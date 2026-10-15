Honduras

Esta es la historia de Eodora Méndez, la hondureña elegida entre las cien heroínas de la FAO

La lideresa lenca dedicó más de tres décadas a fortalecer cooperativas rurales en Intibucá, con resultados que beneficiaron a cientos de familias campesinas

Agricultora lenca hondureña, fue distinguida por la FAO como una de las 100 heroínas globales de los sistemas agroalimentarios en el Año Internacional de la Agricultora 2026. (Cortesía: FAO)
Agricultora lenca hondureña, fue distinguida por la FAO como una de las 100 heroínas globales de los sistemas agroalimentarios en el Año Internacional de la Agricultora 2026. (Cortesía: FAO)
Guardar

La agricultora hondureña Eodora Méndez fue incluida en el listado “100 heroínas de la FAO en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural”, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que conmemora el Año Internacional de la Agricultora 2026. El reconocimiento distingue a cien mujeres de distintos países por sus aportes a la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales.

Méndez, de origen indígena lenca, nació y creció en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, dentro de una familia de 13 hermanos que se dedicaba al cultivo de papa, maíz, frijoles y hortalizas. Desde temprana edad identificó que la dispersión de los pequeños productores limitaba sus posibilidades de mejorar los ingresos familiares.

PUBLICIDAD

“Éramos una familia de 13 hermanos y nuestros padres sembraban papa, maíz, frijoles y hortalizas. Yo veía que nuestras cosas eran difíciles y entonces les decía que era necesario juntarse con otros agricultores para hacer ventas en conjunto y sin intermediarios, en los mercados de Tegucigalpa o San Pedro Sula, las ciudades más grandes del país, para obtener mejores precios”, dijo Méndez al IICA.

Más de tres décadas de trabajo comunitario

A partir de esa convicción, Méndez impulsó durante más de tres décadas la organización de agricultores familiares en su región. Se capacitó en prácticas agrícolas, acceso al financiamiento y contabilidad, conocimientos que aplicó en la construcción de estructuras cooperativas orientadas a mejorar la producción y la comercialización de alimentos.

PUBLICIDAD

Eodora Méndez lidera la Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria de Intibucá (ECARAI), impulsando la adición de valor y la capacitación técnica en el campo. (Imagen de cortesía)
Eodora Méndez lidera la Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria de Intibucá (ECARAI), impulsando la adición de valor y la capacitación técnica en el campo. (Imagen de cortesía)

Participó en la fundación de la Cadena de Papa Nacional y de la Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria de Intibucá (ECARAI), una organización que reúne a pequeños productores de distintas comunidades de la zona alta de Intibucá. Méndez se convirtió en la primera mujer en presidir ECARAI, posición desde la que promovió la adición de valor a la producción, la capacitación técnica y la apertura de nuevos canales de mercado.

El trabajo de Méndez al frente de ECARAI benefició a unas 325 familias de agricultores, que mejoraron sus ingresos a través de la producción y venta conjunta de granos básicos y hortalizas. La organización mantiene una visión empresarial que combina la gestión cooperativa con la búsqueda de condiciones comerciales más favorables para sus integrantes.

Un reconocimiento regional previo

En 2022, Méndez ya había recibido el premio “Alma de la Ruralidad” del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), distinción que el organismo otorga a hombres y mujeres que destacan en el ámbito agropecuario y rural del continente americano. El premio reconoce a quienes contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y, al mismo tiempo, a la conservación de la biodiversidad a través de la producción agrícola.

De una familia de 13 hermanos a la vanguardia agrícola: Eodora Méndez es una voz clave para los sistemas agroalimentarios sostenibles y la inclusión de la mujer rural. (Imagen retomada de IICA)
De una familia de 13 hermanos a la vanguardia agrícola: Eodora Méndez es una voz clave para los sistemas agroalimentarios sostenibles y la inclusión de la mujer rural. (Imagen retomada de IICA)

El IICA incluyó a Méndez entre las “Líderes de la Ruralidad” de las Américas por su trabajo orientado a que los habitantes de zonas rurales se organicen para ganar eficiencia tanto en la producción como en la comercialización de alimentos. La distinción destacó su labor como una voz representativa de los sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos en la región.

