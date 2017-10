-En mi entorno no tanto, pero obviamente, es un poco así. Desde el minuto en que vas al ginecólogo y lo tenés mostrándote el cuadrito de fertilidad con la línea que se vuelve recta, hay algo innegable (se ríe). Yo lo entiendo, pero hoy estoy acá, donde la vida me puso y caminé para lograrlo; tampoco voy a dejar de apreciar todo lo que pude capitalizar como persona. Si me gustaría ser madre.. Sí, me gustaría, pero si hasta ahora no pasó fue porque hice otras cosas y tampoco está mal, ¿no?