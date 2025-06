De perros de rescate a caballos para transporte: el rol de los animales en los conflictos armados

Animales en la guerra

En medio de un contexto atravesado por la escalada bélica en Medio Oriente y el debate sobre la relación entre los humanos y los animales en momentos de tensión, Leo Montero, columnista de Infobae en Vivo, reflexionó sobre la multiplicidad de roles que los animales cumplieron, desde los primeros enfrentamientos armados hasta las guerras modernas.

“Los animales han sido utilizados a lo largo de la historia. Desde los caballos, porque no había tanques de guerra antes, y se cruzaba a pie o a caballo; hasta los perros y hasta las palomas mensajeras”, dijo el periodista.

El columnista, reconocido por su compromiso con la defensa de los derechos animales, profundizó en las diversas formas de explotación y reconocimiento de los animales a lo largo de los conflictos armados y cómo esa dinámica se sigue repitiendo en la actualidad, a pesar de los avances sociales y los discursos de respeto hacia otras especies.

Leo Montero cuestionó el uso histórico de animales en conflictos armados y la contradicción social en su trato fuera del combate

Mencionó, además, el uso de caballos, perros, elefantes, camellos, mulas, burros y bueyes para tareas tan diversas como el transporte de personas, medicinas, materiales y mensajes.

Para Montero, el uso de los animales en la guerra no era ni siquiera un motivo de asombro en otras épocas: “Antes no era visto ni espectacular ni nada, era visto como el uso que siempre le dio a los animales. Hoy yo puedo decir ¿por qué no lo hacés vos? ¿Por qué no vas a pelear? Y tenés que mandar un perrito”.

El columnista invitó a reflexionar sobre la ética actual de seguir utilizando animales en situaciones de alto riesgo y sobre cómo la sociedad, progresivamente, va poniendo estos debates sobre la mesa.

Montero detalló que razas como el mastín napolitano, rottweiler o el cane corso derivan de los perros de guerra usados por el Imperio romano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejemplos históricos, Montero analizó el origen y la función de razas caninas utilizadas especialmente en el combate. “Por ejemplo, los perros grandes como mastín napolitano, bullmastiff, rottweiler, cane corso, derivan de lo que eran los molosos, que usaban los romanos en el Imperio romano para ir al frente a pelear. Son perros de 70 u 80 kilos”, detalló, dando cuenta del peso cultural y biológico de la selección de animales para la guerra.

En la charla, Montero no evitó referirse a los aspectos más oscuros de la relación entre animales y conflicto bélico: “También hay partes tristes… mandaban perritos con granadas y directamente para explotarles -perro incluido- al rival. Cosas horribles de la guerra, obviamente”. Aquí el columnista puso sobre la mesa el sufrimiento animal como costo colateral y deliberado en estrategias militares, y lo relacionó con una deuda moral que la humanidad aún no termina de saldar.

El rol de los animales en la asistencia y el rescate también fue parte de su análisis. Montero ilustró cómo, en la actualidad, perros adiestrados ayudan a organizaciones como la Cruz Roja Internacional en tareas de búsqueda entre los escombros tras catástrofes, tsunamis o terremotos: “Nosotros contamos con ellos, son los que van a buscar vida entre los escombros. Se aplaude al perro, se le da una medalla, logró rescatar vidas. Una persona humana que estaba hace un día y medio ahí entre los escombros, el que la descubrió fue el perro. Y después no lo dejamos entrar al supermercado, le hacemos un lío terrible para viajar en avión, lo condecoramos con una medalla que el perro ni se entera, pero después el humano lo somete a un montón de situaciones”.

La paloma Whitney voló 120 millas en la Segunda Guerra y salvó a soldados; su historia dio origen a la medalla Dickin (Foto: Difusión)

Sobre la labor de los perros detectores, Montero insistió en desmentir mitos sobre su entrenamiento: “El perro que busca drogas en los aeropuertos. Lo que hacen es, por lo que sé, que saben que eso que les hacen oler (no tomar) es lo que tienen que buscar. Entonces, los premian, los premian para decirle: ‘Esto está bien, lo que hiciste, bien encontrado, bien detectado’. No son perros adictos”.

Como gesto de reconocimiento, el columnista recordó la historia de la paloma Whitney, que se volvió símbolo de heroísmo animal: “En 1943 se crea la medalla Dickin, que por supuesto es más un gesto importante para el humano para conmemorar y consagrar y condecorar a ese animal -relató Montero-. La paloma Whitney fue capaz de volar 120 millas para notificar que elementos de la Royal Air Force se encontraban varados en medio del gélido mar del norte, acción con la que logró salvarles la vida. A partir de ahí se crea la condecoración de la medalla Dickin y que hoy en día lamentablemente se sigue usando”, dijo en referencia a que “sería que no hubiera guerras para después condecorar a nadie”.

Montero fue enfático en la contradicción que atraviesa la relación social con los animales, incluso en tiempos de paz: “Para cerrar podríamos decir que, cuando necesitamos que ellos nos ayuden, nos ayudan y los condecoramos. Después no los dejamos entrar a tomar un café con nosotros, depende del país que sea. Cuando lo necesitamos los usamos y cuando no, miramos para otro lado”.

