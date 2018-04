De hecho, hace algunos años la actriz Keira Knightley (33) confesó -al medio InTouch– que los constantes y radicales cambios de look debido a las exigencias profesionales terminaron por destrozar su pelo. "Me teñí de todos los colores imaginables para distintas películas. Se me puso el pelo tan mal que se me empezó a caer, literalmente", dijo la actriz. Además reveló que en más de una ocasión optó por el uso de pelucas de cabello natural para evitar más daños.