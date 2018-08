A la hora de elegir uno debemos tener en cuenta varios factores. ¿Qué look queremos lograr? Según Gabriela Gurmandi, asesora de imagen, personal shopper y fundadora del blog Be your best: "Para un look casual puede ser un track pant más al cuerpo con elástico en la cintura y puño al tobillo, con zapatillas, crop top o remera con logo y chaqueta de jean; para un look sofisticado debe ser más ancho, de género con caída, con botón o cierre, camisa, blazer y stilettos, y si preferís un estilo sensual, lo ideal son aquellos con aberturas a los costados".