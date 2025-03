Qué olores odian los gatos y cómo ciertos aromas influyen su comportamiento diario

Los gatos tienen un olfato más desarrollado que los humanos, lo que influye en su comportamiento y en cómo perciben los olores del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos tienen un sentido del olfato especialmente desarrollado, lo que les permite detectar olores de manera mucho más intensa que los humanos. Como resultado, ciertos aromas que les resultan desagradables pueden generar reacciones de incomodidad o rechazo. “Como consecuencia de la evolución, los gatos tienen preferencias y aborrecimientos olfativos muy marcados, a partir de un olfato muchas veces más agudo que el nuestro”, explicó el Dr. Juan Enrique Romero en una nota de Infobae.

Algunos de estos olores provienen de elementos cotidianos del hogar, como frutas, especias, productos de limpieza o plantas. Debido a su sensibilidad olfativa, los felinos tienden a evitar las zonas donde estos aromas están presentes, lo que puede influir en su comportamiento y en su bienestar.

Cuáles son los olores que repelen a los gatos

Los gatos reaccionan de manera negativa a ciertos olores que perciben como desagradables o intensos. Entre ellos, los cítricos ocupan un lugar destacado. “Los gatos los odian a tal extremo que existen repelentes de gatos a base de ellos”, afirmó el Dr. Romero. Así, naranjas, limones, limas y pomelos generan un rechazo inmediato en la mayoría de los felinos, lo que explica por qué suelen eludir las superficies o espacios impregnados con estos aromas.

Los cítricos generan rechazo en los gatos, hasta el punto de que algunos repelentes están formulados con estos aromas para alejarlos de ciertas áreas (Imagen Ilustrativa Infobae).

Otro olor que prefieren evitar es el de la banana, más específicamente, el de su cáscara. A su vez, las fragancias demasiado intensas, como las picantes o especiadas, también les resultan intolerables. Según la organización benéfica inglesa, Cats Protection, el romero, la lavanda y la menta están entre los aromas más repugnantes para los gatos. Además, especias como la pimienta negra, la pimienta blanca y el pimentón les pueden resultar molestas.

Por otro lado, el eucalipto también entra en este grupo, pero no solo genera rechazo en los felinos, sino que es tóxico para ellos, según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). Además de estos olores naturales, hay productos químicos que los gatos detestan y que pueden ser perjudiciales para ellos. La Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) advierte sobre la toxicidad de ciertos aceites esenciales, como los de eucalipto, menta y pino.

Cómo hacer para que mi gato no suba a mis muebles

Subirse a los muebles es un comportamiento natural en los gatos, ya que disfrutan de los lugares altos para observar su entorno y sentirse seguros. Sin embargo, este hábito puede resultar molesto cuando se trata de superficies como mesas de comedor o mesadas de la cocina.

Los gatos buscan lugares altos para sentirse seguros, pero se pueden usar olores como los cítricos para evitar que trepen sobre ciertos muebles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen estrategias para disuadirlos sin recurrir a castigos ni productos nocivos. Según la organización MSPCA-Angell, colocar materiales no perjudiciales con texturas que los felinos rechazan, como papel de aluminio o cinta adhesiva de doble cara, puede ser útil. Otra técnica que recomiendan consiste en usar aromas que los incomodan, aunque sin comprometer su bienestar: “Puede rociar ese objeto con un aroma seguro, aunque desagradable (para su gato), como cítricos o perfume”.

Por otro lado, el Dr. Romero brindó otra posible opción para resolver esta problemática: “El olor a banana también les resulta desagradable y es evitado por los felinos a tal extremo que frotando una cáscara sobre la zona que queramos que evite lograremos rápidamente el objetivo”.

Cómo eliminar el olor a orina de gato de casa

Según Humane World for Animals, el olor a orina de gato puede ser difícil de eliminar si no se limpian correctamente las áreas afectadas, ya que ciertos productos pueden fijar el aroma en lugar de neutralizarlo. Para una limpieza efectiva y prevenir que el felino vuelva a marcar el mismo lugar, es importante seguir estos pasos.

Para eliminar el olor a orina de gato es clave usar productos enzimáticos, ya que estos descomponen los residuos orgánicos y eliminan el aroma de raíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para limpiar manchas recientes:

Absorber la orina: usar toallas de papel para retirar la mayor cantidad de líquido posible. Es recomendable presionar sobre la zona con varias capas de papel y cambiarlas hasta que la superficie quede levemente húmeda. Enjuagar con agua fría: nunca usar agua caliente, ya que puede fijar los compuestos de la orina en la superficie. En su lugar, enjuagar con agua limpia y secar con un paño absorbente. Aplicar un limpiador enzimático: estos productos descomponen los residuos orgánicos y eliminan el olor de raíz. Se deben dejar actuar según las instrucciones del fabricante y permitir que el área se seque completamente.

La higiene del arenero es fundamental para evitar la acumulación de olores, lo que puede prevenir problemas de marcaje en otras partes del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tratar manchas antiguas:

Si la orina se secó y el olor persiste, puede ser necesario un tratamiento más profundo:

Localizar la mancha : en ocasiones, las marcas de orina pueden ser difíciles de ver. Usar una luz ultravioleta puede ayudar a identificarlas con mayor precisión.

Lavar con un producto enzimático: aplicar el limpiador en la zona y dejarlo actuar el tiempo recomendado. En caso de alfombras, puede ser necesario repetir el proceso varias veces.

Algunos productos de limpieza pueden hacer que el gato vuelva a orinar en el mismo lugar. Humane World for Animals recomienda no utilizar el amoníaco ni el vinagre, ya que sus aromas pueden resultar similares al de la orina y reforzar el comportamiento de marcaje. También es importante no usar limpiadores a base de vapor, ya que el calor puede fijar las manchas en alfombras y tapizados.

Algunas plantas como la hierba gatera, la valeriana y el tomillo pueden estimular el juego en los gatos, aunque es recomendable consultar con un veterinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se debe limpiar el arenero con regularidad, tanto para garantizar el bienestar del animal como para evitar olores no deseados como consecuencia de la acumulación de orina y heces.

Olores que atraen a los gatos

Así como hay aromas que los gatos rechazan, también existen algunos que les resultan especialmente atractivos. Desde Cats Protection mencionan que entre ellos se encuentran la hierba gatera, la valeriana, la vid plateada y el tomillo.

Estas plantas, en cantidades moderadas, pueden estimular el comportamiento lúdico y de exploración. De igual manera, se debe consultar con un veterinario antes de brindarles estos productos a los felinos.