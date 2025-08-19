Perros y gatos

¿Los perros con hocico corto son realmente más traviesos? Qué dice un estudio

Una investigación realizada a más de 5 mil ejemplares de 90 razas analizó si la estructura corporal condiciona el temperamento canino. Cómo el tamaño, la crianza y el entrenamiento pueden influir en la conducta

Por Ramiro Manera

El análisis de más de 5.000 perros revela que los estereotipos sobre razas braquicéfalas no siempre se cumplen (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Un “rostro achatado” puede ser la causa del comportamiento de un animal de compañía? Lejos de lo que muchos creen: no. La personalidad de los perros de hocico corto es el resultado de una interacción compleja entre la genética, el tamaño corporal y el entorno, según reveló un estudio de la Universidad ELTE de Hungría.

De este modo, estos factores desafían los estereotipos y mitos populares sobre el comportamiento de razas como bulldog francés, carlino y bóxer, y brindan nuevas claves para su bienestar.

Un equipo de la Universidad ELTE analizó datos de más de 5.000 perros pertenecientes a 90 razas, desde braquicéfalos (perros de hocico corto y cráneo ancho, como bulldogs o pugs) hasta mesocéfalos (razas con proporciones intermedias del cráneo, como labradores o beagles) y dolicocéfalos (perros de hocico largo y cráneo estrecho, como galgos o collies).

El tamaño y el ambiente influyen más que la forma del hocico en el comportamiento de los perros (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo)

Examinaron cuatro rasgos de personalidad —calma, entrenabilidad, sociabilidad y valentía—, junto con comportamientos problemáticos como saltar sobre personas, tirar de la correa, reacciones exageradas ante visitas y desobediencia al llamado. También recopilaron información sobre variables como peso, altura y entorno, incluyendo si los perros dormían en la cama del dueño o el tiempo que permanecían acompañados.

Un primer análisis mostró que los braquicéfalos parecían menos “entrenables” y más reactivos ante visitas, acudiendo menos al llamado que los de hocico largo. Por su parte, los dolicocéfalos exhibían menor calma y valentía, lo que respalda otros estudios que relacionan las cabezas largas con mayor sensibilidad al miedo.

Sin embargo, estos resultados iniciales dejaban la interrogante sobre si la morfología era la causa principal, o si factores como el tamaño y la experiencia del dueño influían de manera determinante.

El impacto real del tamaño y el entorno

La genética no determina por completo la conducta canina; el entorno y el entrenamiento son factores clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ajustar los resultados por tamaño, ambiente y entrenamiento, las diferencias atribuidas inicialmente al hocico corto perdieron relevancia. La baja entrenabilidad de los braquicéfalos desapareció al considerar que, por lo general, estos perros son más pequeños, menos altos respecto a su peso y reciben menos adiestramiento formal.

La mayor reactividad ante visitas también encontraba explicación en su menor peso y trato más permisivo, lo que incrementa las respuestas ante estímulos. Además, los braquicéfalos mostraron menor tendencia a saltar sobre personas o tirar de la correa, un dato que habitualmente pasa inadvertido.

La investigación plantea el concepto de intercambio conductual. Los rasgos propios del hocico corto y los asociados al tamaño pequeño, como mayor excitabilidad y búsqueda de atención, pueden coexistir en un solo animal. Este perfil único alterna momentos de tranquilidad con episodios de inquietud, lo que podría contribuir a la popularidad de estas razas pese a sus desafíos de salud.

Genética, entorno y perfil conductual

El estudio recomienda entrenamiento temprano y estimulación física y mental para perros de hocico corto (REUTERS/Mike Blake)

La genética no determina por completo la conducta. El tipo de cuidados, la cantidad de ejercicio y el entrenamiento influyen de manera tan marcada que pueden ocultar o acentuar los rasgos heredados.

Un carlino poco ejercitado y sobreprotegido podría presentarse más nervioso que otro bien entrenado y estimulado, subrayando así la importancia del entorno en la formación del comportamiento. No obstante, algunos rasgos sí se mantienen ligados a la morfología, incluso al controlar otros factores.

El estudio destaca que la calma y la valentía son menores en los dolicocéfalos, y que la obediencia al llamado es mayor en perros de hocico largo.

Estas diferencias podrían deberse a variaciones neurológicas derivadas de la forma del cráneo, según investigaciones sobre la distribución de células en la retina y la estructura cerebral. Así, aunque el ambiente influye, la biología conserva relevancia y no todas las tendencias pueden modificarse por completo a través del adiestramiento.

Consejos prácticos para una convivencia ideal

La responsabilidad del bienestar canino
La responsabilidad del bienestar canino recae en los dueños, que deben priorizar un entorno adecuado y decisiones informadas (EFE)

Las conclusiones del estudio ofrecen recomendaciones valiosas para quienes conviven con perros de hocico corto.

Según indicaron, resulta fundamental el entrenamiento temprano y la estimulación física y mental, incluso en razas pequeñas, para reforzar conductas positivas y minimizar los problemas de comportamiento.

Comprender cómo se combinan la forma de la cabeza y el tamaño permite tomar decisiones más informadas al elegir una mascota y mejora el manejo profesional en torno a ellas.

El trabajo de la Universidad ELTE enfatiza que el bienestar de estos animales depende de un equilibrio entre genética, tamaño y cuidados. La responsabilidad de favorecer ese equilibrio y garantizar una vida saludable pertenece a quienes acompañan a los perros diariamente, demostrando que la apariencia no lo es todo y que un entorno adecuado marca la diferencia.

