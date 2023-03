The Mandalorian: cinco nombres para poner a tu mascota inspirados en el universo de Star Wars

El nombre de las mascotas lo acompañara durante toda su vida, por lo que es muy importante decidir cuál va a ser (Captura de pantalla The Pet Collective)

La serie The Mandalorian del universo de Star Wars está de regreso, las aventuras de Pedro Pascal como Mando y de Grogu —mejor conocido como Baby Yoda— continúan en el estreno del primer episodio de la tercera temporada este 1 de marzo. En el extenso mundo de esta franquicia han existido una variedad de personajes que han tocado el corazón de sus fans, de los cuales se podría “robar la identidad” para dársela a tu mascota.

Una de las mayores decisiones que se deben de tomar una vez que un perro o gato llega a la familia es el nombre que le vas a poner. De acuerdo con información de la American Kennel Club (AKC), organización encargada del registro de caninos con pedigree en Estados Unidos, la identidad de tu mascota establece el primer vínculo que van a tener.

“Los perros son una parte importante de nuestras familias, y las personas tienen mucho cuidado al elegir el nombre. Es divertido ver si la personalidad de un perro se refleja en su nombre”, comentó Gina DiNardo, secretaria ejecutiva de la AKC en un comunicado emitido por la organización.

Por estos motivos te presentamos algunos ejemplos de los nombres con los que puedes “bautizar” a tu mascota con la temática de The Mandalorian.

Grogu o Baby Yoda

Baby Yoda, como fue nombrado por el fandom, es uno de los personajes por los que más esperan vovler a ver en esta tercera temporada de The Mandalorian (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

“El niño” que es capaz de manejar la fuerza es el personaje que se robó el corazón de los fanáticos de la saga por su adorable cara verde y comportamiento de bebé. “Baby Yoda” se convirtió en todo un fenómeno desde que salió en los primeros episodios de la serie.

La raza de Grogu como la de Yoda aún es desconocida. La importancia de este personaje dentro de la saga no tiene comparación.

Ahsoka

Rosario Dawson es la encargada de personificar a Ahsoka Tano en la serie de The Mandalorian (Captura de pantalla)

La joven que fue entrenada por Anakin Skywalker también está en la serie The Mandalorian. “Sabionda” como fue apodada por su maestro jedi, ayudó a la creación de una red de células rebeldes para combatir al Imperio Galáctico.

La valentía y sabiduría son una de sus principales características. Aunque la ex Jedi no es mencionado en la saga de películas, tiene apariciones en The Clone Wars, Rebels y The Mandalorian.

Cara Dune

La mujer humana que integró la Alianza para Restaurar la República durante la Guerra Civil Galáctica, apareció por primera vez en la saga en el episodio de Santuario, cuarto capítulo de la primera temporada.

Dune fue una de los personajes que estuvo involucrada en el rescate de Grogu, quien fue secuestrado por soldados oscuros de Gideon.

Mando o Din Djarin

Pedro Pascal se ganó el corazón de los seguidores de la saga de Star Wars por su actuación como Mando (Captura de pantalla)

El personaje principal de la serie (aunque opacado por Grogu), es el encargado de velar por el bienestar de “el niño”. El guerro mandaloriano humano se caracteriza por ser uno de los mejores cazarrecompensas de la galaxia.

Durante una de sus misiones tenía que llevar al activo IG-11 sin saber que se trataba de un joven jedi verde que pertenecía a la misma raza del maestro Yoda y a partir de ese momento quedó bajo su custodia.

Luke Skywalker

Luke Skywalker uno de los personajes legendarios de la saga de Star wars también participó en la serie de Disney Plus (Especial)

El hijo de Darth Vader y la senadora Padmé Amidala, hermano de la princesa Leia, es el encargado de entrenar a Grogu para que aprenda a utilizar la fuerza.

Su aparición en el final de la temporada 2, rompió el corazón de varios de los seguidores, puesto que se lleva al pequeño protagonista de la serie de los brazos de Mando.

Luke es uno de los personajes principales en las primeras tres películas de la saga, como en las más recientes producciones. Su figura dentro del universo de Star Wars es única.