Méndez es también una defensora activa de la participación de las mujeres rurales en los espacios de decisión agrícola, un trabajo que según la FAO contribuyó a una mayor inclusión y empoderamiento económico dentro de las comunidades agrícolas de Intibucá.

Temas Relacionados

HondurasMujeres heroínas de la agriculturaFAOAgriculturaLideresaMujeres rurales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Separan deshonrosamente a coronel investigado por presunto faltante de 320 mil dólares en cárcel de Támara

El caso del coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien estuvo al frente de la cárcel de Támara, volvió a llamar la atención tras confirmarse su separación deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Honduras: Separan deshonrosamente a coronel investigado por presunto faltante de 320 mil dólares en cárcel de Támara

Niño de tres años muere tras caer en un pozo séptico en Olancho, Honduras

Lucas Yubini Santos Díaz fue trasladado de emergencia a un centro de salud después de caer en una estructura séptica en la comunidad de El Destino. Los médicos confirmaron su muerte pese a los esfuerzos por salvarlo

Niño de tres años muere tras caer en un pozo séptico en Olancho, Honduras

Rescatan a niña de 14 años desaparecida tras masacre que dejó tres muertos en Honduras

La desaparición de una adolescente de 14 años, en medio de un violento ataque armado que cobró tres vidas, mantuvo en alerta a los habitantes de una comunidad del occidente de Honduras.

Rescatan a niña de 14 años desaparecida tras masacre que dejó tres muertos en Honduras

Mujer habría fingido dos secuestros con ayuda de inteligencia artificial para quitarle dinero a su pareja en Honduras

La sospechosa, de 23 años, habría fabricado imágenes de lesiones y documentos hospitalarios falsos para sostener que estaba en peligro y convencer a su pareja de entregarle dinero. Fue capturada en la colonia La Unión, en Tegucigalpa

Mujer habría fingido dos secuestros con ayuda de inteligencia artificial para quitarle dinero a su pareja en Honduras

Honduras: Gobierno da plazo hasta el viernes a médicos y advierte posibles acciones legales por paro

La Secretaría de Trabajo advirtió que podría impulsar procedimientos legales si continúan las asambleas informativas y la suspensión de servicios médicos en Honduras, mientras las autoridades buscan resolver los salarios pendientes de parte del personal sanitario

Honduras: Gobierno da plazo hasta el viernes a médicos y advierte posibles acciones legales por paro

TECNO

Nvidia y Apple pusieron USD 25 millones cada una para el salón de baile de Trump

Nvidia y Apple pusieron USD 25 millones cada una para el salón de baile de Trump

Un hackeo incendió heladeras y arruinó comida en 700 supermercados en Europa

Amazon lanzó dos dispositivos de IA que escuchan conversaciones y sugieren qué comprar

GTA 6 estrena un nuevo tráiler: cuáles son los nuevos detalles revelados antes de su lanzamiento

Por qué no puedo jugar a Fortnite hoy: La razón tras el mensaje “los servidores no responden

ENTRETENIMIENTO

El desgarrador testimonio de una mujer que acusa a Russell Brand de violación: "No tenía adónde huir, es un hombre grande"

El desgarrador testimonio de una mujer que acusa a Russell Brand de violación: "No tenía adónde huir, es un hombre grande"

El tráiler de ‘The Chosen’ temporada 6 muestra las horas más dolorosas de Jesús antes de la crucifixión

Nadie dice nada da el salto a la ficción con Somos así en Hulu en Disney+

Kendall Jenner abordó los rumores sobre su sexualidad: "Ser lesbiana sería divertido"

Travis Barker y Kourtney Kardashian: el mensaje que transformó una amistad de 15 años en una historia de amor

MUNDO

Un hombre de 76 años dejó el taller de herrería para recorrer Asia, Europa y Estados Unidos caminando

Un hombre de 76 años dejó el taller de herrería para recorrer Asia, Europa y Estados Unidos caminando

Israel hizo pública una carta del hijo del terrorista Yahya Sinwar en la que expresa su deseo: “Quiero disparar contra judíos”

“Nunca es tarde para empezar”: el hombre que corre desde los 50 años, acumula más de 200 carreras y entrena como un atleta de élite

Detuvieron en Rusia al editor jefe del medio independiente Nóvaya Gazeta

Benjamin Netanyahu reveló una llamada secreta con el presidente sirio Al Sharaa en medio de una crisis fronteriza