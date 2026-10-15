Esta es la historia de Eodora Méndez, la hondureña elegida entre las cien heroínas de la FAO

Agricultora lenca hondureña, fue distinguida por la FAO como una de las 100 heroínas globales de los sistemas agroalimentarios en el Año Internacional de la Agricultora 2026. (Cortesía: FAO)

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La agricultora hondureña Eodora Méndez fue incluida en el listado “100 heroínas de la FAO en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural”, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que conmemora el Año Internacional de la Agricultora 2026. El reconocimiento distingue a cien mujeres de distintos países por sus aportes a la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales.

Méndez, de origen indígena lenca, nació y creció en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, dentro de una familia de 13 hermanos que se dedicaba al cultivo de papa, maíz, frijoles y hortalizas. Desde temprana edad identificó que la dispersión de los pequeños productores limitaba sus posibilidades de mejorar los ingresos familiares.

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“Éramos una familia de 13 hermanos y nuestros padres sembraban papa, maíz, frijoles y hortalizas. Yo veía que nuestras cosas eran difíciles y entonces les decía que era necesario juntarse con otros agricultores para hacer ventas en conjunto y sin intermediarios, en los mercados de Tegucigalpa o San Pedro Sula, las ciudades más grandes del país, para obtener mejores precios”, dijo Méndez al IICA.

Más de tres décadas de trabajo comunitario

A partir de esa convicción, Méndez impulsó durante más de tres décadas la organización de agricultores familiares en su región. Se capacitó en prácticas agrícolas, acceso al financiamiento y contabilidad, conocimientos que aplicó en la construcción de estructuras cooperativas orientadas a mejorar la producción y la comercialización de alimentos.

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Eodora Méndez lidera la Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria de Intibucá (ECARAI), impulsando la adición de valor y la capacitación técnica en el campo. (Imagen de cortesía)

Participó en la fundación de la Cadena de Papa Nacional y de la Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria de Intibucá (ECARAI), una organización que reúne a pequeños productores de distintas comunidades de la zona alta de Intibucá. Méndez se convirtió en la primera mujer en presidir ECARAI, posición desde la que promovió la adición de valor a la producción, la capacitación técnica y la apertura de nuevos canales de mercado.

El trabajo de Méndez al frente de ECARAI benefició a unas 325 familias de agricultores, que mejoraron sus ingresos a través de la producción y venta conjunta de granos básicos y hortalizas. La organización mantiene una visión empresarial que combina la gestión cooperativa con la búsqueda de condiciones comerciales más favorables para sus integrantes.

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Un reconocimiento regional previo

En 2022, Méndez ya había recibido el premio “Alma de la Ruralidad” del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), distinción que el organismo otorga a hombres y mujeres que destacan en el ámbito agropecuario y rural del continente americano. El premio reconoce a quienes contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y, al mismo tiempo, a la conservación de la biodiversidad a través de la producción agrícola.

De una familia de 13 hermanos a la vanguardia agrícola: Eodora Méndez es una voz clave para los sistemas agroalimentarios sostenibles y la inclusión de la mujer rural. (Imagen retomada de IICA)

El IICA incluyó a Méndez entre las “Líderes de la Ruralidad” de las Américas por su trabajo orientado a que los habitantes de zonas rurales se organicen para ganar eficiencia tanto en la producción como en la comercialización de alimentos. La distinción destacó su labor como una voz representativa de los sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos en la región.

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Méndez es también una defensora activa de la participación de las mujeres rurales en los espacios de decisión agrícola, un trabajo que según la FAO contribuyó a una mayor inclusión y empoderamiento económico dentro de las comunidades agrícolas de Intibucá.