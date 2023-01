Gabriela Herrera reveló lo que le dijo Gisela Valcárcel antes de despedirla: “Perjudicaste mi show”. | Amor y Fuego.

Gabriela Herrera estuvo en el ojo de la tormenta hace unos meses cuando fue despedida de manera repentina de ‘El Gran Show’. Sus declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’ provocaron que Gisela Valcárcel enfurezca y decida sacarla de su show a la bailarina.

A casi dos meses de este suceso, el magazine de Willax Televisión se puso en contacto con la modelo para realizarle una entrevista en vivo. Ella llegó al set este viernes 13 de enero y respondió sin problemas a las consultas que le hicieron Rodrigo González y Gigi Mitre.

“La última vez que tuve contacto (con Gisela) fue el día que en el programa no salí, esa semana me llamaron, fue justamente la última comunicación que tuve con ella”, comentó Gabriela Herrera.

Asimismo, Gigi Mitre le preguntó si la comunicación fue directamente con la ‘Señito’ o a través de alguien de su producción, a lo que la bailarina afirmó que se contactó con la misma conductora de televisión antes de ser retirada de ‘El Gran Show’ de manera definitiva.

“O sea, ella misma te dijo que no vas a seguir en el show”, le preguntó la compañera de Rodrigo González al respecto. “No, me lo dijo directamente así, me dijo: ‘Ay perjudicaste mi show’”, expresó la también exchica reality.

En ese sentido, Gabriela Herrera explicó la Gisela Valcárcel entendió mal las declaraciones que dio para el espacio de espectáculos de Willax Televisión, pues nunca dio nombre y habló totalmente en general.

“A mi me preguntaron directamente sobre mis compañeros y yo me referí en general a mis compañeros de programas reality (...) Yo dije que sí muchos que ustedes conocen son mosquitas muertas que frente a cámaras eran las tranquilas, las buena gente. Cuando me llamó Gisela yo le dije exactamente eso, yo creo que entendieron mal porque yo nunca di el nombre de absolutamente de nadie”, comentó.

Gabriela Herrera estuvo en 'Amor y Fuego'. (Willax)

Fue obligada a ingresar

En otro momento, Gabriela Herrera dejó entrever que Sergio George la obligó a ingresar al reality de baile de Gisela Valcárcel, pues le dijo que debía de estar en este programa para que ella pudiera estampar su firma con la productora que estaba fundando en el Perú.

“Yo he podido aceptar muchas cosas, el tema de Sergio me pareció súper sorpresivo, porque fue por él yo ingresé al show de Gisela. Prácticamente, me obligó a entrar el programa porque yo ya estaba a punto de firmar el contrato para hacer la música y me dijo que tenía que entrar sí o sí”, agregó.

