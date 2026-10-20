Panamá

Puertos de Panamá superan los 7.6 millones de TEU hasta septiembre pese a las caídas de Balboa y Cristóbal

Manzanillo International Terminal lideró el movimiento de carga, mientras el país avanza en una reorganización de concesiones y prepara nuevas instalaciones para fortalecer su posición logística.

El sistema portuario panameño movilizó 7,605,946 TEU entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 3.2% respecto al mismo período del año anterior. REUTERS/Enea Lebrun
El sistema portuario panameño movilizó 7,605,946 TEU entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 3.2% respecto al mismo período del año anterior. REUTERS/Enea Lebrun
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El sistema portuario de Panamá movilizó 7.6 millones de TEU entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 3.2% frente al mismo período del año anterior, según las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El resultado refleja un desempeño desigual entre las principales terminales del país, en momentos en que el sector atraviesa cambios administrativos y prepara nuevas inversiones para ampliar su capacidad de manejo de carga.

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El movimiento acumulado alcanzó 7,605,946 TEU, frente a los 7,368,837 registrados durante los primeros nueve meses de 2025. Un TEU equivale a un contenedor de 20 pies y constituye la unidad utilizada para medir la actividad portuaria.

Del total movilizado, 5,353,100 TEU correspondieron a contenedores llenos y 2,252,846 a vacíos, de acuerdo con el informe actualizado al 14 de octubre.

Por terminales, Manzanillo International Terminal (MIT) encabezó las operaciones con 2,445,560 TEU, un incremento de 18.7% respecto al año anterior.

La terminal de Manzanillo encabezó el movimiento de contenedores en Panamá con 2.4 millones de TEU y un crecimiento acumulado de 18.7%. Tomada de la AMP
La terminal de Manzanillo encabezó el movimiento de contenedores en Panamá con 2.4 millones de TEU y un crecimiento acumulado de 18.7%. Tomada de la AMP

Le siguió Balboa, en el Pacífico, con 1,769,804 TEU, aunque registró una caída de 10.8%. Mientras tanto, Colón Container Terminal movilizó 1,465,465 TEU, equivalente a un crecimiento de 14.8% durante el período analizado.

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La terminal de PSA Panama International Terminal alcanzó 1,133,181 TEU, con un aumento de 9.8%, mientras Cristóbal contabilizó 751,558 TEU, una reducción de 20.4%.

Bocas Fruit Company completó el movimiento con 40,378 TEU, cifra inferior en 43.4% a la registrada en 2025. Las diferencias evidencian que el crecimiento portuario no se distribuyó uniformemente entre las instalaciones.

El trasbordo continuó siendo la principal actividad del sistema, con 6,741,757 TEU movilizados, aproximadamente el 88.6% del volumen total. Las operaciones locales sumaron 816,809 TEU y el movimiento vinculado a la Zona Libre de Colón alcanzó 47,380 TEU. Además, el traslado de vehículos aumentó 20.7%, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades.

La terminal de Balboa, ubicada en el Pacífico panameño, movilizó 1.7 millones de TEU durante los primeros nueve meses de 2026, una disminución de 10.8%. (AP Foto/Matías Delacroix)
La terminal de Balboa, ubicada en el Pacífico panameño, movilizó 1.7 millones de TEU durante los primeros nueve meses de 2026, una disminución de 10.8%. (AP Foto/Matías Delacroix)

El comportamiento de Balboa y Cristóbal ocurre después de uno de los cambios más importantes en la administración portuaria panameña. El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobó la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, así como sus adendas y la prórroga contractual aprobada en 2021.

Tras la publicación del fallo en febrero, el Gobierno estableció un esquema de administración transitoria para garantizar la continuidad operativa. APMT Panamá asumió Balboa y TIL Panamá quedó a cargo de Cristóbal, mediante contratos de hasta 18 meses.

La decisión también generó una controversia internacional, debido a que Panama Ports Company cuestionó las actuaciones estatales e inició un arbitraje.

La transición registró otro episodio durante octubre, cuando Serviestiba anunció el cese de sus operaciones en ambas terminales, después de 11 años prestando servicios portuarios.

La decisión generó incertidumbre entre 1,386 trabajadores y llevó al Ministerio de Trabajo a ordenar el secuestro de las cuentas por cobrar de la compañía, con el objetivo de proteger los recursos destinados al cumplimiento de sus obligaciones laborales.

La Autoridad del Canal de Panamá impulsa los proyectos portuarios de Corozal y Telfers, con una inversión preliminar conjunta estimada en $2,600 millones. (AP Foto/Matías Delacroix)
La Autoridad del Canal de Panamá impulsa los proyectos portuarios de Corozal y Telfers, con una inversión preliminar conjunta estimada en $2,600 millones. (AP Foto/Matías Delacroix)

La empresa aseguró que el proceso de cierre se desarrollaría de manera ordenada y coordinada con los operadores portuarios, mientras las autoridades laborales iniciaron conversaciones para facilitar la contratación de los trabajadores afectados. El episodio añadió un nuevo desafío a la reorganización de Balboa y Cristóbal, cuyas operaciones deben mantenerse activas mientras se define su futuro concesionario.

El movimiento de vehículos por los puertos panameños aumentó 20.7% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades, según la Autoridad Marítima de Panamá.

Manzanillo International Terminal concentró 88,527 vehículos, mientras Balboa movilizó 44,361 unidades. En contraste, Cristóbal no registró operaciones de este tipodurante el período, frente a las 20 unidades contabilizadas un año antes.

Paralelamente, Panamá prepara una expansión de su infraestructura portuaria mediante dos nuevas terminales promovidas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Los proyectos estarán ubicados en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con una inversión preliminar conjunta de 2,600 millones de dólares y capacidad para incorporar entre cinco y seis millones de TEU adicionales por año.

Una grúa portuaria amarilla levanta un contenedor azul desde un buque mercante. Al fondo, más grúas, barcos y pilas de contenedores.
El trasbordo representa aproximadamente el 88.6% del movimiento de contenedores del sistema portuario panameño, reflejo de su papel como centro de conexión marítima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ACP desarrolla el proceso de precalificación de empresas interesadas en las concesiones, cuya adjudicación se proyecta hacia finales de 2027.

La construcción de ambas terminales tomaría aproximadamente tres años, aunque el calendario dependerá del desarrollo de los procedimientos correspondientes. La iniciativa busca fortalecer la conectividad marítima y ampliar las posibilidades de trasbordo alrededor de la vía interoceánica.

Los proyectos forman parte de una estrategia para aprovechar la posición geográfica de Panamá y aumentar su participación en el comercio internacional. El desafío será integrar las nuevas instalaciones con los puertos existentes, mejorar la eficiencia operativa y resolver las incertidumbres administrativas, mientras el país busca consolidar su competitividad como centro logístico regional.

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