En Panamá continúa la instalación de hospitales modulares en puntos afectados por el terremoto

Los hospitales modulares son unidades diseñadas para responder a situaciones de desastre con autonomía en el terreno. (CSS)

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La Caja de Seguro Social trasladó e instaló hospitales modulares con capacidad para hasta 40 camas de hospitalización en distintos puntos de la región central de Panamá, afectadas por el terremoto de 7.5 grados del sábado 9 de octubre.

En el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, provincia de Veraguas, y en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos, se sumaron entre cinco y seis módulos adicionales a la infraestructura existente.

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El refuerzo busca ampliar la capacidad de atención tanto de la Caja de Seguro Social (CSS) como del Ministerio de Salud en la zona.

Everyony Monroy, enlace del Hospital Médico Móvil para Desastres, detalló que la distribución de las unidades continuará en los próximos días.

“El sábado 10 instalamos nuestras primeras unidades, y continuamos reforzando la red de atención”, manifestó Monroy.

Pacientes del Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, son atendidos luego del terremoto de magnitud 7,5 que el viernes 9 de octubre sacudió el sureste de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

El funcionario explicó que el plan contempla instalaciones en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. También se sumarán la Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego, en Chitré, y el distrito de Los Pozos, ambos ubicados en la provincia de Herrera.

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De igual manera, se dijo que la institución evalúa ampliar el apoyo en Soná, donde ya opera un primer grupo de módulos.

Los hospitales modulares, según se explicó, son unidades médicas diseñadas para responder a situaciones de desastre con autonomía en el terreno.

Cada unidad combina plantas eléctricas propias, aire acondicionado, iluminación, pisos especializados y aislamiento térmico, además de un sistema de tratamiento y desinfección de agua cuya capacidad exacta depende de las especificaciones técnicas de cada equipo.

El traslado arranca en los depósitos que la CSS mantiene en Las Cumbres, Panamá norte. Desde allí, las unidades se desplazan en dos mulas de carga y una grúa hasta su destino final en la región central del país.

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La atención en los hospitales rebasó la capacidad, una vez se dio la afluencia de pacientes, tras el terremoto en Panamá. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Cada hospital modular puede disponer de hasta 40 camas de hospitalización. La estructura incluye también áreas de urgencias, un espacio de clasificación de pacientes mediante triage y consultorios para consulta externa.

El acondicionamiento de carpas y módulos es posible gracias a la conservación de equipos y bienes adquiridos durante la pandemia de covid-19, se aseguró.

La institución mantuvo un programa de mantenimiento preventivo que ahora permite reutilizar ese equipamiento ante nuevas contingencias sanitarias.

Ese esquema de conservación explica por qué la CSS pudo activar el operativo de traslado con relativa rapidez. Sin la reutilización de ese equipamiento, el refuerzo de la red hospitalaria en la región central habría requerido una inversión adicional en infraestructura nueva.

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El proceso de movilización no se limita al transporte físico de los módulos. Requiere una labor coordinada de logística, revisión técnica, preparación de insumos y asignación de personal especializado para cada traslado.

Pacientes reciben atención en las afueras del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. REUTERS/Enea Lebrun

El traslado y montaje completo de cada hospital modular toma aproximadamente dos días y medio de trabajo continuo. Durante ese período se acondiciona la infraestructura hasta dejarla lista para recibir pacientes.

Monroy remarcó que la meta del operativo es sostener el refuerzo de la red de atención sanitaria en la región central mientras continúa la evaluación de nuevos destinos para las unidades.

La decisión sobre la ampliación del apoyo en Soná, provincia de Veraguas, se encuentra todavía en estudio por parte de la institución.

La combinación de los hospitales modulares con la infraestructura fija de los centros médicos de Soná y Las Tablas permite, según explicó el enlace del Hospital Médico Móvil para Desastres, absorber una mayor demanda de pacientes sin necesidad de una obra civil adicional.

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El esquema se replicará en los próximos puntos previstos en las provincias de Los Santos y Herrera a medida que avance la logística de traslado desde el depósito ubicado en el corregimiento de Las Cumbres.