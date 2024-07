Leyes de protección animal en Argentina: por qué es importante considerarlos como seres sintientes

DATA ANIMAL - LEY DE MALTRATO ANIMAL - "Necesitamos que la Justicia considere a los animales como seres sintientes"

En la Argentina y en muchos otros países los derechos de los animales constituyen un tema de creciente importancia en el ámbito ético y legal. En contraste con la visión antigua que los consideraba meros recursos para el beneficio humano, la idea de otorgarles los derechos que les corresponden a los animales se fundamenta en el reconocimiento de su capacidad para experimentar sentimientos y emociones complejas.

Este movimiento no solo apunta a prohibir las prácticas como la crueldad y el abuso animal, sino que también promueve la conservación de hábitats naturales y la adopción de políticas que fomenten el bienestar. Reconocer y respetar los derechos de los animales a nivel legal es esencial para que puedan desarrollar sus vidas en condiciones óptimas.

En un nuevo capítulo de Data Animal, el abogado especialista en derecho animal, Alfredo Carrillo, hace hincapié en la importancia del correcto funcionamiento del sistema legal en lo que respecta a la lucha por los derechos de los animales.

En el país existen leyes como la 14.346, que es la ley de maltrato animal; la 27.330, la de prohibición de carreras de perros, y la 22.421 que es la de protección a la fauna silvestre. “Por lo general, una de las leyes más atacadas, más cuestionadas, es la 14.346, que es la de maltrato, que es la que mayormente la gente le llama Ley Sarmiento, que no es la Ley Sarmiento original”, aclara Carrillo.

El mantener animales enjaulados actualmente no se considera delito ante la ley, por más malestar que les pueda causar, ya que es un comportamiento que no está legislado

-¿Qué es considerado maltrato hoy en día en Argentina?

-Tenemos que entender primero que antes que nada hay que hacer un análisis de lo que la justicia penal considera tipos penales, este accionar que tiene el que genera el maltrato, el que genera el delito, como por ejemplo no alimentar en la cantidad y calidad suficiente al animal, azuzarlos a los animales, generar malos tratos, hacer trabajar a los animales con cargas de peso superiores a las que pueden trasladar. Esos son actos de maltrato. Pero el Código Penal tipifica ciertas acciones y hay una serie de acciones que las deja de lado.

Algunos malos tratos hacia animales que las leyes no contemplan son, por ejemplo, el dejarlos encerrados en balcones o dentro de jaulas. No se considera maltrato porque no está legislado, lo que significa que esa conducta no sería un delito, según explica el abogado.

Existen proyectos que actualmente se están trabajando y que se presentaron a lo largo de los años, uno de los más recientes fue el proyecto de la Ley Conan. Sin embargo, Carrillo enfatiza la importancia de que se genere una unidad en el ambiente legislativo con respecto a los derechos de los animales. “Los animales siempre quedan en último plano. Creo que es algo pendiente que tiene el Estado de trabajar un poco más lo que es el derecho animal y la parte legislativa”, agregó.

Es necesaria una capacitación constante en materia de derecho animal por parte de las fuerzas de seguridad y los jueces para garantizar el cumplimiento de las leyes que amparan a los animales (Archivo Infobae)

-¿Tiene que ver con que los animales hoy en día son considerados como objetos para la justicia y no como seres sintientes?

-Sí, es una pena que en el año 2015, cuando fue la reforma del Código Civil y Comercial, donde existió la oportunidad de proporcionarle la sintiencia que tienen los animales, que está científicamente comprobado ya hace muchos años, no se haya introducido esta reforma en determinados artículos específicos que descosifica a lo que es el animal.

Los criaderos comprenden una problemática compleja, ya que, como mencionó Carrillo, el mantener animales dentro de jaulas no es considerado un delito en los ojos de la ley. Ante esto, aclara la importancia del trabajo legislativo realizado, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que consiguió prohibir la existencia de los criaderos.

“Siempre yo digo que hay que ver el caso concreto, porque por ejemplo, tenemos un animal en una jaula y si el animal está deshidratado es una causa de maltrato, o sea, es un delito. El tema es que si hoy yo, por ejemplo, introduzco un animal en una jaula y lo dejo tres horas, el animal no llega a deshidratarse o desnutrirse, entonces no estaríamos cometiendo maltrato. Pero bueno, hay que analizar siempre el caso en particular, el caso específico. Yo creo que legislativamente los criaderos deberían estar prohibidos en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la nación”, declaró el abogado. Asimismo, resaltó que las provincias y los municipios tienen autoridad y potestad de legislar sus normativas, siempre y cuando no violen la Constitución Nacional o las normas nacionales.

La venta de animales no se encuentra legislada todavía, aunque debería dejar de existir debido a las condiciones en las que viven previo a su comercialización (Getty Images)

-Esto también me lleva a la venta por Internet de animales. ¿Qué opinás de eso?

