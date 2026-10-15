Travis Barker y Kourtney Kardashian: el mensaje que transformó una amistad de 15 años en una historia de amor

Travis Barker y Kourtney Kardashian mantuvieron una amistad de 15 años antes de iniciar su relación sentimental en 2021 - REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

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Fueron amigos durante más de una década, pero un mensaje de texto inesperado lo cambió todo. Travis Barker reveló en una entrevista con The Times del Reino Unido cómo Kourtney Kardashian lo sacó de la zona de amigos con una frase que lo dejó mirando la pantalla de su teléfono cuatro veces sin poder creerlo.

El baterista de Blink-182, de 50 años, repasó los orígenes de una relación que tardó 15 años en pasar de amistad a romance. Barker conoció a la familia Kardashian a principios de la década de 2000, cuando trabó amistad con Kim Kardashian, quien en aquel entonces trabajaba como asistente de vestuario de Paris Hilton, su novia de entonces. Al mudarse a Calabasas, California, la cercanía con la familia se volvió cotidiana.

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Un mensaje de texto de Kourtney Kardashian cambió la dinámica entre ambos tras una conversación sobre consejos de citas - REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Barker creía que las diferencias entre ambos impedían cualquier relación sentimental

Para el músico, la distancia entre sus mundos era precisamente lo que hacía cómoda la amistad. “Cuando nos conocimos, yo estaba tatuado de pies a cabeza y tocaba en una banda. Creo que por eso me sentía tan cómodo siendo amigo de Kourtney, porque éramos polos opuestos”, confesó al medio británico. Esa lejanía lo llevó a convencerse de que cualquier posibilidad romántica estaba descartada: “Pensaba: ‘Puedo considerar que es linda, atractiva o una gran madre, porque somos muy diferentes’”.

Sin embargo, en 2021 la dinámica dio un giro drástico. Barker estaba dándole consejos sobre citas a un amigo en común y lo alentaba a tomarse las relaciones sentimentales como un deporte. “Diviértete saliendo con chicas. No te involucres emocionalmente con todas. Intenta orientarte”, le sugirió al amigo.

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La pareja formalizó su compromiso en una playa de Montecito tras acercarse durante los confinamientos de la pandemia - REUTERS/Danny Moloshok

“¿Por qué no me enseñas a orientarme?”, el mensaje que lo dejó en shock

Ese consejo llegó a oídos de Kourtney, quien respondió con un texto que Barker describió como “una locura”. La fundadora de Poosh le escribió: “¿Por qué no me enseñas a orientarme?”.

El baterista recordó su reacción con una mezcla de incredulidad y emoción. “Tuve que mirar el teléfono cuatro veces. Pensé: ‘¡Imposible! Había descartado cualquier posibilidad de que alguna vez fuéramos algo más’”, relató. Según describió el entrevistador de The Times, Barker se puso “un poco tímido y risueño” al recordar el momento.

Pese a la euforia inicial, el miedo fue inmediato. “Estaba asustado porque pensaba: ‘No puedo arruinar esto, no puedo arruinar esto’”, admitió el músico.

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Una amistad de 15 años que se convirtió en romance durante la pandemia

La pareja se había acercado aún más durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19 en 2020. En 2021 comenzaron a salir y poco después hicieron pública su relación en Instagram, semanas después del Día de San Valentín. En octubre de ese mismo año, Barker le propuso matrimonio en una playa de Montecito, California.

El nacimiento de Rocky Thirteen en noviembre de 2023 concretó la llegada del primer hijo en común de la pareja - (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

La pareja celebró tres ceremonias nupciales. La primera fue una boda improvisada a las 2 de la madrugada en Las Vegas, en abril de 2022, sin licencia oficial. Un mes después contrajeron matrimonio legalmente en Santa Bárbara, y la celebración culminó con una extravagante ceremonia en Portofino, Italia, el 22 de mayo de 2022, rodeados de familiares y amigos.

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Rocky Thirteen y una familia ensamblada de siete hijos

En noviembre de 2023, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo juntos, Rocky Thirteen Barker. Kardashian, de 47 años, confirmó en su momento que el embarazo fue “100% natural”, un año después de dejar los tratamientos de fertilización in vitro. En el documental de Barker, la pareja también reveló que antes habían perdido un embarazo: una niña a la que pensaban llamar Tulip, cuyo corazón dejó de latir a los tres meses de gestación.

La familia ensamblada incluye a los tres hijos de Kourtney con su expareja Scott Disick —Mason, de 16 años, Penelope, de 14, y Reign, de 11— y a los hijos de Barker con su exesposa Shanna Moakler: Landon, de 23, Alabama, de 20, y su hijastra Atiana De La Hoya, de 27. En agosto de este año, el baterista contó a People que “todos nuestros hijos se llevan bien” y que cada domingo celebran una cena familiar sin excepción.

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La familia ensamblada del músico y la empresaria reúne a siete hijos en cenas semanales cada domingo - (Créditos: Instagram/Kourtney Kardashian)

Barker también reveló la regla que mantiene fuerte su matrimonio

En una entrevista con People publicada en agosto de 2026, el músico compartió una regla que él y Kardashian consideran fundamental: “Intentamos nunca irnos a dormir enojados el uno con el otro”. Barker explicó que prefieren resolver hasta los malentendidos más pequeños antes de que termine el día, aunque reconoció que a veces darse espacio es igualmente necesario.

El artista atraviesa además un momento de gran actividad profesional. En agosto estrenó su documental Louder Than Fear en Hulu y Disney+, un filme dirigido por Justin Krook y Michael Dwyer que recorre su vida desde 2017 hasta la actualidad, con el accidente aéreo de 2008 —que le dejó quemaduras en el 65% del cuerpo y le impidió volar durante 13 años— como eje central. A esto se suma la confirmación de que Blink-182 trabaja en un nuevo álbum, el primero desde One More Time… (2023), según reveló en el podcast Popcast de The New York Times.

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A principios de octubre de 2026, Barker compartió imágenes desde una cama de hospital sin precisar el motivo de su internación, acompañado por Kardashian y su hija Alabama. La pareja fue vista en público poco después en el UFC 331 en Los Ángeles.