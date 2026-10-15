Tecno

Por qué no puedo jugar a Fortnite hoy: La razón tras el mensaje “los servidores no responden

Epic Games desconectó temporalmente sus servidores para incorporar contenidos de Fortnitemares 2026, nuevas apariencias, objetos estéticos y armamento al videojuego

Fortnite bloquea el acceso durante el mantenimiento del parche 42.40 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Fortnite bloquea el acceso durante el mantenimiento del parche 42.40 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Guardar

Quienes intentaron iniciar sesión en Fortnite este jueves 15 de octubre de 2026, se encontraron con un mensaje que impide avanzar más allá de la pantalla de título, “los servidores no responden”.

La causa no está relacionada con fallas en consolas, computadoras, conexiones a internet o cuentas de usuario, sino con una decisión planificada por Epic Games: el videojuego entró en mantenimiento para instalar el parche 42.40, su actualización más reciente.

PUBLICIDAD

La interrupción afecta a millones de jugadores en simultáneo, un dato relevante para una comunidad que depende por completo de servidores centralizados para acceder a cualquier modalidad, desde el modo battle royale hasta las experiencias creadas por usuarios dentro del ecosistema del juego.

Fornite incorpora voces generadas con IA.
Fortnite suma nuevas armas y elementos cosméticos tras una interrupción programada (Epic Games)

Mientras dura la actualización, no existe forma de ingresar a una partida desde ninguna plataforma, ya sea consola, computadora o dispositivo móvil.

Cuándo comenzó el mantenimiento y a qué hora llega a cada país

Epic Games desactivó los servidores de manera temporal a partir de las 10 de la mañana, hora de Europa Central, del jueves 15 de octubre de 2026. Esa franja horaria equivale a los siguientes horarios en distintos países de habla hispana:

PUBLICIDAD

  • España (península y Baleares): 10:00 horas
  • España (islas Canarias): 9:00 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 horas
  • Bolivia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 5:00 horas
  • Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 4:00 horas
  • Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México (Ciudad de México): 3:00 horas

Cualquier intento de inicio de sesión posterior a ese horario, durante esta jornada en particular, se topa con la pantalla de título bloqueada y el aviso de servidores sin respuesta. Este comportamiento resulta esperado durante este tipo de actualizaciones y no indica ningún problema adicional del lado del usuario.

Qué trae el parche 42.40 y por qué requiere mantenimiento

La actualización incorpora contenido vinculado al evento Fortnitemares 2026, la celebración temática que el juego organiza cada año en esta época, además de nuevas skins, objetos cosméticos y armas que se suman al catálogo disponible.

Epic Games prepara una actualización con novedades para Fortnitemares 2026 - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games prepara una actualización con novedades para Fortnitemares 2026 - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Este tipo de lanzamientos suele requerir que Epic Games desconecte los servidores mientras verifica que el contenido se integre sin errores en las distintas plataformas donde opera el título, desde consolas de videojuegos hasta dispositivos móviles y computadoras personales.

El procedimiento no depende de ninguna acción por parte del usuario. No existe una solución técnica que permita evitar el mensaje de error mientras el mantenimiento continúa activo, más allá de haber descargado previamente la actualización correspondiente a través de la tienda o la plataforma de cada dispositivo.

Cuánto dura habitualmente la interrupción

Según el patrón observado en actualizaciones anteriores de magnitud similar, el período de mantenimiento tras un parche de este tipo suele extenderse entre dos y tres horas desde el momento en que se desactivan los servidores. Transcurrido ese lapso, Epic Games reactiva el acceso de manera gradual y los jugadores pueden volver a iniciar sesión con normalidad, ya con el nuevo contenido disponible dentro del juego.

Sin embargo, la compañía no descarta demoras mayores a las habituales. En ocasiones previas, problemas técnicos inesperados durante la implementación de un parche extendieron la caída del servicio durante casi un día completo, sin que los usuarios pudieran acceder al título en ese período.

La caída temporal de Fortnite no se debe a problemas de conexión - EPIC GAMES
La caída temporal de Fortnite no se debe a problemas de conexión - EPIC GAMES

Por esa razón, los tiempos de espera pueden variar de forma considerable según la complejidad de cada actualización y los inconvenientes que surjan durante su despliegue.

