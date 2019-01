-No, jamás. Lo único incómodo que me pasó en televisión fue encontrar una escena en Casi ángeles en la que pretendían que entrara al baño y me sacara la ropa. Cuando llegó el momento de grabarla, le dije al director: "Yo no me voy a sacar la ropa". Medio que se generó una situación y vino la productora ejecutiva al piso para tratar de convencerme, pero no lo logró. Así que me dieron una bata y filmé así.

-¿No harías un desnudo en televisión?