-Siempre vamos a estar en contra de todo lo que sea comercializar animales. No está reglamentado, no está legislado. Hubo algunos análisis, hubo marchas también en contra de esto. Yo creo que principalmente se debería atacar la comercialización de animales en todo tipo de plataformas digitales, porque a veces por ahí apuntamos a que se prohíba la venta de animales en determinado sitio web y la realidad es que se dejarían de vender en ese sitio web para pasarse a vender por Facebook, por Instagram o por otro medio. Siempre se va a tratar de buscar la vuelta para evadir la ley y llegar a comercializar el animal en sí. El gran problema de la venta de animales en sitios de Internet es que te ponen una foto de cómo están los animales, corriendo por un prado verde, libres, cuando realmente detrás de todo, al ser esto un comercio, están hacinados en jaulas, apilados. Entonces ese es un problema.

Es importante concientizar a las personas sobre esta realidad que suele ser ocultada por los comerciantes de animales y quienes están a cargo de los criaderos.

A su vez, Carrillo explica que el trabajo que se puede realizar desde lo legal es distinto según el lugar en el que se actúe, precisamente porque cada provincia tiene la capacidad de establecer sus leyes bajo el marco de la Constitución Nacional.

Gracias a un arduo trabajo legislativo, los criaderos están prohibidos en la Ciudad de Buenos Aires, pero hace falta extender esto a otros territorios nacionales (iStock)

En Capital Federal existe UFEMA (Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental) que, según comenta el abogado, brinda una mayor accesibilidad para trabajar debido a su capacitación en derecho animal.

“En provincia de Buenos Aires es sumamente difícil realizar un allanamiento, tener a la justicia de tu lado, que coopere, que colabore, que sepa, que sea consciente de que hay vidas que están en peligro. Y esto tiene que ser urgente”, manifestó.

-¿Se está trabajando para eso?

-Nosotros estamos trabajando un proyecto para la creación de fiscalías especializadas en maltrato animal en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, recientemente, se crearon unas en la ciudad de Avellaneda-Lanús, que es un departamento judicial que la verdad está bastante maltratado en lo que es derecho animal. Nosotros somos de Berazategui, y en Quilmes y Varela también, la realidad que el maltrato animal es enorme. Pero bueno, siempre decimos esto y lo remarcamos. Uno cuando hace una denuncia, uno nunca denuncia por denunciar, menos si nosotros estamos trabajando sobre este tema. Si nosotros denunciamos es porque tenemos medios, herramientas, fundamentos, para que el allanamiento proceda y sabemos que hay un animal, que hay una vida en juego, uno o muchos animales.

Los allanamientos de criaderos en la provincia de Buenos Aires son más difíciles de realizar debido a la falta de cooperación de la justicia (Wikimedia)

“Nos pasó recientemente, no voy a dar datos mayores, de ingresar una denuncia por un criadero clandestino y la policía fue a tocar el timbre con la orden del fiscal para constatar si allí había un criadero. Esto es como que vayas a la casa del narcotraficante a preguntarle si vende droga. O sea, es algo ilógico”, contó Carrillo con el fin de demostrar que, efectivamente, a los animales no se les da el lugar ni la importancia que merecen en el ámbito legal.

-Con respecto a la ley de protección de la fauna silvestre ¿cómo puede ser que todavía sigan existiendo los cotos de caza y la caza deportiva? ¿Quién protege a esos animales?

-Es un tema bastante delicado porque hay reglamentación interprovincial, hay un apoyo con respecto a la fauna silvestre a lo que es la cacería. Es un negocio que mueve miles y miles de dólares, eso lo sabemos. Pero bueno, hay ciertos animales que se permite cazar. Moralmente no comparto nada de esto. Se tendría que trabajar muchísimo con respecto a este tema, pero es algo pendiente que tenemos para resolver. Insisto nuevamente, deberíamos armar equipos legislativos, equipos de profesionales, no solo abogados, sino también veterinarios, médicos, docentes. Necesitamos una capacitación permanente en lo que es las fuerzas de seguridad. La justicia necesita estar capacitada, porque de nada sirve que nosotros tengamos una ley que indique que el que mate un animal va a tener 15 años de prisión si no sabemos cómo aplicarla. La justicia no investiga. Nosotros necesitamos que la capacitación sea permanente, que los abogados se capaciten, que los jueces se capaciten.

Debido a ciertas legislaciones provinciales, como la de Santa Cruz, la caza deportiva de algunos animales continúa siendo permitida (National Geographic)

El abogado continúa reforzando la relevancia de la capacitación en cuestiones de derecho animal, como sucede en UFEMA, al resaltar el compromiso con la causa que presentan los profesionales de la fiscalía.

Asimismo, se está luchando para que existan juzgados especializados en derecho animal en la ciudad. Y en lo que respecta a provincia, aclara que se debería comenzar por la creación de fiscalías para poder atacar el maltrato y, posteriormente, exigir que establezcan los juzgados.

-La pregunta Vital Can del día: ¿Por dónde se puede empezar para cambiar esto?

-La verdad que sería de mucha ayuda que la justicia considere a los animales como seres sintientes y no como cosas.