porque ya estaba en el Ejercito. Mi mamá me decía que le iba bien y que hacía goles. Yo le decía: ‘No pasa nada con ese blanquito, que me venga ver a jugar’. Le golpeaba la cabeza y le decía: ‘Anda a verme jugar, para que veas cómo se juega’. Se mordía los labios y me miraba como diciendo ‘te voy a superar’ y lo logró. Eso le sirvió. Ha salido muy noble, muy bueno. Las lágrimas se me salen porque para él, su madre es su reina, le da de todo. No vive sin mi mamá. ¿Engreído? Sí, hasta ahorita. Paolo se pone celoso de mí, porque soy su primer hijo, el más bonito”, declaró Rivera.

Julio 'Coyote' Rivera contó cómo molestaba a Paolo Guerrero. | Trome

Idas y vueltas con Alianza

A inicios del 2022, la directiva ‘blanquiazul’ quería tener a Paolo Guerrero en el equipo para la Copa Libertadores y el torneo peruano, sin embargo eso nunca se dio. Hubo acercamiento por parte de los ‘íntimos’, pero el ‘Depredador’ habría decidido seguir en el exterior. Es así como después de varios meses sin equipo y como futbolista libre decidió fichar por el Avaí de Brasil. Pero no pudo tener la continuidad que deseaba y salió del equipo que descendió a la Segunda División. Otra vez sin club, el delantero decidió tocar la puerta de Matute, pero no se abrió porque el equipo de Guillermo Salas ya se había reforzado en el ataque para la temporada 2023.

El tema de Guerrero y Alianza siempre generó polémica, los hinchas ‘grones’ ponen en duda su amor por la ‘blanquiazul’ y no le perdonan que nunca se puso la camiseta cuando supuestamente el equipo más lo necesitaba. Igual, antes de partir a Argentina para unirse a Racing Club les dejó un mensaje.

“Nada ni nadie va a cambiar que sea hincha de Alianza. La institución nadie la va a cambiar, los directivos pasan pero la institución siempre queda”, lanzó el futbolista peruano.