Dónde consultar el estado del servicio

Para quienes buscan confirmar si los servidores ya volvieron a estar operativos, Epic Games mantiene canales oficiales de actualización en tiempo real. La cuenta de X @FortniteStatus publica avisos sobre el avance del mantenimiento, al igual que la página web oficial dedicada al estado del servicio de Fortnite, donde se detalla si la interrupción continúa activa o si ya fue resuelta.

Mientras el mantenimiento continúa, la recomendación para los usuarios se limita a esperar. No existe un procedimiento alternativo de acceso ni una configuración que permita sortear el bloqueo mientras los servidores permanecen desconectados de manera oficial.

Una vez finalizado el proceso, el juego vuelve a estar disponible con el parche 42.40 ya instalado, lo que incluye el contenido asociado a Fortnitemares 2026 y el resto de las novedades anunciadas por la compañía para esta actualización de contenido.

Temas Relacionados

FortniteEpic GamesVideojuegosJuegos gratisTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué puede hacer un hacker con mi número celular de WhatsApp y cómo usan mi SIM

Los estafadores intentan apoderarse de cuentas de WhatsApp al solicitar el reenvío de códigos bajo la excusa de un error

Qué puede hacer un hacker con mi número celular de WhatsApp y cómo usan mi SIM

Ver Copa Libertadores Estudiantes vs. Flamengo en Roja Directa y Fútbol libre: el riesgo bancario

Buscar partidos gratis en vivo aumenta el riesgo de descargar malware en el dispositivo que roben contraseñas y accedan a cuentas bancarias

Ver Copa Libertadores Estudiantes vs. Flamengo en Roja Directa y Fútbol libre: el riesgo bancario

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales

Las medidas exigen eliminar los sistemas de conversión entre monedas internas que dificultan el cálculo del gasto final

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales

Google lanzó un carrito de compras con IA que reúne productos de distintas marcas en Gemini

Este sistema también estará disponible en el Buscador y pronto e Gmail y YouTube

Google lanzó un carrito de compras con IA que reúne productos de distintas marcas en Gemini

Nvidia y Apple pusieron USD 25 millones cada una para el salón de baile de Trump

Documentos indican que Microsoft entregó USD 10 millones y que Meta y Amazon sumaron USD 5 millones cada una para la nueva construcción presidencial

Nvidia y Apple pusieron USD 25 millones cada una para el salón de baile de Trump

DEPORTES

El nuevo comunicado de Lisandro Martínez tras la polémica con la dirigencia del United: la sanción que pone en vilo su futuro

El nuevo comunicado de Lisandro Martínez tras la polémica con la dirigencia del United: la sanción que pone en vilo su futuro

Argentina será sede por primera vez del Mundial de Powerchair Football y buscará ser protagonista

El histórico arquero que anunció su separación horas después de ser figura contra el Inter de Lautaro Martínez en la Champions

Las crudas revelaciones de Brian Fernández: “Probé la cocaína cuando tenía 13 años”

Tras varias idas y vueltas, se confirmó la sede de la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco y Boca

TELESHOW

Zorrito Von Quintiero pasó por Infobae en Vivo y habló del homenaje a Charly García: "Es mucho tesoro cultural"

Zorrito Von Quintiero pasó por Infobae en Vivo y habló del homenaje a Charly García: "Es mucho tesoro cultural"

Fernando Burlando sorprendió al hablar de su intimidad: “Tengo un chip sexual y la cabeza como un chico de 17 años”

La palabra de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: “Me siento avergonzada”

De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

El filoso comentario de Dalila contra Barby Silenzi, la pareja de El Polaco: “Te merecés una mina muchísimo mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Panamá entregará fondos a municipios y juntas comunales tras el terremoto

Gobierno de Panamá entregará fondos a municipios y juntas comunales tras el terremoto

Honduras acumula más de 15 mil quejas por vulneraciones a los derechos de las mujeres

El presidente Arévalo gradúa a 287 guardias penitenciarios para reforzar el control en las cárceles

Condenan a cuatro miembros de la pandilla La Favela en Panamá, incluido su cabecilla

Nicaragua amplía hospitales pero enfrenta escasez de médicos para operarlos